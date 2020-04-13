«Отсутствие титулов угнетало»: Глушаков назвал причину ухода из «Локомотива» в «Спартак»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал, что стало причиной его ухода из «Локомотива» в 2013 году.

«Отсутствие титулов угнетало. Увидел в журнале сравнение футболистов, у меня там нет титулов... И решил уходить. Как раз предложение имелось», – сказал хавбек.

Глушаков ушeл в «Спартак» за 8 миллионов евро.

За «Локомотив» игрок выступал с 2005 по 2013 год.

В составе «Спартака» он выиграл два трофея.

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