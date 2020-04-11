Селюк – об интернет-конфликте со Смоловым: «Он все понял, съехал с темы»

Агент Дмитрий Селюк сообщил, что интернет-конфликт с форвардом «Сельты» Федором Смоловым закрыт. В частности, Селюк выражал непонимание, как 30-летний мужчина может встречаться с 17-летней девушкой.

– Российский интернет активно обсуждал вашу словесную перепалку с Федором Смоловым. Остались при своем мнении?

– Я ему один раз сказал, что думаю – все всe поняли, включая Смолова. На данном этапе вопрос закрыт. Он же сам сказал Александру Кержакову, что тема исчерпана. И правильно сделал. Не имею ничего против Смолова, потому что мы люди из разных категорий.

Я просто высказался. И дело не конкретно в Смолове, а во всех, кто позволяет себе прилетать в Россию из Европы в такое время. Для чего?! Не верю, что они летят сидеть дома на карантине. А ведь возвращаются на родину из очага эпидемии, подвергая риску своих соотечественников… Смолов наверняка это понимает, поэтому съехал с темы. Я ее тоже не собираюсь продолжать.