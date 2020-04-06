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  • «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» выразили соболезнования семье Гвардиолы

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» выразили соболезнования семье Гвардиолы

6 апреля 2020, 17:41

Английские клубы выразили соболезнования по поводу смерти матери главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. Долорс Сала Каррио умерла после заражения коронавирусом, ей было 82 года.

«Все в «Тоттенхэме» выражают свои глубочайшие соболезнования. Сейчас мы думаем только о Пепе и его семье», – сообщается в твиттере лондонского клуба.

«Глубочайшие соболезнования от всех сотрудников «Ливерпуля», – говорится в сообщении твиттера мерсисайдцев.

Мать Гвардиолы скончалась от коронавируса

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Ливерпуль Тоттенхэм Гвардиола Хосеп
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