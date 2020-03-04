The Telegraph: Кейн летом может уйти из «Тоттенхэма»

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн может покинуть лондонский клуб по окончанию Евро-2020.
Гарри сомневается, что «Тоттенхэм» способен претендовать на трофеи. Обострить ситуацию может непопадание команды в Лигу чемпионов.
«Тоттенхэм» намерен сохранить воспитанника.
По информации источника, лондонский клуб продаст игрока не дешевле 172,3 миллионов евро (150 миллионов фунтов).
- В этом сезоне Кейн забил 17 мячей и сделал две голевые передачи в 25 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
- Сейчас форвард травмирован и рискует пропустить Евро-2020.
Источник: The Telegraph