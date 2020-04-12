«Потом мамку освежим втроем». Ребров постригся налысо и показал, как жена бреет сыновей

Вратарь «Спартака» Артем Ребров постригся налысо. Игрок также показал видео, как его жена бреет сыновей.

«Всe, еe теперь не остановить. Теперь она взялась за детей. Правильно, как папка, все будем. Ещe месяц дома сидеть. Потом мамку освежим втроeм», – сказал Ребров на видео.

В большинстве городов России парикмахерские закрыли из-за пандемии коронавируса.

Из-за нее же как минимум до 31 мая приостановили РПЛ.

По всему миру от инфекции умерло более 108000 человек.