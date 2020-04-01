Экс-полузащитник «Ливерпуля» Макси Родригес: «Соврал Бенитесу, что знаю английский. Он сказал: «Ах ты говнюк»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Макси Родригес рассказал, как обманул тренера Рафаэля Бенитеса, когда перешел из «Атлетико» в английский клуб.

«Рафа сказал мне, что необходимо, чтобы все в команде могли разговаривать на английском. Когда он спросил меня, знаю ли я язык, я ответил: «Да, конечно, не волнуйтесь». Не хотел, чтобы трансфер сорвался, поэтому и соврал.

Вскоре была пресс-конференция в Англии. Рафа сказал, что сначала он скажет вступительную речь, а потом я продолжу. В этот момент сказал ему: «Слушай, я только знаю, как говорить «привет». Он ответил мне: «Ах ты говнюк». Но мы оба посмеялась над этой ситуацией, а потом я все же выучил английский», – рассказал аргентинец.