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    The Telegraph: Кейн летом может уйти из «Тоттенхэма»

    Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн может покинуть лондонский клуб по окончанию Евро-2020.

    Гарри сомневается, что «Тоттенхэм» способен претендовать на трофеи. Обострить ситуацию может непопадание команды в Лигу чемпионов.

    «Тоттенхэм» намерен сохранить воспитанника.

    По информации источника, лондонский клуб продаст игрока не дешевле 172,3 миллионов евро (150 миллионов фунтов).

    • В этом сезоне Кейн забил 17 мячей и сделал две голевые передачи в 25 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
    • Сейчас форвард травмирован и рискует пропустить Евро-2020.

    Источник: The Telegraph

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    Сегодня, 11:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1736

      solodealer 1 час назад

      Для того, чтобы "уйти летом", надо, хотя бы.. ДО ЛЕТА ВЕРНУТЬСЯ В СОСТАВ!)))

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