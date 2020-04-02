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  • Смолов: «Из-за VAR не отпраздновал в полной мере гол в ворота «Реала»

Смолов: «Из-за VAR не отпраздновал в полной мере гол в ворота «Реала»

2 апреля 2020, 22:15
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Форвард «Сельты» Федор Смолов объяснил, почему достаточно сдержанно праздновал свой дебютный гол в составе галисийской команды.

  • Россиянин поразил ворота «Реала» в матче 24-го тура Примеры.
  • До сих пор этот забитый мяч остается единственным в Испании для 30-летнего нападающего.

«Что чувствовал, когда забил «Реалу»? Честно говоря, я увидел, что некоторые игроки «Реала» обратились к судье, чтобы уточнить, не было ли офсайда, и начал сомневаться. Из-за VAR ты не можешь отпраздновать гол в полной мере и порадоваться, потому что в голову закрадываются сомнения – вдруг ты был вне игры?

Ты сам можешь не заметить линию офсайда и колебаться, не зная, был гол или нет. Конечно, я надеялся, что гол в ворота «Реала» был забит по правилам. Но из-за VAR я не отпраздновал в полной мере», – сказал Смолов.

Смолов: «Взял бы в «Сельту» Головина. Он очень хороший игрок»

Смолов: «Между РПЛ и Примерой большая разница. В Испании все происходит очень быстро, игроки более техничные»

Смолов: «Мой любимый футболист – Ибрагимович, но Месси – лучший в истории»

Источник: Ютуб-канал «Сельты»
Испания. Примера Сельта Реал Смолов Федор
Комментарии (1)
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Ляба
1585865387
1 гол забил, а раздули как лигу чемпионов выйграл.
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