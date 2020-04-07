Алиев: «Скажите, что делать. Температура 37,4 – 37,5»

Экс-полузащитник сборной Украины Александр Алиев пожаловался на плохое самочувствие.

«Скажите, что делать. Температура 37,4 – 37,5. Чувствую себя хорошо, только кашель. Что скажете, что это такое – я просто заболел, простыл или как? Пока самочувствие нормальное. Есть ли смысл вызывать скорую? Почитаю любые комментарии. Вот это я прогулялся сегодня», – пожаловался Алиев.

Всего в мире зафиксировано более 1,3 миллиона случаев заражения.

Выздоровели свыше 278 тысяч человек, умерли свыше 74 тысяч.

На Украине зафиксировано 1319 случаев заражения, выздоровели 28 человек, скончались – 38.

Алиев: «Коронавирус – херня, я в это не верю»