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    Глеб: «В Белоруссии сейчас красота. Весь мир смотрит наш чемпионат»

    Бывший полузащитник сборной Белоруссии Александр Глеб поделился мыслями о том, что чемпионат его страны остался единственным действующим в Европе из-за пандемии коронавируса.

    «В Белоруссии сейчас красота. Весь мир смотрит наш чемпионат. Не знаю, получают ли удовольствие.

    Чемпионат Белоруссии не останавливается, чтобы футболисты сборной потом смогли на равных сыграть с Грузией? Я думаю, не останавливают, потому что многие страны купили права на показ чемпионата Белоруссии», – сказал Глеб.

    • Белорусская Высшая лига стартовала 19 марта.
    • Сейчас идет третий тур национального первенства.
    • В стране, по данным ВОЗ, зафиксировано 254 случая заражения коронавирусом.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:20
    Комментарии8
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      Рейтинг: +8402

      KOLBIS 38 минут назад

      Дело не футболе даже...Коронавирус серьезная штука и так подвергать опасности спортсменов и болельщиков,за какие-то мировые трансляции,над которыми все прикалываются,ну это просто бред полный друзья...

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      Рейтинг: +8402

      KOLBIS > KOLBIS 37 минут назад

      Я бы даже сказал преступление...По этому придурку Гаагский трибунал плачет...

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      Рейтинг: +5732

      Сильвербой 1 час назад

      Россия это еще не весь мир! Уверен, в мире сейчас есть вещи поважнее, просмотра чемпионата Белоруссии!

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      Рейтинг: +1937

      Hektor 84 1 час назад

      Ну то-что купили права на показ еще не факт что это кто то смотрит. По мне уж лучше посмотреть повтор матча АПЛ, чем эту порнографию.

      0
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      Рейтинг: +2420

      Давид59 4 часа назад

      Фраза "Не знаю, получают ли удовольствие?" очень правильная. Лично мне их жалко

      1
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      Рейтинг: +10531

      vladimir-7 4 часа назад

      Ну да, некоторые смотрят и удивляются, что такие пешеходы в футболе
      ещё есть, которых давно уже в мире не видели. Взгляд в прошлое.

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      Рейтинг: +1898

      Kollljan 4 часа назад

      В Белоруссии сейчас люди дохнут от короновируса, который переименовали в "пневмонию".

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      Рейтинг: +3243

      Alekxei Z. 5 часов назад

      Про удовольствие это в точку .

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