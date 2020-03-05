Goal.com: Кейн летом хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн рассматривает вариант с переходом в «Манчестер Юнайтед» этим летом. Футболист не хочет ждать, пока лондонский клуб придет в форму и сомневается, что «Тоттенхэм» способен в ближайшее время претендовать на трофеи, сообщает Goal.com.

Ранее стало известно, что Кейн может покинуть лондонский клуб после Евро-2020. Вместе с тем «Тоттенхэм» рассчитывает сохранить звездного нападающего.