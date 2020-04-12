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  • «Потом мамку освежим втроем». Ребров постригся налысо и показал, как жена бреет сыновей

«Потом мамку освежим втроем». Ребров постригся налысо и показал, как жена бреет сыновей

12 апреля 2020, 16:30
11

Вратарь «Спартака» Артем Ребров постригся налысо. Игрок также показал видео, как его жена бреет сыновей.

«Всe, еe теперь не остановить. Теперь она взялась за детей. Правильно, как папка, все будем. Ещe месяц дома сидеть. Потом мамку освежим втроeм», – сказал Ребров на видео.

  • В большинстве городов России парикмахерские закрыли из-за пандемии коронавируса.
  • Из-за нее же как минимум до 31 мая приостановили РПЛ.
  • По всему миру от инфекции умерло более 108000 человек.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Артема Реброва
Россия. Премьер-лига Спартак Ребров Артем
Комментарии (11)
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vladik12
1586698331
Артем, не забудь потом выложить видео, как освежаете мамку втроем.
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Дедуктор
1586699013
Зашел на ветку. Посмеялся. Правда, поначалу напрягся. Уж больно слова "освежить" и "освежевать" похожи. Но всё оказалось не так страшно.
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Волька
1586705008
Бездарь!Не знает как привлечь бездарей
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vka1970
1586705594
Карантин на всех действует по разному.Главное чтоб соседа свежевать не пошли.Или соседку.
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New Life
1586706528
Извращенец.
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JTherry
1586707839
"Потом мамку освежим втроeм" ...что-то новость про "мамку освежим" попахивает душком-с))
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portero
1586709296
не пробовал заменить слово "освежить" а то ухо режет .....
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zigbert
1586782739
Мамку лучше постричь во сне. Для нее это будет приятная неожиданность.
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