The Telegraph: Кейн летом может уйти из «Тоттенхэма»

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн может покинуть лондонский клуб по окончанию Евро-2020.

Гарри сомневается, что «Тоттенхэм» способен претендовать на трофеи. Обострить ситуацию может непопадание команды в Лигу чемпионов.

«Тоттенхэм» намерен сохранить воспитанника.

По информации источника, лондонский клуб продаст игрока не дешевле 172,3 миллионов евро (150 миллионов фунтов).