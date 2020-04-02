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    Смолов: «Взял бы в «Сельту» Головина. Он очень хороший игрок»

    Форвард «Сельты» Федор Смолов сказал, что подписал бы для своего нынешнего клуба российского полузащитника «Монако» Александра Головина. Об этом Смолов сообщил, отвечая на вопросы болельщиков «Сельты» на ютуб-канале испанского клуба.

    «Кого бы подписал в «Сельту»? Головин. Он очень хороший игрок. Вы наверняка его знаете, он выступает за «Монако». Он играет «восьмерку», здорово перемещается от обороны к атаке. Отличный игрок», – сказал россиянин.

    • Головин перешел в «Монако» из ЦСКА за 30 миллионов евро.
    • В 65 матчах за французский клуб россиянин забил 7 голов и сделал 8 результативных передач.
    • Смолов перешел в «Сельту» из «Локомотива» на правах аренды.
    • В составе галисийской команды форвард забил один гол в шести матчах.

    Источник: Ютуб-канал «Сельты»

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    02.04.2020 15:55
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1034

      житель СПб 7 часов назад

      А что, Смолов уже стал гендиректором клуба? Пропустил такую информацию. Ему бы улучшить свои показатели футболиста, больше голов забивать.

      1
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      Рейтинг: +1

      shitovmikhailgve 7 часов назад

      Карантин и не чем себя занять? Подкачай свое тело сидя дома без упражнений, диет и химии. Убрать бока и пузо, накачать руки, пресс, спину и даже попу можно за неделю другую сидя дома и ничего не делая (исходя из личного опыта), это революция в спорте. вот сами почитайте ---- http://prees.2sms.ru

      -1
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      Рейтинг: +10498

      vladimir-7 8 часов назад

      Монако, если будет продавать А.Головина, то установит цену на него
      не ниже 50-60 млн. евро. Единственное, что может негативно повлиять
      на покупку игрока, так, это действующий коронавирус.

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      Рейтинг: +10498

      vladimir-7 > vladimir-7 8 часов назад

      У Сельты таких денег, возможно, нет.

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      Рейтинг: +2063

      solodealer 8 часов назад

      ...я бы взял по частям, но мне надо всё сразу... (О.Бендер)

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