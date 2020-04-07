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    Селюк – Смолову: «Такие, как ты, у меня наперегонки бегают за пивом. А твой юмор корявенький, как и твоя игра»

    Нападающий «Сельты» Федор Смолов и агент Дмитрий Селюк обменялись колкостями в твиттере.

    Селюк в интервью Sport24 заявил, что вернувшийся из Испании Смолов, скорее всего, собирается нарушить карантин, чтобы посетить день рождения внучки Бориса Ельцина Марии Юмашевой. «Я не сомневаюсь, что Федя лукавит, оправдывая свой приезд. Какой нормальный человек поедет в Москву, чтобы 14 дней сидеть в карантине?» – сказал агент.

    «Чувак, ты серьезно рассуждаешь о том, кто лукавит? По-моему, на этом фото очевидно, от кого отказались», – ответил Смолов в твиттере.

    «Для тебя я не чувак, а Дмитрий Дмитриевич. Такие, как ты, у меня наперегонки бегают за пивом. А твой юмор такой же корявенький, как и твоя игра, в чем убедились уже все», – парировал Селюк.

    AS: Смолов улетел в Россию на 18-летие внучки Ельцина

    Источник: твиттер Дмитрия Селюка

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    07.04.2020 15:45
    Комментарии26
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      Рейтинг: +3799

      sochi-2013 59 минут назад

      На конкурсе дебилов, оба заняли бы второе место. Не первое, потому что дебилы!))

      0
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      Рейтинг: +20

      Соарес 17 часов назад

      два сапога ….

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +900

      нейтральныйкакникто 8 апреля, 00:58

      Одного поля ягодки,незрелые,красуются между собой в остроумии - а на деле тупые. Хотя, изначально ,о нарушении карантина, Селюк прав, Смолов должен быть провести 2 недели в изоляции от общества

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1925

      Axe111 7 апреля, 20:36

      Парочка ********

      2
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      Рейтинг: +1998

      кошмарик 7 апреля, 20:28

      мда.. твиттер, отличная штука чтобы выявлять идиотов.. в этом баттле победили оба....

      4
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      Рейтинг: +7981

      alex1951 7 апреля, 19:27

      ...бабьи дрязги во время чумы......
      коту нех делать ..так он яйца лижет....
      дафай..развлекайте и далее..

      3
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      Рейтинг: +4718

      Lester84 7 апреля, 18:33

      Так вот для чего Гогуа у нас держат. Он тренерскому штабу за пивом бегает)))

      4
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      Рейтинг: +2047

      Hektor 84 7 апреля, 18:10

      Работорговец решил хайпануть на Феде и Юмашевой. Тебе то что? Он же не к мужику в Москву полетел. Полетел к своей бабе. И что? Селюку уже по ходу никто е бать не дает. Вот и пенится.

      1
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      Рейтинг: +4555

      alp 7 апреля, 17:49

      один-ноль в пользу федора

      1
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      Рейтинг: +2095

      alarm 7 апреля, 17:41

      и обоим нестерпимо стыдно за спартак!

      0
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