Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    2 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?
    3 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?

    Экс-полузащитник «Ливерпуля» Макси Родригес: «Соврал Бенитесу, что знаю английский. Он сказал: «Ах ты говнюк»

    Бывший полузащитник «Ливерпуля» Макси Родригес рассказал, как обманул тренера Рафаэля Бенитеса, когда перешел из «Атлетико» в английский клуб.

    «Рафа сказал мне, что необходимо, чтобы все в команде могли разговаривать на английском. Когда он спросил меня, знаю ли я язык, я ответил: «Да, конечно, не волнуйтесь». Не хотел, чтобы трансфер сорвался, поэтому и соврал.

    Вскоре была пресс-конференция в Англии. Рафа сказал, что сначала он скажет вступительную речь, а потом я продолжу. В этот момент сказал ему: «Слушай, я только знаю, как говорить «привет». Он ответил мне: «Ах ты говнюк». Но мы оба посмеялась над этой ситуацией, а потом я все же выучил английский», – рассказал аргентинец.

    • Полузащитник играл за «Ливерпуль» с 2010 по 2012 год.
    • Сейчас Макси Родригес – игрок «Ньюэллс Олд Бойз».

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:11
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75807
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru