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Алиев: «Скажите, что делать. Температура 37,4 – 37,5»

7 апреля 2020, 07:18
9

Экс-полузащитник сборной Украины Александр Алиев пожаловался на плохое самочувствие.

«Скажите, что делать. Температура 37,4 – 37,5. Чувствую себя хорошо, только кашель. Что скажете, что это такое – я просто заболел, простыл или как? Пока самочувствие нормальное. Есть ли смысл вызывать скорую? Почитаю любые комментарии. Вот это я прогулялся сегодня», – пожаловался Алиев.

  • Всего в мире зафиксировано более 1,3 миллиона случаев заражения.
  • Выздоровели свыше 278 тысяч человек, умерли свыше 74 тысяч.
  • На Украине зафиксировано 1319 случаев заражения, выздоровели 28 человек, скончались – 38.

Алиев: «Коронавирус – херня, я в это не верю»

Источник: Инстаграм Александра Алиева
Украина Алиев Александр
Комментарии (9)
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кран
1586238751
Скорую))) Пешком в поликлинику...скорее всего, простуда...
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Давид59
1586241819
Всё! Кранты тебе!
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Ziklop
1586246476
Звони в клинику, там скажут приходи на приём.
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3a zenit
1586248702
хайпует наверное...вон у Бакиной прочитал крнвир с 1 апреля в больничке лежит.Зашел на её фейсбук,а там пост за 4 апреля сидим дома в изоляции.
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general.lizyukov
1586260293
Саша, продолжай понтоваться! Ты ж недавно рассказывал, что всё это фигня и ты ничего не ощущаешь. Не сцы, просто пей парацетамольчик и жди. Хуже не станет - радуйся и продолжай вещать. Поплохеет - езжай в больничку.
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Hektor 84
1586269013
Хайпует алкашей! Тебя проспиртованного ничего не возьмет. Выпей копеешную ацетилку. И попей чай с малиной и не шляйся где попало.
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Hektor 84
1586269037
Алкашня
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zigbert
1586280825
Да ты наверное единственный кто корень имбиря не употреблял. И вот результат.
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