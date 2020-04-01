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    «Крылья Советов»: «Оснований для ликвидации клуба нет. Если это была шутка, то она получилась очень неудачной»

    «Крылья Советов» официально опровергли информацию о возможной ликвидации клуба по финансовым причинам. В релизе сказано, что оснований для прекращения существования нет.

    «В ряде СМИ появилась информация о том, что по итогам проверки Счетной палаты Самарской области в ближайшее время клуб будет ликвидирован. Это не соответствует действительности.

    Счетная палата проводила проверку «Крыльев» за период с 2017 до начала 2019 года. Выявленные нарушения относятся к периоду прошлых лет. Люди, допустившие данные нарушения, больше в «Крыльях» не работают. Подобных нарушений в 2019 году клуб не допускал, что подтверждается в том числе и материалами проверки счетной палаты. За 2019 год «Крылья» ликвидировали задолженности по заработной плате перед персоналом и спортсменами, урегулировали претензии от поставщиков и провели работу по реструктуризации кредитов, полученных клубом в предыдущие годы.

    Стоимость чистых активов в 2019 году также выросла на 155,5 миллиона рублей. На сегодня никаких исков о банкротстве или ликвидации «Крыльев Советов» нет, для этого нет никаких оснований.

    Несмотря на то, что сегодня 1 апреля, считаем, что СМИ нужно профессиональнее относиться к своей работе и тщательно проверять публикуемую информацию. Если это была попытка пошутить, то она получилась очень неудачной», – говорится в релизе самарцев.

    • «Крылья Советов» находятся в турнирной таблице на 15-м месте. В 22 играх самарская команда набрала 22 очка.
    • Миодраг Божович не боится ликвидации клуба.
    • Сезон в РПЛ приостановлен до лета.

    Источник: официальный сайт «Крыльев Советов»

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    01.04.2020 22:08
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2077

      alarm 6 часов назад

      в таком случае расформируйте спартак, на радость всей стране

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      Рейтинг: +2048

      solodealer 9 часов назад

      КС и подобные клубы в РФ - есть настоящая первоапрельская шутка... Денег нет, игры нет... Вся "деятельность" - на грани фола...ОДНО МУЧЕНИЕ!
      Собственно...весь "концепт" этой нашей РПЛ (полностью дотацонная лига с определёнными на старте победителями и перманентными статистами типа КС) - есть полный абсурд и аномалия...Особенно в период эпидемии и дикой рецессии... Кого дурачим? РАСПУСТИТЬ ВСЮ ПСЕВДОЛИГУ, А ВСЕХ ПСЕВДО ФУТБОЛИСТОВ ОТПРАВИТЬ НА ГАЛЕРЫ ПУТИНУ ПОМОГАТЬ!

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      Рейтинг: +2520

      Томик > solodealer 8 часов назад

      Да чем там они помогут? Они даже в такт грести не смогут попасть.

      0
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      Рейтинг: +4603

      subbotaspartak > solodealer 33 минуты назад

      Серьёзное заявление с глупейшими рекомендациями. Знаешь что делать? - Делай. И слова "умные" не применяй - не к лицу.
      Хотя у тебя его и нет.

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