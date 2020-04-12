«Свои языки засуньте подальше». Алиев показал фото с отрицательным результатом теста на коронавирус

Экс-полузащитник «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев сообщил, что тест на коронавирус не выявил у него инфекции. Фотографию с результатами теста украинец опубликовал в инстаграм.

«Это моим доброжелателям. Читайте и свои языки засуньте как всегда подальше.Не дождeтесь!!!», – написал Алиев.

Ранее экс-футболист заявлял, что не верит в опасность коронавируса. Позже он сообщил, что у него появились симптомы,характерные для COVID-19.