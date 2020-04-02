Смолов: «Из-за VAR не отпраздновал в полной мере гол в ворота «Реала»

Форвард «Сельты» Федор Смолов объяснил, почему достаточно сдержанно праздновал свой дебютный гол в составе галисийской команды.

Россиянин поразил ворота «Реала» в матче 24-го тура Примеры.

До сих пор этот забитый мяч остается единственным в Испании для 30-летнего нападающего.

«Что чувствовал, когда забил «Реалу»? Честно говоря, я увидел, что некоторые игроки «Реала» обратились к судье, чтобы уточнить, не было ли офсайда, и начал сомневаться. Из-за VAR ты не можешь отпраздновать гол в полной мере и порадоваться, потому что в голову закрадываются сомнения – вдруг ты был вне игры?

Ты сам можешь не заметить линию офсайда и колебаться, не зная, был гол или нет. Конечно, я надеялся, что гол в ворота «Реала» был забит по правилам. Но из-за VAR я не отпраздновал в полной мере», – сказал Смолов.

Смолов: «Взял бы в «Сельту» Головина. Он очень хороший игрок»

Смолов: «Между РПЛ и Примерой большая разница. В Испании все происходит очень быстро, игроки более техничные»

Смолов: «Мой любимый футболист – Ибрагимович, но Месси – лучший в истории»