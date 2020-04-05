Ребров – о карантине: «Маюсь как тигр в клетке. Но даже в этой ситуации вижу плюсы»

Вратарь «Спартака» Артем Ребров оставил в инстаграме пост на тему карантина по коронавирусу. Футболист нашел плюсы в ситуации.

«Знаете, к какому выводу я пришел, находясь на вынужденном карантине? Детям не хватало нас! Печальная ситуация с распространением вируса заставила нас и ещe несколько сотен миллионов людей разной веры, национальности, разного достатка, возраста и социального статуса — соблюдать домашний карантин. Я не хочу думать о том, сколько это ещe продлится. Ведь я много лет живу в постоянном движении, в давно сложившемся ритме, а тут маюсь как тигр в клетке. Знаю, что многим игрокам нашего и других клубов сейчас очень тяжело.

Но даже в этой ситуации я хочу найти и вижу плюсы. С чего я начал? Детям нас не хватало! Конечно и раньше я проводил много времени с детьми, но сейчас мы каждый день, 24 часа в сутки — вместе. Казалось бы, что здесь удивительного? В докарантинной жизни все делалось на бегу, мы многое не успевали пройти вместе с ними. Но это быстро проходит, и мы продолжаем, привыкать быть 24 часа вместе. Сейчас я вижу, что это сложно, но это круто.

Дети стали спокойней, они просто кайфуют от того, что родители постоянно рядом с ними! Понятно, в таком режиме долго находясь и взрослые и дети сойдут с ума, но пока мы получаем удовольствие друг от друга, мы радуемся тому, что мы постоянно вместе! Детям очень не хватало нас! Или нам их?» – написал Ребров.

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