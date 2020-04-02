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  • Смолов: «Между РПЛ и Примерой большая разница. В Испании все происходит очень быстро, игроки более техничные»

Смолов: «Между РПЛ и Примерой большая разница. В Испании все происходит очень быстро, игроки более техничные»

2 апреля 2020, 17:36
5

Нападающий «Сельты» Федор Смолов, принадлежащий «Локомотиву», сравнил Примеру и РПЛ. В Испании он выступает с зимы.

«Разница большая. Я пересмотрел все пять матчей «Сельты» с моим участием. Также посмотрел несколько игр РПЛ. В Испании играют компактно, интенсивность высокая, все происходит очень быстро. Футболисты в Примере более техничные», – считает россиянин.

  • В составе галисийской команды форвард забил один гол в шести матчах.
  • «Сельта» летом будет иметь право выкупить Смолова.
  • Евросезон приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Источник: ютуб-канал «Сельты»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Сельта Локомотив Смолов Федор
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1585839166
Что, Федя, очкуешь?
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Makaweli
1585840793
Так мы это знаем, и ругаем вас, за то что вы пешеходы, в Испании и зарплату получают меньше раза в два!
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Антибиотик
1585845873
С собой сравнивает в первую очередь.
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_Marqella_
1585853616
Это не новость,люди хоть чуть чуть понимающие в футболе это давно знают...)) и результат на ЧМ 2018 это скорей всего исключение из правил...
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zigbert
1585916000
Открытие Федя ты не сделал. Если уж аутсайдеры Примеры не уступают нашим лучшим командам.
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