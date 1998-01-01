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    Селюк – об интернет-конфликте со Смоловым: «Он все понял, съехал с темы»

    Агент Дмитрий Селюк сообщил, что интернет-конфликт с форвардом «Сельты» Федором Смоловым закрыт. В частности, Селюк выражал непонимание, как 30-летний мужчина может встречаться с 17-летней девушкой.

    – Российский интернет активно обсуждал вашу словесную перепалку с Федором Смоловым. Остались при своем мнении?

    – Я ему один раз сказал, что думаю – все всe поняли, включая Смолова. На данном этапе вопрос закрыт. Он же сам сказал Александру Кержакову, что тема исчерпана. И правильно сделал. Не имею ничего против Смолова, потому что мы люди из разных категорий.

    Я просто высказался. И дело не конкретно в Смолове, а во всех, кто позволяет себе прилетать в Россию из Европы в такое время. Для чего?! Не верю, что они летят сидеть дома на карантине. А ведь возвращаются на родину из очага эпидемии, подвергая риску своих соотечественников… Смолов наверняка это понимает, поэтому съехал с темы. Я ее тоже не собираюсь продолжать.

    • Смолов принадлежит «Локомотиву».
    • На прошлой неделе игрок вернулся в Россию и сейчас находится на самоизоляции.
    • Летом «Сельта» будет иметь право выкупить Смолова.

    Источник: «Советский спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2194

      aaaaahhhh 15 минут назад

      у Смолова просто ума больше оказалось чем у работорговца.

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      Рейтинг: -1809

      Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      Нахрена Селюк лезет в чужую жизнь ? Он , чо себя главным судьёй назначил ? Над чужими жизнями....Селюк отстой (( Мужику уже 56 лет, а он все в пацанские разборки играет )))

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      Рейтинг: +2290

      Hektor 84 3 часа назад

      Ты просто ему не интересен

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