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    Смолов: «Из-за VAR не отпраздновал в полной мере гол в ворота «Реала»

    Форвард «Сельты» Федор Смолов объяснил, почему достаточно сдержанно праздновал свой дебютный гол в составе галисийской команды.

    • Россиянин поразил ворота «Реала» в матче 24-го тура Примеры.
    • До сих пор этот забитый мяч остается единственным в Испании для 30-летнего нападающего.

    «Что чувствовал, когда забил «Реалу»? Честно говоря, я увидел, что некоторые игроки «Реала» обратились к судье, чтобы уточнить, не было ли офсайда, и начал сомневаться. Из-за VAR ты не можешь отпраздновать гол в полной мере и порадоваться, потому что в голову закрадываются сомнения – вдруг ты был вне игры?

    Ты сам можешь не заметить линию офсайда и колебаться, не зная, был гол или нет. Конечно, я надеялся, что гол в ворота «Реала» был забит по правилам. Но из-за VAR я не отпраздновал в полной мере», – сказал Смолов.

    Смолов: «Взял бы в «Сельту» Головина. Он очень хороший игрок»

    Смолов: «Между РПЛ и Примерой большая разница. В Испании все происходит очень быстро, игроки более техничные»

    Смолов: «Мой любимый футболист – Ибрагимович, но Месси – лучший в истории»

    Источник: Ютуб-канал «Сельты»

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    02.04.2020 22:15
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2744

      Борат 1 час назад

      Может быть не к месту , но не могу не сказать - спартак позор россии ! Гыгы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2744

      Борат 1 час назад

      Ну мог бы после матча поляну накрыть и отпраздновать в полной мере ! Гыгы

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