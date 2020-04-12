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    «Свои языки засуньте подальше». Алиев показал фото с отрицательным результатом теста на коронавирус

    Экс-полузащитник «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев сообщил, что тест на коронавирус не выявил у него инфекции. Фотографию с результатами теста украинец опубликовал в инстаграм.

    «Это моим доброжелателям. Читайте и свои языки засуньте как всегда подальше.Не дождeтесь!!!», – написал Алиев.

    Ранее экс-футболист заявлял, что не верит в опасность коронавируса. Позже он сообщил, что у него появились симптомы,характерные для COVID-19.

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    Публикация от text (@aliev_sasha88)

    Источник: Инстаграм Александра Алиева

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    12.04.2020 23:28
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2326

      Hektor 84 5 часов назад

      Та кому ты нужен алкашня кастрюлеголовая? Если бы не твои высеры о тебе уже давно забыли. А так на твой пьяный бред уже никто не реагирует.

      0
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      Рейтинг: +1298

      altezzik 7 часов назад

      А теперь справку от нарколога и психиатра?

      0
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