Селюк – Смолову: «Такие, как ты, у меня наперегонки бегают за пивом. А твой юмор корявенький, как и твоя игра»

Нападающий «Сельты» Федор Смолов и агент Дмитрий Селюк обменялись колкостями в твиттере.

Селюк в интервью Sport24 заявил, что вернувшийся из Испании Смолов, скорее всего, собирается нарушить карантин, чтобы посетить день рождения внучки Бориса Ельцина Марии Юмашевой. «Я не сомневаюсь, что Федя лукавит, оправдывая свой приезд. Какой нормальный человек поедет в Москву, чтобы 14 дней сидеть в карантине?» – сказал агент.

«Чувак, ты серьезно рассуждаешь о том, кто лукавит? По-моему, на этом фото очевидно, от кого отказались», – ответил Смолов в твиттере.

«Для тебя я не чувак, а Дмитрий Дмитриевич. Такие, как ты, у меня наперегонки бегают за пивом. А твой юмор такой же корявенький, как и твоя игра, в чем убедились уже все», – парировал Селюк.

AS: Смолов улетел в Россию на 18-летие внучки Ельцина