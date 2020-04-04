Глеб: «В Белоруссии сейчас красота. Весь мир смотрит наш чемпионат»

Бывший полузащитник сборной Белоруссии Александр Глеб поделился мыслями о том, что чемпионат его страны остался единственным действующим в Европе из-за пандемии коронавируса.

«В Белоруссии сейчас красота. Весь мир смотрит наш чемпионат. Не знаю, получают ли удовольствие.

Чемпионат Белоруссии не останавливается, чтобы футболисты сборной потом смогли на равных сыграть с Грузией? Я думаю, не останавливают, потому что многие страны купили права на показ чемпионата Белоруссии», – сказал Глеб.