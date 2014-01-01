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    «Потом мамку освежим втроем». Ребров постригся налысо и показал, как жена бреет сыновей

    Вратарь «Спартака» Артем Ребров постригся налысо. Игрок также показал видео, как его жена бреет сыновей.

    «Всe, еe теперь не остановить. Теперь она взялась за детей. Правильно, как папка, все будем. Ещe месяц дома сидеть. Потом мамку освежим втроeм», – сказал Ребров на видео.

    • В большинстве городов России парикмахерские закрыли из-за пандемии коронавируса.
    • Из-за нее же как минимум до 31 мая приостановили РПЛ.
    • По всему миру от инфекции умерло более 108000 человек.

    text

    Публикация от text (@rebrov32) 12 Апр 2020 в 12:16 PDT

    Источник: инстаграм Артема Реброва

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +2901

      mopecekca 3 часа назад

      Освежим....походу поймал вирус на язык, когда штанги лизал

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +39107

      portero 3 часа назад

      не пробовал заменить слово "освежить" а то ухо режет .....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4150

      JTherry 3 часа назад

      "Потом мамку освежим втроeм"
      ...что-то новость про "мамку освежим" попахивает душком-с))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +385

      New Life 3 часа назад

      Извращенец.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12673

      vka1970 4 часа назад

      Карантин на всех действует по разному.Главное чтоб соседа свежевать не пошли.Или соседку.

      2
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      Рейтинг: +96

      Волька 4 часа назад

      Бездарь!Не знает как привлечь бездарей

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1630

      Дедуктор 5 часов назад

      Зашел на ветку. Посмеялся.
      Правда, поначалу напрягся. Уж больно слова "освежить" и "освежевать" похожи. Но всё оказалось не так страшно.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3834

      vladik12 6 часов назад

      Артем, не забудь потом выложить видео, как освежаете мамку втроем.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +353

      Бoрат > vladik12 5 часов назад

      Каждому своё - вот мы втроем ( с братом - боратом и алармом ) можем выложить своё видео , только не на этом сайте . Гыгыгы - заходите будет весело. Гыгыгы . И поучительно . Гыгыгы ( ВНИМАНИЕ - есть ограничение по возрасту 18 лет ) .

      10
      Ответить
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      Рейтинг: +983

      Romio-xxx > Бoрат 4 часа назад

      )))))))))))))))))))

      2
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      Рейтинг: +93

      Маленький > Бoрат 2 часа назад

      А они против не будут, что ты такие видео с их участием вкладываешь?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +14353

      sssrspartak > Бoрат 2 часа назад

      молодец!хорошие пародии на этих бездарей!!

      3
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      Рейтинг: +2319

      Hektor 84 > Бoрат 1 час назад

      И алкашный хоровод и литейного с его братьями не забудь позвать

      0
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      ...
      Рейтинг: +353

      Бoрат > Маленький 1 час назад

      Нееет - они любят на публику работать . Гыгыгы .

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