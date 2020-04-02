Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Смолов: «Взял бы в «Сельту» Головина. Он очень хороший игрок»

Смолов: «Взял бы в «Сельту» Головина. Он очень хороший игрок»

2 апреля 2020, 15:55
3

Форвард «Сельты» Федор Смолов сказал, что подписал бы для своего нынешнего клуба российского полузащитника «Монако» Александра Головина. Об этом Смолов сообщил, отвечая на вопросы болельщиков «Сельты» на ютуб-канале испанского клуба.

«Кого бы подписал в «Сельту»? Головин. Он очень хороший игрок. Вы наверняка его знаете, он выступает за «Монако». Он играет «восьмерку», здорово перемещается от обороны к атаке. Отличный игрок», – сказал россиянин.

  • Головин перешел в «Монако» из ЦСКА за 30 миллионов евро.
  • В 65 матчах за французский клуб россиянин забил 7 голов и сделал 8 результативных передач.
  • Смолов перешел в «Сельту» из «Локомотива» на правах аренды.
  • В составе галисийской команды форвард забил один гол в шести матчах.

Источник: Ютуб-канал «Сельты»
Испания. Примера Франция. Лига 1 Сельта Монако Смолов Федор Головин Александр
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladimir-7
1585833021
Монако, если будет продавать А.Головина, то установит цену на него не ниже 50-60 млн. евро. Единственное, что может негативно повлиять на покупку игрока, так, это действующий коронавирус.
Ответить
житель СПб
1585837000
А что, Смолов уже стал гендиректором клуба? Пропустил такую информацию. Ему бы улучшить свои показатели футболиста, больше голов забивать.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+