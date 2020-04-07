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  • Селюк: «В лучшем случае Смолову дорога в «Рубин». Федя никому не нужен»

Селюк: «В лучшем случае Смолову дорога в «Рубин». Федя никому не нужен»

7 апреля 2020, 18:39
7

Агент Дмитрий Селюк заявил, что нападающий «Сельты» Федор Смолов, права на которого принадлежат «Локомотиву», не нужен московскому клубу.

«Федя, как он сам об этом говорит, является любителем виртуальных игр. Мне кажется, он в них заблудился и порой забывает из них выйти. Хочется сказать: Федя, игра закончена, пора уходить. Причем не только из виртуальной игры, но и из футбола. Подводя итог. Федя покинул страну и клуб, в то время когда Примеры запретила это делать. Вернулся в Россию, где должен сидеть самоизолированный в течение 14 дней, хотя я уверен, что он будет нарушать карантин.

Возможно, он и чувствует себя хорошо, но при этом может быть носителем инфекции. И понятно, что вернуться в Виго и заиграть, перед этим отсидев дома 14 дней, когда большинство футболистов наберет форму, а он только начнет тренироваться, нереально. Вывод: Федя никому не нужен, никакого продления контракта с ним не будет. И в лучшем случае ему дорога в «Рубин», о варианте с которым он говорил ранее. Возможно, Слуцкий из жалости и возьмет его к себе. Хотя я уверен, что Рустем Сайманов не захочет платить зарплату этому футболисту-юмористу из виртуального пространства», — сказал Селюк.

Селюк – Смолову: «Такие, как ты, у меня наперегонки бегают за пивом. А твой юмор корявенький, как и твоя игра»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Локомотив Рубин Сельта Смолов Федор Селюк Дмитрий
Комментарии (7)
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Mityai90
1586275676
Хоть Селюк и мерзкий тип, но тут с ним полностью согласен.
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Рубинище
1586280787
Ну и нам он не нужен, человек с футболом завязал, в Локо бревно, бревном ни как себя не проявил. Лучше молодого, и перспективного расти, чем приглашать Смолова.
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Маленький
1586282351
Селюк сам уже никому не нужен. Яя Туре карьеру окончил, других немного знаменитых игроков у него нет. Остаётся только привлекать к себе внимание своей вонью.
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Hektor 84
1586290547
Селюк сам то посредственный агент. За всё время работая агентом угадал лишь с одним футболистом. Его футболисты даже в малых клубах за основу не играют. Яя Туре 100 раз пожалел что связался с этим му до звоном. Из за него попал в немилость Гвардиоле. Строил из себя Мино Райолу. И прицепился к Смолову. Ему в агенты набивается? Это ты и твои мартыхаи ни кому не нужны. А Федю Ткаченко куда нибудь пристроит. Не переживай.
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житель СПб
1586293275
Да, тут не до футбола... Политикой и большими деньгами запахло...
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zigbert
1586355905
Селюк и раньше не отличался тактичностью. Такие высказывания не красят его.
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СССР 1985
1586407749
Ну Федя, сам повод дает для этого. Зачем нужно было уезжать в Россию, скучно ему стало, мужику тридцать лет, а он как малое дитя.)
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