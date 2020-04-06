«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» выразили соболезнования семье Гвардиолы

Английские клубы выразили соболезнования по поводу смерти матери главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. Долорс Сала Каррио умерла после заражения коронавирусом, ей было 82 года.

«Все в «Тоттенхэме» выражают свои глубочайшие соболезнования. Сейчас мы думаем только о Пепе и его семье», – сообщается в твиттере лондонского клуба.

«Глубочайшие соболезнования от всех сотрудников «Ливерпуля», – говорится в сообщении твиттера мерсисайдцев.

Мать Гвардиолы скончалась от коронавируса