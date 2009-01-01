Глушаков: «Думаю, я оправдал надежды в «Спартаке»

Настоящие болельщики всё помнят. Дениска реально сделал огромный вклад в чемпионство. И остался в истории спартака. А долбоящеры, которые постоянно его засе.рают, либо ничего не понимают в футболе, либо просто тупые люди, которым лишь бы гавкать. Каррера был нашим тренером-чемпионом, в то же время, Глушак был нашим капитаном-чемпионом. И этого нельзя забывать.
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков оценил период своей карьеры в «Спартаке».
«Я же болел за «Спартак» с детства, это моя команда. Я даже показывал спартаковские тетрадки из детства, мой дядя играл в «Спартаке». Думаю, что я оправдал надежды, команда наконец-то выиграла чемпионство», – сказал футболист.
- «Спартак» стал чемпионом России в 2017 году.
- Глушаков покинул клуб прошлым летом на правах свободного агента.
- В составе московской команды он провел 173 матча и забил 23 гола.
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