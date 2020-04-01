«Крылья Советов»: «Оснований для ликвидации клуба нет. Если это была шутка, то она получилась очень неудачной»

«Крылья Советов» официально опровергли информацию о возможной ликвидации клуба по финансовым причинам. В релизе сказано, что оснований для прекращения существования нет.

«В ряде СМИ появилась информация о том, что по итогам проверки Счетной палаты Самарской области в ближайшее время клуб будет ликвидирован. Это не соответствует действительности.

Счетная палата проводила проверку «Крыльев» за период с 2017 до начала 2019 года. Выявленные нарушения относятся к периоду прошлых лет. Люди, допустившие данные нарушения, больше в «Крыльях» не работают. Подобных нарушений в 2019 году клуб не допускал, что подтверждается в том числе и материалами проверки счетной палаты. За 2019 год «Крылья» ликвидировали задолженности по заработной плате перед персоналом и спортсменами, урегулировали претензии от поставщиков и провели работу по реструктуризации кредитов, полученных клубом в предыдущие годы.

Стоимость чистых активов в 2019 году также выросла на 155,5 миллиона рублей. На сегодня никаких исков о банкротстве или ликвидации «Крыльев Советов» нет, для этого нет никаких оснований.

Несмотря на то, что сегодня 1 апреля, считаем, что СМИ нужно профессиональнее относиться к своей работе и тщательно проверять публикуемую информацию. Если это была попытка пошутить, то она получилась очень неудачной», – говорится в релизе самарцев.