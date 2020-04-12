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  • Селюк: «У Смолова была туристическая виза. Как он тогда играл? «Реал» может аннулировать результат»

Селюк: «У Смолова была туристическая виза. Как он тогда играл? «Реал» может аннулировать результат»

12 апреля 2020, 18:44
16

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что клубу российского форварда Федора Смолова «Сельте» могут засчитать техническое поражение в матче с «Реалом», так как Смолов не имел на момент игры рабочей визы.

– Когда Смолов забил на «Бернабеу», какие чувства у вас были?

– Какая мысль была? У меня была мысль, что защитники «Реала» ошиблись. А что ЦСКА не забивал на «Бернабеу»? ЦСКА дважды обыгрывал «Реал».

– Вы так говорите из-за перепалки с ним?

– Да нет! Какая перепалка? Мы разного калибра люди. Я в перепалки не вхожу. Я просто выразил своe мнение, что в такое время летать и сидеть на карантине 28 дней не имеет смысла, если ты собираешься его соблюдать. Если не собираешься соблюдать, это другое дело. Я сам сижу на карантине месяц, я просто выразил своe мнение.

Он говорил, что у него туристическая виза. Как он тогда играл? Я думаю, что у него есть разрешение на работу в Испании. Он как-то так сказал, что приехал получать разрешение. Я думаю, что он по глупости так сказал. Если разбираться, то «Реал Мадрид» может аннулировать результат. Он сказал, что играет по туристической визе. А как он играл, если у него нет рабочей визы. Как это может быть?

– Какие санкции могут быть?

– Техническое поражение «Сельты».

  • Ранее у Селюка и Смолова возник конфликт в интернете. Агент заподозрил футболиста в нарушении карантина по коронавирусу. Позже конфликт был исчерпан.
  • Смолов выступает за «Сельту» на правах аренды. Гол мадридскому «Реалу» стал для футболиста дебютным за клуб.

Источник: «Яндекс Дзен»
Испания. Примера Сельта Реал Смолов Федор Селюк Дмитрий
Комментарии (16)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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bset
1586707475
В Сельте дураки, Смолова по туристической визе на поле выпускают. Один Селюк умный - даже **** своих за пивом наперегонки научил бегать.
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DOCTOR PENALTY
1586710117
Федя вообще турист по жизни, ему всё по х**.
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nemolod
1586713916
Агент мог и не знать,что у футболиста две визы!
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житель СПб
1586714698
Чудеса просто! Неужели это возможно? Соглашусь с предыдущим комментарием в том, что , скорее всего, по турвизе въехал в страну - чтобы там оказаться и пройти собеседование и т.п., а, заключив контракт, уже оформил рабочую визу - и в этом прежде всего был заинтересован сам клуб. Уверен, что так и было.
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Hektor 84
1586717188
Селюку обидно что он никому не нужен. Как и его беспантовые футболисты. Строит из себя Мино Райолу. Только херово получается.
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ВежливыйХам
1586719614
хренова без футбола в общем братцы
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ВежливыйХам
1586719862
я извиняюсь а борат это баран или овца
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Viper for CSKA
1586758453
Когда уже у Селюка его виза закончится, и его из страны вышлют обратно в Африку? Заколебал этот селекционер из саванны.
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zigbert
1586784553
От Селюка можно ждать всяких гадостей. Вряд ли Сельта не успела оформить соответствующие документы.
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Ziklop
1586811422
Селюк же не оформлял документы, откуда инфа?
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