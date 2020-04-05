Express: «Реал» и «Манчестер Сити» стали главными претендентами на Кейна. Цена трансфера – 150 миллионов

Изменился расклад сил в гонке за форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна. После выхода из нее «Манчестер Юнайтед» главными претендентами на игрока стали мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».

Как пишет Express, цена потенциального трансфера составит 150 миллионов фунтов стерлингов. Сам Кейн не исключает, что покинет «Тоттенхэм».