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    Селюк: «У Смолова была туристическая виза. Как он тогда играл? «Реал» может аннулировать результат»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что клубу российского форварда Федора Смолова «Сельте» могут засчитать техническое поражение в матче с «Реалом», так как Смолов не имел на момент игры рабочей визы.

    – Когда Смолов забил на «Бернабеу», какие чувства у вас были?

    – Какая мысль была? У меня была мысль, что защитники «Реала» ошиблись. А что ЦСКА не забивал на «Бернабеу»? ЦСКА дважды обыгрывал «Реал».

    – Вы так говорите из-за перепалки с ним?

    – Да нет! Какая перепалка? Мы разного калибра люди. Я в перепалки не вхожу. Я просто выразил своe мнение, что в такое время летать и сидеть на карантине 28 дней не имеет смысла, если ты собираешься его соблюдать. Если не собираешься соблюдать, это другое дело. Я сам сижу на карантине месяц, я просто выразил своe мнение.

    Он говорил, что у него туристическая виза. Как он тогда играл? Я думаю, что у него есть разрешение на работу в Испании. Он как-то так сказал, что приехал получать разрешение. Я думаю, что он по глупости так сказал. Если разбираться, то «Реал Мадрид» может аннулировать результат. Он сказал, что играет по туристической визе. А как он играл, если у него нет рабочей визы. Как это может быть?

    – Какие санкции могут быть?

    – Техническое поражение «Сельты».

    • Ранее у Селюка и Смолова возник конфликт в интернете. Агент заподозрил футболиста в нарушении карантина по коронавирусу. Позже конфликт был исчерпан.
    • Смолов выступает за «Сельту» на правах аренды. Гол мадридскому «Реалу» стал для футболиста дебютным за клуб.

    Источник: «Яндекс Дзен»

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    Сегодня, 18:44
    Комментарии15
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      Рейтинг: +10

      ВежливыйХам 9 минут назад

      я извиняюсь а борат это баран или овца

      0
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      Рейтинг: +10

      ВежливыйХам 13 минут назад

      хренова без футбола в общем братцы

      0
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      Рейтинг: +2319

      Hektor 84 53 минуты назад

      Селюку обидно что он никому не нужен. Как и его беспантовые футболисты. Строит из себя Мино Райолу. Только херово получается.

      1
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      Рейтинг: +1214

      житель СПб 1 час назад

      Чудеса просто! Неужели это возможно? Соглашусь с предыдущим комментарием в том, что , скорее всего, по турвизе въехал в страну - чтобы там оказаться и пройти собеседование и т.п., а, заключив контракт, уже оформил рабочую визу - и в этом прежде всего был заинтересован сам клуб. Уверен, что так и было.

      1
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      Рейтинг: +2189

      nemolod 1 час назад

      Агент мог и не знать,что у футболиста две визы!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +16114

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Федя вообще турист по жизни, ему всё по х**.

      3
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      Рейтинг: +93

      Маленький 3 часа назад

      Никак не успокоится

      0
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      Рейтинг: +2110

      alarm 3 часа назад

      на всякий случай стало стыдно за спартак

      -2
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      Рейтинг: +2576

      Томик > alarm 2 часа назад

      Иногда поднимаете настроение. Спасибо.

      1
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      Рейтинг: +138

      valkam72 > Томик 1 час назад

      Троль своей тупостью поднимает тебе настроение... Тоже туп?

      0
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      Рейтинг: +353

      Бoрат > alarm 41 минуту назад

      " - На всякий случай - сказала монашка , надевая на огурец третий презерватив " Гыгыгы - бери на вооружение , а то в условиях карантина я тебя еще долго не навещу . Гыгыгы .

      0
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      Рейтинг: +14167

      bset 3 часа назад

      В Сельте дураки, Смолова по туристической визе на поле выпускают. Один Селюк умный - даже **** своих за пивом наперегонки научил бегать.

      10
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      Рейтинг: +14167

      bset > bset 2 часа назад

      Ого, даже слово н е г р запрещено? А как же н е г р о и д н а я раса? Тоже нельзя?)

      -1
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      Рейтинг: +2790

      Борат > bset 44 минуты назад

      В цска всегда будет нег-ры !
      Гыгы

      1
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      Рейтинг: +353

      Бoрат > Борат 39 минут назад

      Что , теперь за ЦСКА топить будешь - там же твои секс символы , да кони им близки , а ты последнее время всё больше на зверушек заглядываешься . Гыгыгы .

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