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Глушаков: «Думаю, я оправдал надежды в «Спартаке»

13 апреля 2020, 11:18
18

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков оценил период своей карьеры в «Спартаке».

«Я же болел за «Спартак» с детства, это моя команда. Я даже показывал спартаковские тетрадки из детства, мой дядя играл в «Спартаке». Думаю, что я оправдал надежды, команда наконец-то выиграла чемпионство», – сказал футболист.

  • «Спартак» стал чемпионом России в 2017 году.
  • Глушаков покинул клуб прошлым летом на правах свободного агента.
  • В составе московской команды он провел 173 матча и забил 23 гола.

Глушаков: «Каррера устраивал постановочные сцены. Он меня провоцировал»

«Отсутствие титулов угнетало»: Глушаков назвал причину ухода из «Локомотива» в «Спартак»

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Глушаков Денис
Комментарии (18)
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фанат джигурды
1586767193
Особенно оправдал надежды в матче с Тосно.
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3a zenit
1586769827
вы просто купили чемпионство!!!Не надо звиздеть!
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edw7777
1586771812
По игре наверно... А вот по жизни уж точно нет!
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Hektor 84
1586775693
Та кому ты нужен г а н д о н штопаный. Скоро до любительской лиги докатишься. Надежды он оправдал. Чьи? Если бы ты парился о том что думают о тебе болельщики так бы себя не вёл. А так панты дешевые твоё поведение. Уже забыли о тебе.
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GermanVo
1586779157
Настоящие болельщики всё помнят. Дениска реально сделал огромный вклад в чемпионство. И остался в истории спартака. А долбоящеры, которые постоянно его засе.рают, либо ничего не помнят, либо просто тупые люди, которым лишь бы погавкать. Каррера был нашим тренером-чемпионом, в то же время, Глушак был нашим капитаном-чемпионом. И этого нельзя забывать.
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Дедуктор
1586781327
Слышь, иуда. А кто в интервью говорил "ненавижу Спартак"? И при этом гнусно ухмылялся. Вот, ведь скалозуб пучеглазый. Конченая мразь.
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Дедуктор
1586782062
Вдогонку. "Спартак" в последние годы обратил мое внимание вот на что. Улыбки после проигранного матча. Особенно в этом плане отличились 2 игрока. Кутепов. Потому что дурак. И Глушак. Потому что подлец. К остальным игрокам претензий нет. Даже к былым завсегдатаям "Ромашки" Комбарову, Ещенко и Реброву.
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САДЫЧОК
1586782270
Глушаков-ты муфел ! Ты украл у Спартака следующий сезон своим языком . наплевав на клуб . болельщиков !
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vka1970
1586793133
Сегодня в официальном инстаграме Карреры в комментариях к посту Массимо, в котором он поздравляет АЕК с днём рождения, один из пользователей написал об этом: - Вчера экс-капитан «Спартака» (номер 8) в эфире главного спортивного канала обвинил Вас во всех грехах. Он сказал, какой он хороший, а Вы несправедливо исключили его из команды, вели себя некорректно, команда поддерживала его и прочее. Эта деревенщина знает, что Вы не ответите ему и будет продолжать поливать Вас грязью. Он продолжит кампанию против Вас, унижая Вас любыми способами, используя свои связи в журналистике, футболе и т.д. Жаль, что всё это закончилось (пребывание Карреры в качестве главного тренера «Спартака» - прим. Fanat1k.ru), надеюсь, люди в АЕКе окажутся профессиональнее. В ответ на этот комментарий Каррера написал следующее: - На что только не пойдешь ради внимания. После двух лет, чтобы снискать себе ещё дурной славы, он вновь должен вспомнить обо мне. Потому что, если бы он говорил только о себе, о своей личной и футбольной жизни, то всем было бы 94 на него.
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alll-1
1586793717
ты не только не оправдал надежды ,но еще и с позором был выгнан и самое главное :выгнал тебя не Каррера
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