Глушаков: «Думаю, я оправдал надежды в «Спартаке»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков оценил период своей карьеры в «Спартаке».

«Я же болел за «Спартак» с детства, это моя команда. Я даже показывал спартаковские тетрадки из детства, мой дядя играл в «Спартаке». Думаю, что я оправдал надежды, команда наконец-то выиграла чемпионство», – сказал футболист.

«Спартак» стал чемпионом России в 2017 году.

Глушаков покинул клуб прошлым летом на правах свободного агента.

В составе московской команды он провел 173 матча и забил 23 гола.

Глушаков: «Каррера устраивал постановочные сцены. Он меня провоцировал»

«Отсутствие титулов угнетало»: Глушаков назвал причину ухода из «Локомотива» в «Спартак»

​​​​​​​