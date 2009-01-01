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    Глушаков: «Думаю, я оправдал надежды в «Спартаке»

    Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков оценил период своей карьеры в «Спартаке».

    «Я же болел за «Спартак» с детства, это моя команда. Я даже показывал спартаковские тетрадки из детства, мой дядя играл в «Спартаке». Думаю, что я оправдал надежды, команда наконец-то выиграла чемпионство», – сказал футболист.

    • «Спартак» стал чемпионом России в 2017 году.
    • Глушаков покинул клуб прошлым летом на правах свободного агента.
    • В составе московской команды он провел 173 матча и забил 23 гола.

    Глушаков: «Каррера устраивал постановочные сцены. Он меня провоцировал»

    «Отсутствие титулов угнетало»: Глушаков назвал причину ухода из «Локомотива» в «Спартак»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:18
    Комментарии14
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      Рейтинг: +1159

      GermanVo 1 минуту назад

      Настоящие болельщики всё помнят. Дениска реально сделал огромный вклад в чемпионство. И остался в истории спартака. А долбоящеры, которые постоянно его засе.рают, либо ничего не понимают в футболе, либо просто тупые люди, которым лишь бы гавкать. Каррера был нашим тренером-чемпионом, в то же время, Глушак был нашим капитаном-чемпионом. И этого нельзя забывать.

      0
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      Рейтинг: +10

      pavlovsashabaar 51 минуту назад


      Карантин и не чем себя занять? Прокачай свое тело сидя дома без упражнений, диет и химии. Убрать бока и пузо, накачать руки, пресс, спину и даже попу можно за неделю другую сидя дома и ничего не делая (исходя из личного опыта), это революция в спорте. вот сами почитайте ------- http://surl.li/btnu

      0
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      Рейтинг: +2349

      Hektor 84 54 минуты назад

      Та кому ты нужен г а н д о н штопаный. Скоро до любительской лиги докатишься. Надежды он оправдал. Чьи? Если бы ты парился о том что думают о тебе болельщики так бы себя не вёл. А так панты дешевые твоё поведение. Уже забыли о тебе.

      0
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      Рейтинг: +2825

      морозз 1 час назад

      Спасибо за Чемпионство Денис, теперь пиши и говори о Ахмаде!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +698

      edw7777 1 час назад

      По игре наверно... А вот по жизни уж точно нет!

      1
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      Рейтинг: +1713

      KPCCSPB 2 часа назад

      Ахаха, хрюшатину стебут во все щели

      -2
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      Рейтинг: +3790

      3a zenit 2 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      вы просто купили чемпионство!!!Не надо звиздеть!

      -5
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      Рейтинг: +1116

      "supermax" > 3a zenit 2 часа назад

      Вилков тебе судья)

      5
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      ...
      Рейтинг: +14362

      sssrspartak > 3a zenit 2 часа назад

      иди себе мозги купи !с больной головы на здоровую не сваливай!

      5
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      ...
      Рейтинг: +51

      barbiturny > 3a zenit 1 час назад

      Да, Гинер Все Купил, ты прав
      Купил Чемп для Спартака
      Зенит ему надоел

      3
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      Рейтинг: +2781

      Борат 3 часа назад

      багаж аленичева, юбилей симоняна, чемоданы федуна и глушаков - вот настоящие творцы чемпионства , а не какой-то там массимо !
      стыдно за пищевик ! выкидывают своих легенд как использованные контрацептивы ! гыгы

      0
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      Рейтинг: +1116

      "supermax" > Борат 2 часа назад

      из одного такого использованного ты каким то образом выбрался

      5
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      Рейтинг: +459

      Граф2019 > Борат 1 час назад

      а у ЗЕНИТА!!! Кремль. газпром,и великолепный Дзюба...

      1
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      Рейтинг: +432

      фанат джигурды 3 часа назад

      Особенно оправдал надежды в матче с Тосно.

      5
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