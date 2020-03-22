Алиев: «Коронавирус – херня, я в это не верю»

Бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев не видит серьезной угрозы в пандемии коронавируса. От инфекции по всему миру умерло более 12000 человек.

«Коронавирус – это, конечно, херня. Маску выкинул в урну. Я в это не верю. Когда пошла эта шумиха, я и сам, как дурачок, на все это спровоцировался: купил рулонов 30 срательной бумаги, мясо, гречку, рис, макароны. Ну так, на всякий случай.

Мыть и дезинфицировать руки – всегда надо было. Мне очень неприятно, что люди на этом зарабатывают, на тех же масках. Страна у нас такая. 50 масок стоят 1 200 гривен, а раньше штука стояла 1-1,5 гривны. Знал бы, закупил бы миллиона три масок и продавал бы. Нет, я бы этого не делал, а бесплатно людям раздавал», – заверил Алиев.