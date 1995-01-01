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    Агент Рыжикова Сафонов: «Слухи о ликвидации «Крыльев Советов» приукрашены. Потеря команды – нереалистичный сценарий»

    Алексей Сафонов, агент вратаря «Крыльев Советов» Сергея Рыжикова, не думает, что информация о ликвидации клуба правдива. По мнению Сафонова, Самара – футбольный город.

    – В то, что такую команду закроют, я не верю. Слухи приукрашены. Если бы такие заявления делали власти области, можно было бы относиться со всей серьезностью. А так… Самара – футбольный регион, народ ходит на футбол. Кому тогда использовать арену? Счетной палате? Да и болельщики не поймут.

    Понятно, что клуб РПЛ – дорогостоящая игрушка. Но сейчас почти у всех есть какие-то задолженности. По такой логике можно было бы всех закрыть… Многое зависит от позиции региональных властей. Для Самары футбол – важное направление.

    – То есть, «Крыльям» умереть не дадут?

    – В Самарской области уже потеряли хоккейную «Ладу».Остаться еще и без «Крыльев» – нереалистичный сценарий. Я в такое не верю. Клуб работает профессионально, качественно работает с болельщиками. Вряд ли губернатор будет принимать невзвешенные решения. Он сам часто бывает на матчах.

    • Сам клуб заверил, что оснований для ликвидации нет.
    • «Крылья Советов» находятся в турнирной таблице на 15-м месте. В 22 играх самарская команда набрала 22 очка.
    • Миодраг Божович не боится ликвидации клуба.

    Источник: «Советский спорт»

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