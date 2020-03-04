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The Telegraph: Кейн летом может уйти из «Тоттенхэма»

4 марта 2020, 11:44
2

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн может покинуть лондонский клуб по окончанию Евро-2020.

Гарри сомневается, что «Тоттенхэм» способен претендовать на трофеи. Обострить ситуацию может непопадание команды в Лигу чемпионов.

«Тоттенхэм» намерен сохранить воспитанника.

По информации источника, лондонский клуб продаст игрока не дешевле 172,3 миллионов евро (150 миллионов фунтов).

  • В этом сезоне Кейн забил 17 мячей и сделал две голевые передачи в 25 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
  • Сейчас форвард травмирован и рискует пропустить Евро-2020.

Источник: The Telegraph
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Кейн Гарри
Комментарии (2)
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серега кашин
1583318858
если до евро не заиграет на своем кровне огромые лямы шпорам не светят
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Бухбух
1583322911
Кейн в последнее время становится хрустальным, поэтому больше сотки за него вряд ли дадут.
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