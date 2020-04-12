Daily Mail: «Тоттенхэму» нужно продать Кейна, чтобы избавиться от долгов

Желание «Тоттенхэма» продать форварда Гарри Кейна продиктовано долгами клуба, пишет Daily Mail. Лондонцы в связи с этим хотят выручить за футболиста 200 миллионов фунтов стерлингов.
Задолженность «Тоттенхэма» по строительству стадиона составляет более 600 миллионов. Клуб может еще потерять деньги, если сезон АПЛ не будет доигран.
- Если «Тоттенхэм» продаст Кейна за 200 миллионов фунтов стерлингов, то он станет самым дорогим игроком в истории.
- На Кейна претендуют «Реал» и «Манчестер Сити».
- Кейн в текущем сезоне провел в АПЛ 20 матчей, забил 11 голов.
Источник: Daily Mail