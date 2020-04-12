Селюк: «У Смолова была туристическая виза. Как он тогда играл? «Реал» может аннулировать результат»

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что клубу российского форварда Федора Смолова «Сельте» могут засчитать техническое поражение в матче с «Реалом», так как Смолов не имел на момент игры рабочей визы.

– Когда Смолов забил на «Бернабеу», какие чувства у вас были?

– Какая мысль была? У меня была мысль, что защитники «Реала» ошиблись. А что ЦСКА не забивал на «Бернабеу»? ЦСКА дважды обыгрывал «Реал».

– Вы так говорите из-за перепалки с ним?

– Да нет! Какая перепалка? Мы разного калибра люди. Я в перепалки не вхожу. Я просто выразил своe мнение, что в такое время летать и сидеть на карантине 28 дней не имеет смысла, если ты собираешься его соблюдать. Если не собираешься соблюдать, это другое дело. Я сам сижу на карантине месяц, я просто выразил своe мнение.

Он говорил, что у него туристическая виза. Как он тогда играл? Я думаю, что у него есть разрешение на работу в Испании. Он как-то так сказал, что приехал получать разрешение. Я думаю, что он по глупости так сказал. Если разбираться, то «Реал Мадрид» может аннулировать результат. Он сказал, что играет по туристической визе. А как он играл, если у него нет рабочей визы. Как это может быть?

– Какие санкции могут быть?

– Техническое поражение «Сельты».