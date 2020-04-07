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    3 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии

    Селюк: «В лучшем случае Смолову дорога в «Рубин». Федя никому не нужен»

    Агент Дмитрий Селюк заявил, что нападающий «Сельты» Федор Смолов, права на которого принадлежат «Локомотиву», не нужен московскому клубу.

    «Федя, как он сам об этом говорит, является любителем виртуальных игр. Мне кажется, он в них заблудился и порой забывает из них выйти. Хочется сказать: Федя, игра закончена, пора уходить. Причем не только из виртуальной игры, но и из футбола. Подводя итог. Федя покинул страну и клуб, в то время когда Примеры запретила это делать. Вернулся в Россию, где должен сидеть самоизолированный в течение 14 дней, хотя я уверен, что он будет нарушать карантин.

    Возможно, он и чувствует себя хорошо, но при этом может быть носителем инфекции. И понятно, что вернуться в Виго и заиграть, перед этим отсидев дома 14 дней, когда большинство футболистов наберет форму, а он только начнет тренироваться, нереально. Вывод: Федя никому не нужен, никакого продления контракта с ним не будет. И в лучшем случае ему дорога в «Рубин», о варианте с которым он говорил ранее. Возможно, Слуцкий из жалости и возьмет его к себе. Хотя я уверен, что Рустем Сайманов не захочет платить зарплату этому футболисту-юмористу из виртуального пространства», — сказал Селюк.

    Селюк – Смолову: «Такие, как ты, у меня наперегонки бегают за пивом. А твой юмор корявенький, как и твоя игра»

    Источник: Sport24

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    07.04.2020 18:39
    Комментарии11
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      Рейтинг: +65

      СССР 1985 3 часа назад

      Ну Федя, сам повод дает для этого. Зачем нужно было уезжать в Россию, скучно ему стало, мужику тридцать лет, а он как малое дитя.)

      0
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      Рейтинг: +75985

      zigbert 18 часов назад

      Селюк и раньше не отличался тактичностью. Такие высказывания не красят его.

      0
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      Рейтинг: +2168

      solodealer 8 апреля, 00:22

      ...И Вы, г-н Селюк, полагаете, что после всего этого сказанного "под запись", к Вам когда-либо какой-нибудь Футболист "запишется"??)))
      С тем, чтобв в случае размолвки с Вами (всякое бывает!) из Вас говно в сети полилось?)))
      Да...какой Вы "агент"??!! Агент - психолог и психоаналитик! Агент... душу лечит... Агент сильный, он всё вытерпит... АГЕНТУ ТАЙНЫ ОТКРЫВАЮТ...АГЕНТАМ "В ЖИЛЕТКУ ПЛАЧУТСЯ".... АГЕНТ - ОТЕЦ РОДНОЙ...АГЕНТ НЕ ПРЕДАСТ! Агент - взрослый, а его клиент - ребёнок...
      А Вы... , извиняюсь перед женщинамиЮ просто...баба в период ПМС...

      1
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      Рейтинг: +1135

      житель СПб 8 апреля, 00:01

      Да, тут не до футбола... Политикой и большими деньгами запахло...

      2
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      Рейтинг: +2168

      solodealer > житель СПб 8 апреля, 00:23

      ...скорее дерьмом..+

      2
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      Рейтинг: +2047

      Hektor 84 7 апреля, 23:15

      Селюк сам то посредственный агент. За всё время работая агентом угадал лишь с одним футболистом. Его футболисты даже в малых клубах за основу не играют. Яя Туре 100 раз пожалел что связался с этим му до звоном. Из за него попал в немилость Гвардиоле. Строил из себя Мино Райолу. И прицепился к Смолову. Ему в агенты набивается? Это ты и твои мартыхаи ни кому не нужны. А Федю Ткаченко куда нибудь пристроит. Не переживай.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1317

      Genz 7 апреля, 22:36

      Селюк с Уткиным друг другу анонируют. Психическое расстройство у обоих. Смолов в июле сыграет свадьбу с юмашевой и тогда этих жалких людей растворят в кислом молоке

      3
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    • ...
      Рейтинг: +89

      Маленький 7 апреля, 20:59

      Селюк сам уже никому не нужен. Яя Туре карьеру окончил, других немного знаменитых игроков у него нет. Остаётся только привлекать к себе внимание своей вонью.

      3
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      Рейтинг: +3790

      Рубинище 7 апреля, 20:33

      Ну и нам он не нужен, человек с футболом завязал, в Локо бревно, бревном ни как себя не проявил. Лучше молодого, и перспективного расти, чем приглашать Смолова.

      -1
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      Рейтинг: -36

      Фанат Рубина 7 апреля, 19:31

      так и воняет говном от пердюка, кто ты такой а?
      агент, ***гент ты бл*

      7
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      Рейтинг: +221

      Mityai90 7 апреля, 19:07

      Хоть Селюк и мерзкий тип, но тут с ним полностью согласен.

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