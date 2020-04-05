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  • Ребров – о карантине: «Маюсь как тигр в клетке. Но даже в этой ситуации вижу плюсы»

Ребров – о карантине: «Маюсь как тигр в клетке. Но даже в этой ситуации вижу плюсы»

5 апреля 2020, 16:58
5

Вратарь «Спартака» Артем Ребров оставил в инстаграме пост на тему карантина по коронавирусу. Футболист нашел плюсы в ситуации.

«Знаете, к какому выводу я пришел, находясь на вынужденном карантине? Детям не хватало нас! Печальная ситуация с распространением вируса заставила нас и ещe несколько сотен миллионов людей разной веры, национальности, разного достатка, возраста и социального статуса — соблюдать домашний карантин. Я не хочу думать о том, сколько это ещe продлится. Ведь я много лет живу в постоянном движении, в давно сложившемся ритме, а тут маюсь как тигр в клетке. Знаю, что многим игрокам нашего и других клубов сейчас очень тяжело.

Но даже в этой ситуации я хочу найти и вижу плюсы. С чего я начал? Детям нас не хватало! Конечно и раньше я проводил много времени с детьми, но сейчас мы каждый день, 24 часа в сутки — вместе. Казалось бы, что здесь удивительного? В докарантинной жизни все делалось на бегу, мы многое не успевали пройти вместе с ними. Но это быстро проходит, и мы продолжаем, привыкать быть 24 часа вместе. Сейчас я вижу, что это сложно, но это круто.

Дети стали спокойней, они просто кайфуют от того, что родители постоянно рядом с ними! Понятно, в таком режиме долго находясь и взрослые и дети сойдут с ума, но пока мы получаем удовольствие друг от друга, мы радуемся тому, что мы постоянно вместе! Детям очень не хватало нас! Или нам их?» – написал Ребров.

  • Сезон РПЛ приостановлен до лета.
  • По всему миру от инфекции умерло более 64000 человек.
  • «Спартак» в РПЛ идет восьмым.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Артема Реброва
Россия. Премьер-лига Спартак Ребров Артем
Комментарии (5)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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New Life
1586113087
Привет детям, но насчет "тигра в клетке" это перебор -точнее кузнечик в воротах.
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vka1970
1586118114
Здоровья Артём. И всем нам, кроме Бората, Аларма и Литейного с Фролом.
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Волька
1586149324
Или кошак который не ловит мышей
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zigbert
1586179904
Кто бы мог подумать что наша жизнь так изменится. Здоровья!
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