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  • Селюк – Смолову: «Такие, как ты, у меня наперегонки бегают за пивом. А твой юмор корявенький, как и твоя игра»

Селюк – Смолову: «Такие, как ты, у меня наперегонки бегают за пивом. А твой юмор корявенький, как и твоя игра»

7 апреля 2020, 15:45
18

Нападающий «Сельты» Федор Смолов и агент Дмитрий Селюк обменялись колкостями в твиттере.

Селюк в интервью Sport24 заявил, что вернувшийся из Испании Смолов, скорее всего, собирается нарушить карантин, чтобы посетить день рождения внучки Бориса Ельцина Марии Юмашевой. «Я не сомневаюсь, что Федя лукавит, оправдывая свой приезд. Какой нормальный человек поедет в Москву, чтобы 14 дней сидеть в карантине?» – сказал агент.

«Чувак, ты серьезно рассуждаешь о том, кто лукавит? По-моему, на этом фото очевидно, от кого отказались», – ответил Смолов в твиттере.

«Для тебя я не чувак, а Дмитрий Дмитриевич. Такие, как ты, у меня наперегонки бегают за пивом. А твой юмор такой же корявенький, как и твоя игра, в чем убедились уже все», – парировал Селюк.

AS: Смолов улетел в Россию на 18-летие внучки Ельцина

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Дмитрия Селюка
Испания. Примера Сельта Смолов Федор Селюк Дмитрий
Комментарии (18)
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mp7700
1586264509
Ахахахахаха Селюк побрил, так побрил этого губастого вафлежуя)))
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РМЗ
1586267015
Дмитрий Дмитриевич го.н.дон
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edw7777
1586267361
Воспитание у обоих на уровне запредельном...
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bset
1586268389
Это у него Траоре с Гогуа наперегонки за пивом бегают? Неудивительно, что этот неликвид ничего не показывает. Кроме как сбегать за пивом ничего не умеют.
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Lester84
1586273598
Так вот для чего Гогуа у нас держат. Он тренерскому штабу за пивом бегает)))
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alex1951
1586276820
...бабьи дрязги во время чумы...... коту нех делать ..так он яйца лижет.... дафай..развлекайте и далее..
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кошмарик
1586280518
мда.. твиттер, отличная штука чтобы выявлять идиотов.. в этом баттле победили оба....
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Axe111
1586280981
Парочка ********
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нейтральныйкакникто
1586296698
Одного поля ягодки,незрелые,красуются между собой в остроумии - а на деле тупые. Хотя, изначально ,о нарушении карантина, Селюк прав, Смолов должен быть провести 2 недели в изоляции от общества
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Соарес
1586358057
два сапога ….
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