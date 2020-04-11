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  • Евсеев – о Ярцеве: «Особенный тренер, очень дорогой и важный человек. Мастер на чудеса»

Евсеев – о Ярцеве: «Особенный тренер, очень дорогой и важный человек. Мастер на чудеса»

11 апреля 2020, 16:48
10

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поздравил с днем рождения бывшего главного тренера сборной России Георгия Ярцева. Ему исполнилось 72 года.

«Георгию Ярцеву сегодня 72! Георгий Саныч, здоровья, сил и чтобы ваше нереальное чувство юмора никогда вас не покидало. У «Уфы» следующий матч как раз с «Тамбовом». Остальное скажу при встрече.

Ярцев для меня особенный тренер. Единственный, у кого я играл в трех командах: «Спартаке», сборной и «Торпедо». В последние годы виделись не часто, и я в Москве бываю только наездами, и он уехал в другой город по работе. И не случайно ведь, что «Тамбов» вышел в премьер-лигу при нем. Георгий Саныч вообще мастер на чудеса. Не уверен, что можно сказать про кого-то: он мне как отец. И про Ярцева громких слов говорить не буду, он так сам все знает. Он мне как Ярцев! Очень дорогой и важный человек!» – написал Евсеев.

  • Ярцев работает вице-президентом «Тамбова».
  • Он не тренирует с 2014 года.
  • В качестве тренера он брал чемпионат России со «Спартаком».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Вадима Евсеева
Россия. Премьер-лига Тамбов Уфа Ярцев Георгий Евсеев Вадим
Комментарии (10)
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vladik12
1586613150
Мастер на чудеса обосраться в Лиссабоне и уйти с поля?
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моэм
1586618269
Ярцев - достоин всяческого уважения . Вспомним как он сделал Спартак чемпионом во главе пионер-отряда, с помощником дедом Горлуковичем - 35 лет и Тихоновым -25 лет , а основным то было от 17 до 22года Евсеев, Аленичев,Безродный,Кечинов,Титов,Ананко,Джубанов,Филимонов,Липко,Мелёшин...орлята стали тогда ОРЛАМИ.
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DOCTOR PENALTY
1586619353
Поздравляю Георгия Александровича!!! Здоровья и новых успехов, новых чудес. +++"""""""""""
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Romantic2010
1586620901
Раз тут одна похвала в адрес Ярцева, то я пожалуй дёгтя добавлю. Вспомним его трусливый поступок, когда играли с португальцами и проигрывали в пух и прах...А он после очередного мяча просто сбегает от позора в подтрибунку....В тот момент я понял, что это не тренер сборной!
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zigbert
1586711011
В матчах за Спартак показывал яркую игру. Были успехи в качестве тренера. Здоровья!
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