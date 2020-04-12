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  • «Свои языки засуньте подальше». Алиев показал фото с отрицательным результатом теста на коронавирус

«Свои языки засуньте подальше». Алиев показал фото с отрицательным результатом теста на коронавирус

12 апреля 2020, 23:28
4

Экс-полузащитник «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев сообщил, что тест на коронавирус не выявил у него инфекции. Фотографию с результатами теста украинец опубликовал в инстаграм.

«Это моим доброжелателям. Читайте и свои языки засуньте как всегда подальше.Не дождeтесь!!!», – написал Алиев.

Ранее экс-футболист заявлял, что не верит в опасность коронавируса. Позже он сообщил, что у него появились симптомы,характерные для COVID-19.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Александра Алиева
Локомотив Украина Алиев Александр
Комментарии (4)
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altezzik
1586725784
А теперь справку от нарколога и психиатра?
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Hektor 84
1586733353
Та кому ты нужен алкашня кастрюлеголовая? Если бы не твои высеры о тебе уже давно забыли. А так на твой пьяный бред уже никто не реагирует.
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кран
1586758243
Сам недавно плакался...
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Play
1586759626
Да ты ж проспиртованный насквозь, какой вирус тебя возьмёт
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