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    Goal.com: Кейн летом хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн рассматривает вариант с переходом в «Манчестер Юнайтед» этим летом. Футболист не хочет ждать, пока лондонский клуб придет в форму и сомневается, что «Тоттенхэм» способен в ближайшее время претендовать на трофеи, сообщает Goal.com.

    Ранее стало известно, что Кейн может покинуть лондонский клуб после Евро-2020. Вместе с тем «Тоттенхэм» рассчитывает сохранить звездного нападающего.

    • В этом сезоне Кейн забил 17 мячей и сделал две голевые передачи в 25 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
    • Сейчас форвард травмирован и рискует пропустить Евро-2020.

    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 12:17
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9433

      DeStar 37 минут назад

      да, странно что именно в мю, при всем уважении 5 лет ттх были успешнее последних 5 лет МЮ. И у Мю как-то не видно прогресса. Хотел бы он в ливерпуль или сити было бы логичнее

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      Рейтинг: +4817

      серега кашин 53 минуты назад

      сейчас и мю не гранд

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