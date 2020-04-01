Божович – о возможной ликвидации «Крыльев»: «Я этого не боюсь. Уверен, что клуб будет существовать»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал информацию о возможной ликвидации клуба из-за долгов. Ранее стало известно, что Счетная палата выявила у «Крыльев» большие долги, уже более четырех лет превышающие стоимость всего имущества команды.

«Да, я видел новость о возможной ликвидации клуба. Я этого не боюсь и уверен, что «Крылья» будут существовать. Этот вопрос решается другими людьми, а мне ничего по этому поводу не говорили. Самара любит «Крылья Советов», и я говорю это не только потому, что я тренер этого клуба», — сказал Божович.