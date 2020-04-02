Агент Рыжикова Сафонов: «Слухи о ликвидации «Крыльев Советов» приукрашены. Потеря команды – нереалистичный сценарий»

Алексей Сафонов, агент вратаря «Крыльев Советов» Сергея Рыжикова, не думает, что информация о ликвидации клуба правдива. По мнению Сафонова, Самара – футбольный город.

– В то, что такую команду закроют, я не верю. Слухи приукрашены. Если бы такие заявления делали власти области, можно было бы относиться со всей серьезностью. А так… Самара – футбольный регион, народ ходит на футбол. Кому тогда использовать арену? Счетной палате? Да и болельщики не поймут.

Понятно, что клуб РПЛ – дорогостоящая игрушка. Но сейчас почти у всех есть какие-то задолженности. По такой логике можно было бы всех закрыть… Многое зависит от позиции региональных властей. Для Самары футбол – важное направление.

– То есть, «Крыльям» умереть не дадут?

– В Самарской области уже потеряли хоккейную «Ладу».Остаться еще и без «Крыльев» – нереалистичный сценарий. Я в такое не верю. Клуб работает профессионально, качественно работает с болельщиками. Вряд ли губернатор будет принимать невзвешенные решения. Он сам часто бывает на матчах.