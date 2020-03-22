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Алиев: «Коронавирус – херня, я в это не верю»

22 марта 2020, 09:40
5

Бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев не видит серьезной угрозы в пандемии коронавируса. От инфекции по всему миру умерло более 12000 человек.

«Коронавирус – это, конечно, херня. Маску выкинул в урну. Я в это не верю. Когда пошла эта шумиха, я и сам, как дурачок, на все это спровоцировался: купил рулонов 30 срательной бумаги, мясо, гречку, рис, макароны. Ну так, на всякий случай.

Мыть и дезинфицировать руки – всегда надо было. Мне очень неприятно, что люди на этом зарабатывают, на тех же масках. Страна у нас такая. 50 масок стоят 1 200 гривен, а раньше штука стояла 1-1,5 гривны. Знал бы, закупил бы миллиона три масок и продавал бы. Нет, я бы этого не делал, а бесплатно людям раздавал», – заверил Алиев.

  • В Украине коронавирусом заразился 41 человек.
  • Алиев завершил профессиональную карьеру в 2016 году.
  • Игрок дважды брал УПЛ с «Динамо».

Источник: ютуб-канал Kent
Украина. Премьер-лига Алиев Александр
Комментарии (5)
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1584861274
Да ты ж синий нос, тебе кроме цирроза печени ни одна болячка не страшна. Ясное дело, что для тебя коронавирус это херня.
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Рубинище
1584861670
Есть ведь адекватные спортсмены.
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Hektor 84
1584869213
Ему пора бы с бухлом завязать.
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Владислав Vlad
1584870632
Алиев: «Коронавирус – херня, я в это не верю» За-то Коронавирус верит в тебя.))) А если серьёзно - действительно, паника, паника, паника. Для сравнения - Китай. Закрыли город Ухань и там было больше всего смертей в Китае. Что там делали с людьми - не известно. А вот в других городах смертность очень мала, около 200 человек. В Италии всех заперли в домах. Артериальное давление стариков повысилось и они стали умирать. Попробуйте просидеть недельку дума с чувством, что вот-вот заболеете смертельным вирусом. Что такое коронавирус? Это вирус, который ослабляет иммунитет. Т.е Здоровый человек даже не почувствует, что у него ковид-19. А у больного начнутся осложнения.
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Spinorr
1584885621
Ой, было это уже. "Трусы и рубашка Лежат на песке. Никто не плывет По опасной реке."
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