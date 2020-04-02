Смолов: «Взял бы в «Сельту» Головина. Он очень хороший игрок»

Форвард «Сельты» Федор Смолов сказал, что подписал бы для своего нынешнего клуба российского полузащитника «Монако» Александра Головина. Об этом Смолов сообщил, отвечая на вопросы болельщиков «Сельты» на ютуб-канале испанского клуба.
«Кого бы подписал в «Сельту»? Головин. Он очень хороший игрок. Вы наверняка его знаете, он выступает за «Монако». Он играет «восьмерку», здорово перемещается от обороны к атаке. Отличный игрок», – сказал россиянин.
- Головин перешел в «Монако» из ЦСКА за 30 миллионов евро.
- В 65 матчах за французский клуб россиянин забил 7 голов и сделал 8 результативных передач.
- Смолов перешел в «Сельту» из «Локомотива» на правах аренды.
- В составе галисийской команды форвард забил один гол в шести матчах.
Источник: Ютуб-канал «Сельты»