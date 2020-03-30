Бывший хавбек «Зенита» Мак ушел из «Коньяспора». Он пробыл в клубе два месяца

Бывший полузащитник «Зенита» Роберт Мак расторг контракт с «Коньяспором», в который перешел в конце января.

Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию, сообщает пресс-служба турецкого клуба. Мак решил покинуть клуб, так как беспокоится о своей семье и хочет быть с ней в период пандемии коронавируса.

В составе «Зенита» Мак сыграл 72 матча, забил 14 мячей и отдал десять результативных передач, а также стал чемпионом России.

Словак играл за питерцев с 2016 года.

Мак стал игроком «Коньяспора»