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    Смолов: «Между РПЛ и Примерой большая разница. В Испании все происходит очень быстро, игроки более техничные»

    Нападающий «Сельты» Федор Смолов, принадлежащий «Локомотиву», сравнил Примеру и РПЛ. В Испании он выступает с зимы.

    «Разница большая. Я пересмотрел все пять матчей «Сельты» с моим участием. Также посмотрел несколько игр РПЛ. В Испании играют компактно, интенсивность высокая, все происходит очень быстро. Футболисты в Примере более техничные», – считает россиянин.

    • В составе галисийской команды форвард забил один гол в шести матчах.
    • «Сельта» летом будет иметь право выкупить Смолова.
    • Евросезон приостановлен из-за пандемии коронавируса.

    Источник: ютуб-канал «Сельты»

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    02.04.2020 17:36
    Комментарии5
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      Рейтинг: +420

      _Marqella_ 2 часа назад

      Это не новость,люди хоть чуть чуть понимающие в футболе это давно знают...)) и результат на ЧМ 2018 это скорей всего исключение из правил...

      0
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      Рейтинг: +5546

      Антибиотик 5 часов назад

      С собой сравнивает в первую очередь.

      0
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      Рейтинг: +605

      Makaweli 6 часов назад

      Так мы это знаем, и ругаем вас, за то что вы пешеходы, в Испании и зарплату получают меньше раза в два!

      0
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      Рейтинг: +10085

      KLIM777 6 часов назад

      Говно ваши матчи. Лижет сельте как может.

      За два матча 2 удара в створ и ноль голов. вы говно))

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      Рейтинг: +16042

      DOCTOR PENALTY 6 часов назад

      Что, Федя, очкуешь?

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