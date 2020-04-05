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  • Express: «Реал» и «Манчестер Сити» стали главными претендентами на Кейна. Цена трансфера – 150 миллионов

Express: «Реал» и «Манчестер Сити» стали главными претендентами на Кейна. Цена трансфера – 150 миллионов

5 апреля 2020, 09:58
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Изменился расклад сил в гонке за форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна. После выхода из нее «Манчестер Юнайтед» главными претендентами на игрока стали мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».

Как пишет Express, цена потенциального трансфера составит 150 миллионов фунтов стерлингов. Сам Кейн не исключает, что покинет «Тоттенхэм».

  • Сам Кейн хочет перейти в «Юнайтед».
  • В этом сезоне Кейн забил 17 мячей и сделал две голевые передачи в 25 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
  • Кейн в карьере не взял ни одного трофея.

Источник: Express
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Реал Манчестер Сити Кейн Гарри
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