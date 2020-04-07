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    Алиев: «Скажите, что делать. Температура 37,4 – 37,5»

    Экс-полузащитник сборной Украины Александр Алиев пожаловался на плохое самочувствие.

    «Скажите, что делать. Температура 37,4 – 37,5. Чувствую себя хорошо, только кашель. Что скажете, что это такое – я просто заболел, простыл или как? Пока самочувствие нормальное. Есть ли смысл вызывать скорую? Почитаю любые комментарии. Вот это я прогулялся сегодня», – пожаловался Алиев.

    • Всего в мире зафиксировано более 1,3 миллиона случаев заражения.
    • Выздоровели свыше 278 тысяч человек, умерли свыше 74 тысяч.
    • На Украине зафиксировано 1319 случаев заражения, выздоровели 28 человек, скончались – 38.

    Алиев: «Коронавирус – херня, я в это не верю»

    Источник: Инстаграм Александра Алиева

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    07.04.2020 07:18
    Комментарии14
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      Рейтинг: +75985

      zigbert 7 апреля, 20:33

      Да ты наверное единственный кто корень имбиря не употреблял. И вот результат.

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      Рейтинг: +2047

      Hektor 84 7 апреля, 17:17

      Алкашня

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      Рейтинг: +2047

      Hektor 84 7 апреля, 17:16

      Хайпует алкашей! Тебя проспиртованного ничего не возьмет. Выпей копеешную ацетилку. И попей чай с малиной и не шляйся где попало.

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      Рейтинг: +1970

      general.lizyukov 7 апреля, 14:51

      Саша, продолжай понтоваться! Ты ж недавно рассказывал, что всё это фигня и ты ничего не ощущаешь.
      Не сцы, просто пей парацетамольчик и жди. Хуже не станет - радуйся и продолжай вещать. Поплохеет - езжай в больничку.

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      Рейтинг: +3777

      3a zenit 7 апреля, 11:38

      хайпует наверное...вон у Бакиной прочитал крнвир с 1 апреля в больничке лежит.Зашел на её фейсбук,а там пост за 4 апреля сидим дома в изоляции.

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      Рейтинг: +2168

      solodealer 7 апреля, 11:15

      Александр, приветствую!
      Где ты живёшь и где "прогулялся"?
      Я живу далеко от Москвы и Питера. "Их" мы видим только по компу или ТВ)))
      Отсюда - из российской промышленной провинции - эти две "культурные", финансовые, властные, технологические, политические и прочая "столицы нам представляются ДРУГОЙ СТРАНОЙ. Там... ВСЁ И ВСЕГДА ПО ДРУГОМУ)))
      У них "там" другие деньги, возможности, проблемы, герои и недруги...
      А мы тут живём "понарошку"...Как бы, в шутку... Хотя, в каждой шутке...
      Поэтому, вот тебе "в шутку" то, как мы ТУТ пока всё понимаем про К-вирус:
      В общем-то, о коронавирусе уже "точно известно" следующее:
      1. Из дома выходить нельзя, но если нужно, то можно.
      2. Маски вообще не помогают, но их обязательно носить.
      3. Магазины закрыты, но их открывают если нужно.
      4. В больницы бесполезно с этим идти, но идти обязательно.
      5. Этот вирус смертельный, но в принципе не страшный.
      6. Перчатки не помогут, но они нужны.
      7. Все остаются дома, но все гуляют.
      8. Еды в супермаркетах полно, но её кому-то не хватает.
      9. Вирус на детей не действует, но дети в зоне опасности.
      10. Оборудования не хватает, но оборудования достаточно.
      11. Есть много симптомов того, что ты болеешь, но можно переболеть без симптомов.
      12. Чтоб не болеть, нужно тренироваться, но в спортзалы и на пробежки нельзя.
      13. Лучше всего гулять на воздухе, но на воздух, особенно в парки, нельзя.
      14. Полные в зоне риска, но лучше сидеть дома и жрать, чем гулять на воздухе.
      15. К пожилым людям нельзя приходить, но можно приносить продукты и лекарства.
      16. Больным коронавирусом нельзя выходить, но можно ходить в аптеку и магазин - разъяснил кабинет министров.
      17. Самим ходить к пожилым родственникам нельзя, зато можно заказывать им доставку, разносчики которой без масок и перчаток контактируют в день с сотней человек.
      18. Каждый разжигающий панику начинает свое сообщение словами «не хочу разжигать панику, но».
      19. Штрафы никак законно не обоснованы (крарнтина нет!), но их выписывают.
      20. Штрафы придуманы для нарушающих "карантин", но можно штрафовать и тех, кто просто один вышел в парк.
      19. Обещано пособие для безработных в размере 19500 рублей, но биржи труда отказывают в регистрации.
      20. Чрезвычайное положение не объявлено, но власти ведут себя так, будто оно есть.
      21. Домашнего ареста нет, но выходить никому нельзя.
      22. На своей машине передвигаться можно, но ее увезут на штрафстоянку.
      23. Вам с пожилой мамой и бабушкой встречаться нельзя, а постороннему узбеку-таксисту можно.
      24. Персональные данные охраняются законом, но вы должны сдать их по первому свистку программе слежки, которая хранит их в открытом виде и никак не защищена.
      25. Болеют только азиаты, но умерло больше всего европейцев.
      26. Вирус живёт на разных поверхностях два часа, нет, четыре, нет, шесть, нет, семнадцать дней. Но ему нужна влажная среда. А, нет, уже не нужна.

      5
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      Рейтинг: +3777

      3a zenit > solodealer 7 апреля, 11:41

      ты описал в точности как мир болеет крнврсом)))

      1
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      Рейтинг: +2168

      solodealer > 3a zenit 7 апреля, 13:22

      ...думается, что "*********" скоро закончатся...
      По нескольким причинам:
      1. Любым властям, и нашим в том числе, не удастся бесконечно долго занимать позицию " в раскаряку"... Придётся либо отменять нынешние "псевдомеры", либо их ужесточать, доводя до официального режима "карантин"...
      Как говорил Линкольн: "...Можно всё время дурачить некоторых, можно некоторое время дурачить всех, но нельзя всё время дурачить всех..." Сегодня депутат МГД Тарасов ровно об этом выступил..погуглите. При этом, всем понятно, что К-вирус пока будет лишь распространяться...а ещё говорят о второй волне...
      2. Уже вполне отдельно от "медицинского " аспекта эпидемии можно смело обсуждать ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЖОПУ, в которую мы - россияне - торжественно вступаем под грохот сапог на "параде победы"... Я приведу только ОДИН ПРИМЕР: стоят конвейеры автозаводов... Считается, что из-за К-вируса... вполне правдиво. А теперь спрогнозируем: вот им "разрешили"... Пошли товарные авто... А ГДЕ РЫНОК?)))))
      И это я про прогноз по предприятиям, на "спасение" которых брояит миллиарды))) Про "средний бизнес" уже всем всё понятно? ПОМЯНЕМ НЕ ЧОКАЯСЬ...Но эти дебилы ОПЯТЬ ПОМОГАЮТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ! А откуда брать деньги ПОКУПАТЕЛЯМ?)))++

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      Рейтинг: +2168

      solodealer > 3a zenit 7 апреля, 13:25

      ...в "тему": ещё вчера все читали и знали, что в Японии...как бы...всё хорошо..и заболевших мало...оченб мало... ПОГУГЛИТЕ, ЧТО ТАМ У НИХ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ И ПОЧЕМУ)))
      Японцы - идиоты????
      Я так не думаю...

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      Рейтинг: +258

      Ziklop 7 апреля, 11:01

      Звони в клинику, там скажут приходи на приём.

      2
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      Рейтинг: +2168

      solodealer > Ziklop 7 апреля, 11:18

      Знакомая начала кашлять...Позвонила в клинику...Погворила...НЕ ПОШЛА...
      Ей сказали: "...надевайте маску и приходите. Заходите через специальный вход...ДЛЯ ТАКИХ, КАК ВЫ!!!))))++

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      Рейтинг: +3344

      Alekxei Z. 7 апреля, 09:53

      Саня , водку с перцем и всё рассосётся.

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      Рейтинг: +2469

      Давид59 7 апреля, 09:43

      Всё! Кранты тебе!

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      Рейтинг: +315

      кран 7 апреля, 08:52

      Скорую))) Пешком в поликлинику...скорее всего, простуда...

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