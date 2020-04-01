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    Божович – о возможной ликвидации «Крыльев»: «Я этого не боюсь. Уверен, что клуб будет существовать»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал информацию о возможной ликвидации клуба из-за долгов. Ранее стало известно, что Счетная палата выявила у «Крыльев» большие долги, уже более четырех лет превышающие стоимость всего имущества команды.

    «Да, я видел новость о возможной ликвидации клуба. Я этого не боюсь и уверен, что «Крылья» будут существовать. Этот вопрос решается другими людьми, а мне ничего по этому поводу не говорили. Самара любит «Крылья Советов», и я говорю это не только потому, что я тренер этого клуба», — сказал Божович.

    • «Крылья Советов» находятся в турнирной таблице на 15-м месте. В 22 играх самарская команда набрала 22 очка.

    Источник: «Чемпионат»

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    01.04.2020 15:47
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1146

      Sviro 13 часов назад

      Он не только не боится - ему просто насрать.

      1
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      Рейтинг: +37834

      MaxRnD > Sviro 12 часов назад

      Граф ещё тот лыжник

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