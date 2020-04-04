Глеб: «В Белоруссии сейчас красота. Весь мир смотрит наш чемпионат»

Бывший полузащитник сборной Белоруссии Александр Глеб поделился мыслями о том, что чемпионат его страны остался единственным действующим в Европе из-за пандемии коронавируса.
«В Белоруссии сейчас красота. Весь мир смотрит наш чемпионат. Не знаю, получают ли удовольствие.
Чемпионат Белоруссии не останавливается, чтобы футболисты сборной потом смогли на равных сыграть с Грузией? Я думаю, не останавливают, потому что многие страны купили права на показ чемпионата Белоруссии», – сказал Глеб.
- Белорусская Высшая лига стартовала 19 марта.
- Сейчас идет третий тур национального первенства.
- В стране, по данным ВОЗ, зафиксировано 254 случая заражения коронавирусом.
Источник: «Матч ТВ»