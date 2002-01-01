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    Express: «Реал» и «Манчестер Сити» стали главными претендентами на Кейна. Цена трансфера – 150 миллионов

    Изменился расклад сил в гонке за форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна. После выхода из нее «Манчестер Юнайтед» главными претендентами на игрока стали мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».

    Как пишет Express, цена потенциального трансфера составит 150 миллионов фунтов стерлингов. Сам Кейн не исключает, что покинет «Тоттенхэм».

    • Сам Кейн хочет перейти в «Юнайтед».
    • В этом сезоне Кейн забил 17 мячей и сделал две голевые передачи в 25 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
    • Кейн в карьере не взял ни одного трофея.

    Источник: Express

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    Сегодня, 09:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3284

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Не верю этими цифрам.
      Уверен после кризиса цены упадут на порядок, да Кейн и никогда не стоил таких денег.

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