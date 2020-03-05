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Goal.com: Кейн летом хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»

5 марта 2020, 12:17
6

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн рассматривает вариант с переходом в «Манчестер Юнайтед» этим летом. Футболист не хочет ждать, пока лондонский клуб придет в форму и сомневается, что «Тоттенхэм» способен в ближайшее время претендовать на трофеи, сообщает Goal.com.

Ранее стало известно, что Кейн может покинуть лондонский клуб после Евро-2020. Вместе с тем «Тоттенхэм» рассчитывает сохранить звездного нападающего.

  • В этом сезоне Кейн забил 17 мячей и сделал две голевые передачи в 25 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
  • Сейчас форвард травмирован и рискует пропустить Евро-2020.

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Кейн Гарри
Комментарии (6)
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серега кашин
1583400808
сейчас и мю не гранд
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DeStar
1583401798
да, странно что именно в мю, при всем уважении 5 лет ттх были успешнее последних 5 лет МЮ. И у Мю как-то не видно прогресса. Хотел бы он в ливерпуль или сити было бы логичнее
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Cules2013
1583417053
тю
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Sedoi_Goblin
1583432988
Хочет и рассматривает две разные вещи...
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Oldtrafford83
1583433035
Я за,можно его на Материала обменять)
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