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    Алиев: «Коронавирус – херня, я в это не верю»

    Бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев не видит серьезной угрозы в пандемии коронавируса. От инфекции по всему миру умерло более 12000 человек.

    «Коронавирус – это, конечно, херня. Маску выкинул в урну. Я в это не верю. Когда пошла эта шумиха, я и сам, как дурачок, на все это спровоцировался: купил рулонов 30 срательной бумаги, мясо, гречку, рис, макароны. Ну так, на всякий случай.

    Мыть и дезинфицировать руки – всегда надо было. Мне очень неприятно, что люди на этом зарабатывают, на тех же масках. Страна у нас такая. 50 масок стоят 1 200 гривен, а раньше штука стояла 1-1,5 гривны. Знал бы, закупил бы миллиона три масок и продавал бы. Нет, я бы этого не делал, а бесплатно людям раздавал», – заверил Алиев.

    • В Украине коронавирусом заразился 41 человек.
    • Алиев завершил профессиональную карьеру в 2016 году.
    • Игрок дважды брал УПЛ с «Динамо».

    Источник: ютуб-канал Kent

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1674

      Hektor 84 2 минуты назад

      Ему пора бы с бухлом завязать.

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      Рейтинг: +3724

      Рубинище 2 часа назад

      Есть ведь адекватные спортсмены.

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      Рейтинг: +585

      Play 2 часа назад

      Да ты ж синий нос, тебе кроме цирроза печени ни одна болячка не страшна. Ясное дело, что для тебя коронавирус это херня.

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      Рейтинг: +2557

      Борат 2 часа назад

      Весёлый хохол ! Гыгы

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