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    Ребров – о карантине: «Маюсь как тигр в клетке. Но даже в этой ситуации вижу плюсы»

    Вратарь «Спартака» Артем Ребров оставил в инстаграме пост на тему карантина по коронавирусу. Футболист нашел плюсы в ситуации.

    «Знаете, к какому выводу я пришел, находясь на вынужденном карантине? Детям не хватало нас! Печальная ситуация с распространением вируса заставила нас и ещe несколько сотен миллионов людей разной веры, национальности, разного достатка, возраста и социального статуса — соблюдать домашний карантин. Я не хочу думать о том, сколько это ещe продлится. Ведь я много лет живу в постоянном движении, в давно сложившемся ритме, а тут маюсь как тигр в клетке. Знаю, что многим игрокам нашего и других клубов сейчас очень тяжело.

    Но даже в этой ситуации я хочу найти и вижу плюсы. С чего я начал? Детям нас не хватало! Конечно и раньше я проводил много времени с детьми, но сейчас мы каждый день, 24 часа в сутки — вместе. Казалось бы, что здесь удивительного? В докарантинной жизни все делалось на бегу, мы многое не успевали пройти вместе с ними. Но это быстро проходит, и мы продолжаем, привыкать быть 24 часа вместе. Сейчас я вижу, что это сложно, но это круто.

    Дети стали спокойней, они просто кайфуют от того, что родители постоянно рядом с ними! Понятно, в таком режиме долго находясь и взрослые и дети сойдут с ума, но пока мы получаем удовольствие друг от друга, мы радуемся тому, что мы постоянно вместе! Детям очень не хватало нас! Или нам их?» – написал Ребров.

    • Сезон РПЛ приостановлен до лета.
    • По всему миру от инфекции умерло более 64000 человек.
    • «Спартак» в РПЛ идет восьмым.

    text

    Публикация от text (@rebrov32) 5 Апр 2020 в 2:52 PDT

    Источник: инстаграм Артема Реброва

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    Сегодня, 16:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2775

      Борат 1 час назад

      Штанга скучает по твоим поцелуям ! Гыгы

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +227

      Бoрат > Борат 1 час назад

      Ну не сильнее чем мой "дружок" по твоим . Гыгыгы . А как там твой чердачек - пердачек ? Гыгыгы .

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