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  • Глеб: «В Белоруссии сейчас красота. Весь мир смотрит наш чемпионат»

Глеб: «В Белоруссии сейчас красота. Весь мир смотрит наш чемпионат»

4 апреля 2020, 10:20
9

Бывший полузащитник сборной Белоруссии Александр Глеб поделился мыслями о том, что чемпионат его страны остался единственным действующим в Европе из-за пандемии коронавируса.

«В Белоруссии сейчас красота. Весь мир смотрит наш чемпионат. Не знаю, получают ли удовольствие.

Чемпионат Белоруссии не останавливается, чтобы футболисты сборной потом смогли на равных сыграть с Грузией? Я думаю, не останавливают, потому что многие страны купили права на показ чемпионата Белоруссии», – сказал Глеб.

  • Белорусская Высшая лига стартовала 19 марта.
  • Сейчас идет третий тур национального первенства.
  • В стране, по данным ВОЗ, зафиксировано 254 случая заражения коронавирусом.

Источник: «Матч ТВ»
Белоруссия. Высшая лига Глеб Александр
Комментарии (9)
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Kollljan
1585990297
В Белоруссии сейчас люди дохнут от короновируса, который переименовали в "пневмонию".
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vladimir-7
1585991096
Ну да, некоторые смотрят и удивляются, что такие пешеходы в футболе ещё есть, которых давно уже в мире не видели. Взгляд в прошлое.
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Давид59
1585991743
Фраза "Не знаю, получают ли удовольствие?" очень правильная. Лично мне их жалко
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Hektor 84
1586001349
Ну то-что купили права на показ еще не факт что это кто то смотрит. По мне уж лучше посмотреть повтор матча АПЛ, чем эту порнографию.
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Сильвербой
1586003527
Россия это еще не весь мир! Уверен, в мире сейчас есть вещи поважнее, просмотра чемпионата Белоруссии!
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KOLBIS
1586005728
Дело не футболе даже...Коронавирус серьезная штука и так подвергать опасности спортсменов и болельщиков,за какие-то мировые трансляции,над которыми все прикалываются,ну это просто бред полный друзья...
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Rus9I
1586016665
Я не смотрю, я лучше в записи какой нибудь матч посмотрю, чем игру белорусских команд. Без обид, это как фильм с очень низким рейтингом. Вроде фильм, а снят бездарно.
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alex1951
1586959571
Тщеславие-великая сила....Глеб ужо заговорил словами Бацьки)))
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