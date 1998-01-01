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    Евсеев – о Ярцеве: «Особенный тренер, очень дорогой и важный человек. Мастер на чудеса»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поздравил с днем рождения бывшего главного тренера сборной России Георгия Ярцева. Ему исполнилось 72 года.

    «Георгию Ярцеву сегодня 72! Георгий Саныч, здоровья, сил и чтобы ваше нереальное чувство юмора никогда вас не покидало. У «Уфы» следующий матч как раз с «Тамбовом». Остальное скажу при встрече.

    Ярцев для меня особенный тренер. Единственный, у кого я играл в трех командах: «Спартаке», сборной и «Торпедо». В последние годы виделись не часто, и я в Москве бываю только наездами, и он уехал в другой город по работе. И не случайно ведь, что «Тамбов» вышел в премьер-лигу при нем. Георгий Саныч вообще мастер на чудеса. Не уверен, что можно сказать про кого-то: он мне как отец. И про Ярцева громких слов говорить не буду, он так сам все знает. Он мне как Ярцев! Очень дорогой и важный человек!» – написал Евсеев.

    • Ярцев работает вице-президентом «Тамбова».
    • Он не тренирует с 2014 года.
    • В качестве тренера он брал чемпионат России со «Спартаком».

    text

    Публикация от text (@vadimevseev16) 11 Апр 2020 в 3:34 PDT

    Источник: инстаграм Вадима Евсеева

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    Сегодня, 16:48
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1043

      Romantic2010 3 часа назад

      Раз тут одна похвала в адрес Ярцева, то я пожалуй дёгтя добавлю. Вспомним его трусливый поступок, когда играли с португальцами и проигрывали в пух и прах...А он после очередного мяча просто сбегает от позора в подтрибунку....В тот момент я понял, что это не тренер сборной!

      2
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      Рейтинг: +3392

      Alekxei Z. > Romantic2010 2 часа назад

      Была такай фигня , поплыл Жора.
      А у кого нет своего скелета в шкафу ?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +10646

      vladimir-7 > Romantic2010 2 часа назад

      Да, в этой игре и проявилось МАСТЕРСТВО на ЧУДЕСА у Ярцева,
      так проиграть и сбежать под трибуны до конца игры, бросив
      команду.

      1
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      Рейтинг: +16105

      DOCTOR PENALTY 4 часа назад

      Поздравляю Георгия Александровича!!! Здоровья и новых успехов, новых чудес. +++"""""""""""

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      Рейтинг: +16105

      DOCTOR PENALTY > DOCTOR PENALTY 4 часа назад

      Р S : Кокорину нужно поучиться, как обращаться со стульями, когда тебе х*ёво.))) ( игра с португальцами)

      1
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      Рейтинг: +398

      моэм 4 часа назад

      Ярцев - достоин всяческого уважения . Вспомним как он сделал Спартак чемпионом во главе пионер-отряда, с помощником дедом Горлуковичем - 35 лет и Тихоновым -25 лет , а основным то было от 17 до 22года Евсеев, Аленичев,Безродный,Кечинов,Титов,Ананко,Джубанов,Филимонов,Липко,Мелёшин...орлята стали тогда ОРЛАМИ.

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      Рейтинг: +3796

      vladik12 6 часов назад

      Мастер на чудеса обосраться в Лиссабоне и уйти с поля?

      1
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      Рейтинг: +7695

      derrik2000 > vladik12 4 часа назад

      Только ЭТО помнишь из его славной как игроцкой, так и тренерской карьеры?
      Видать, ум и память у тебя на одном предельно низком уровне.

      1
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      Рейтинг: +3796

      vladik12 > derrik2000 4 часа назад

      Династия Сасанидов.

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