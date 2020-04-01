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  • Божович – о возможной ликвидации «Крыльев»: «Я этого не боюсь. Уверен, что клуб будет существовать»

Божович – о возможной ликвидации «Крыльев»: «Я этого не боюсь. Уверен, что клуб будет существовать»

1 апреля 2020, 15:47
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Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал информацию о возможной ликвидации клуба из-за долгов. Ранее стало известно, что Счетная палата выявила у «Крыльев» большие долги, уже более четырех лет превышающие стоимость всего имущества команды.

«Да, я видел новость о возможной ликвидации клуба. Я этого не боюсь и уверен, что «Крылья» будут существовать. Этот вопрос решается другими людьми, а мне ничего по этому поводу не говорили. Самара любит «Крылья Советов», и я говорю это не только потому, что я тренер этого клуба», — сказал Божович.

  • «Крылья Советов» находятся в турнирной таблице на 15-м месте. В 22 играх самарская команда набрала 22 очка.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Божович Миодраг
Комментарии (3)
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Sviro
1585758670
Он не только не боится - ему просто насрать.
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zigbert
1585828914
Тут все решат без него.
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