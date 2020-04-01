Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Экс-полузащитник «Ливерпуля» Макси Родригес: «Соврал Бенитесу, что знаю английский. Он сказал: «Ах ты говнюк»

Экс-полузащитник «Ливерпуля» Макси Родригес: «Соврал Бенитесу, что знаю английский. Он сказал: «Ах ты говнюк»

1 апреля 2020, 11:11

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Макси Родригес рассказал, как обманул тренера Рафаэля Бенитеса, когда перешел из «Атлетико» в английский клуб.

«Рафа сказал мне, что необходимо, чтобы все в команде могли разговаривать на английском. Когда он спросил меня, знаю ли я язык, я ответил: «Да, конечно, не волнуйтесь». Не хотел, чтобы трансфер сорвался, поэтому и соврал.

Вскоре была пресс-конференция в Англии. Рафа сказал, что сначала он скажет вступительную речь, а потом я продолжу. В этот момент сказал ему: «Слушай, я только знаю, как говорить «привет». Он ответил мне: «Ах ты говнюк». Но мы оба посмеялась над этой ситуацией, а потом я все же выучил английский», – рассказал аргентинец.

  • Полузащитник играл за «Ливерпуль» с 2010 по 2012 год.
  • Сейчас Макси Родригес – игрок «Ньюэллс Олд Бойз».

Источник: Marca
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Родригес Макси Бенитес Рафаэль
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+