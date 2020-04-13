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  • «Отсутствие титулов угнетало»: Глушаков назвал причину ухода из «Локомотива» в «Спартак»

«Отсутствие титулов угнетало»: Глушаков назвал причину ухода из «Локомотива» в «Спартак»

13 апреля 2020, 07:36
10

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал, что стало причиной его ухода из «Локомотива» в 2013 году.

«Отсутствие титулов угнетало. Увидел в журнале сравнение футболистов, у меня там нет титулов... И решил уходить. Как раз предложение имелось», – сказал хавбек.

  • Глушаков ушeл в «Спартак» за 8 миллионов евро.
  • За «Локомотив» игрок выступал с 2005 по 2013 год.
  • В составе «Спартака» он выиграл два трофея.

Глушаков: «Каррера устраивал постановочные сцены. Он меня провоцировал»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Локомотив Глушаков Денис
Комментарии (10)
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фанат джигурды
1586758528
Вот как раз ты свалил, и титулы вновь стали появляться. Совпадение?
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Play
1586759550
Типа у Спартака в то время титулы лились как из рога изобилия?
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vka1970
1586762459
Зато сейчас ты в правильное место попал.Теперь титулы повалятся как из рога изобилия.
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mdu86
1586764135
Спартак в то время ещё дольше Локомотива не брал титулов... Очень гнилой человек
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paracetamol
1586766468
Ничего, не расстраивайся, будет тебе титул в ФНЛ с Ахматом.
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Hektor 84
1586774306
Шлюшаков ни как не уймется. Теперь только и осталось жить воспоминаниями. Так и скажи федун кошельком поманил и ты побежал.
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zigbert
1586805535
В Ахмате точно титулов не будет. Но зов титулов заставляет его быть активным в его высказываниях. Может кто из ведущих клубов заметит его стремление.
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