Евсеев – о Ярцеве: «Особенный тренер, очень дорогой и важный человек. Мастер на чудеса»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поздравил с днем рождения бывшего главного тренера сборной России Георгия Ярцева. Ему исполнилось 72 года.

«Георгию Ярцеву сегодня 72! Георгий Саныч, здоровья, сил и чтобы ваше нереальное чувство юмора никогда вас не покидало. У «Уфы» следующий матч как раз с «Тамбовом». Остальное скажу при встрече.

Ярцев для меня особенный тренер. Единственный, у кого я играл в трех командах: «Спартаке», сборной и «Торпедо». В последние годы виделись не часто, и я в Москве бываю только наездами, и он уехал в другой город по работе. И не случайно ведь, что «Тамбов» вышел в премьер-лигу при нем. Георгий Саныч вообще мастер на чудеса. Не уверен, что можно сказать про кого-то: он мне как отец. И про Ярцева громких слов говорить не буду, он так сам все знает. Он мне как Ярцев! Очень дорогой и важный человек!» – написал Евсеев.

Ярцев работает вице-президентом «Тамбова».

Он не тренирует с 2014 года.

В качестве тренера он брал чемпионат России со «Спартаком».