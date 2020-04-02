Смолов: «Между РПЛ и Примерой большая разница. В Испании все происходит очень быстро, игроки более техничные»

Нападающий «Сельты» Федор Смолов, принадлежащий «Локомотиву», сравнил Примеру и РПЛ. В Испании он выступает с зимы.
«Разница большая. Я пересмотрел все пять матчей «Сельты» с моим участием. Также посмотрел несколько игр РПЛ. В Испании играют компактно, интенсивность высокая, все происходит очень быстро. Футболисты в Примере более техничные», – считает россиянин.
- В составе галисийской команды форвард забил один гол в шести матчах.
- «Сельта» летом будет иметь право выкупить Смолова.
- Евросезон приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Источник: ютуб-канал «Сельты»