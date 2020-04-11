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  • Селюк – об интернет-конфликте со Смоловым: «Он все понял, съехал с темы»

Селюк – об интернет-конфликте со Смоловым: «Он все понял, съехал с темы»

11 апреля 2020, 19:20
3

Агент Дмитрий Селюк сообщил, что интернет-конфликт с форвардом «Сельты» Федором Смоловым закрыт. В частности, Селюк выражал непонимание, как 30-летний мужчина может встречаться с 17-летней девушкой.

– Российский интернет активно обсуждал вашу словесную перепалку с Федором Смоловым. Остались при своем мнении?

– Я ему один раз сказал, что думаю – все всe поняли, включая Смолова. На данном этапе вопрос закрыт. Он же сам сказал Александру Кержакову, что тема исчерпана. И правильно сделал. Не имею ничего против Смолова, потому что мы люди из разных категорий.

Я просто высказался. И дело не конкретно в Смолове, а во всех, кто позволяет себе прилетать в Россию из Европы в такое время. Для чего?! Не верю, что они летят сидеть дома на карантине. А ведь возвращаются на родину из очага эпидемии, подвергая риску своих соотечественников… Смолов наверняка это понимает, поэтому съехал с темы. Я ее тоже не собираюсь продолжать.

  • Смолов принадлежит «Локомотиву».
  • На прошлой неделе игрок вернулся в Россию и сейчас находится на самоизоляции.
  • Летом «Сельта» будет иметь право выкупить Смолова.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Локомотив Сельта Смолов Федор Селюк Дмитрий
Комментарии (3)
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Hektor 84
1586623242
Ты просто ему не интересен
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aaaaahhhh
1586633921
у Смолова просто ума больше оказалось чем у работорговца.
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