Селюк: «В лучшем случае Смолову дорога в «Рубин». Федя никому не нужен»

Агент Дмитрий Селюк заявил, что нападающий «Сельты» Федор Смолов, права на которого принадлежат «Локомотиву», не нужен московскому клубу.

«Федя, как он сам об этом говорит, является любителем виртуальных игр. Мне кажется, он в них заблудился и порой забывает из них выйти. Хочется сказать: Федя, игра закончена, пора уходить. Причем не только из виртуальной игры, но и из футбола. Подводя итог. Федя покинул страну и клуб, в то время когда Примеры запретила это делать. Вернулся в Россию, где должен сидеть самоизолированный в течение 14 дней, хотя я уверен, что он будет нарушать карантин.

Возможно, он и чувствует себя хорошо, но при этом может быть носителем инфекции. И понятно, что вернуться в Виго и заиграть, перед этим отсидев дома 14 дней, когда большинство футболистов наберет форму, а он только начнет тренироваться, нереально. Вывод: Федя никому не нужен, никакого продления контракта с ним не будет. И в лучшем случае ему дорога в «Рубин», о варианте с которым он говорил ранее. Возможно, Слуцкий из жалости и возьмет его к себе. Хотя я уверен, что Рустем Сайманов не захочет платить зарплату этому футболисту-юмористу из виртуального пространства», — сказал Селюк.

Селюк – Смолову: «Такие, как ты, у меня наперегонки бегают за пивом. А твой юмор корявенький, как и твоя игра»