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    Daily Mail: «Тоттенхэму» нужно продать Кейна, чтобы избавиться от долгов

    Желание «Тоттенхэма» продать форварда Гарри Кейна продиктовано долгами клуба, пишет Daily Mail. Лондонцы в связи с этим хотят выручить за футболиста 200 миллионов фунтов стерлингов.

    Задолженность «Тоттенхэма» по строительству стадиона составляет более 600 миллионов. Клуб может еще потерять деньги, если сезон АПЛ не будет доигран.

    • Если «Тоттенхэм» продаст Кейна за 200 миллионов фунтов стерлингов, то он станет самым дорогим игроком в истории.
    • На Кейна претендуют «Реал» и «Манчестер Сити».
    • Кейн в текущем сезоне провел в АПЛ 20 матчей, забил 11 голов.

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 09:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +74

      Вит65 1 час назад

      И Юве тоже претендует. Гоу к нам.

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