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    «Отсутствие титулов угнетало»: Глушаков назвал причину ухода из «Локомотива» в «Спартак»

    Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал, что стало причиной его ухода из «Локомотива» в 2013 году.

    «Отсутствие титулов угнетало. Увидел в журнале сравнение футболистов, у меня там нет титулов... И решил уходить. Как раз предложение имелось», – сказал хавбек.

    • Глушаков ушeл в «Спартак» за 8 миллионов евро.
    • За «Локомотив» игрок выступал с 2005 по 2013 год.
    • В составе «Спартака» он выиграл два трофея.

    Глушаков: «Каррера устраивал постановочные сцены. Он меня провоцировал»

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2349

      Hektor 84 1 час назад

      Шлюшаков ни как не уймется. Теперь только и осталось жить воспоминаниями. Так и скажи федун кошельком поманил и ты побежал.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5459

      paracetamol 3 часа назад

      Ничего, не расстраивайся, будет тебе титул в ФНЛ с Ахматом.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2939

      mdu86 4 часа назад

      Спартак в то время ещё дольше Локомотива не брал титулов... Очень гнилой человек

      2
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      Рейтинг: +12682

      vka1970 4 часа назад

      Зато сейчас ты в правильное место попал.Теперь титулы повалятся как из рога изобилия.

      1
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      Рейтинг: +432

      фанат джигурды > vka1970 3 часа назад

      Получит титул за скорость при побеге от гнева Рамзана, если сможет убежать.

      1
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      Рейтинг: +640

      Play 5 часов назад

      Типа у Спартака в то время титулы лились как из рога изобилия?

      2
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      Рейтинг: +2781

      Борат 5 часов назад

      Глушак рылам титул завоевал, а они его с го*ном смешали !!! Позор пищевикам! Стыдно за неблагодарных рылов !!! Гыгы

      -3
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      Рейтинг: +384

      legenda soccer > Борат 2 часа назад

      шлюхаа ты еще все тут смотрю барана сынок дярявого

      0
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      Рейтинг: +432

      фанат джигурды 5 часов назад

      Вот как раз ты свалил, и титулы вновь стали появляться.

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