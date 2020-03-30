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  • Бывший хавбек «Зенита» Мак ушел из «Коньяспора». Он пробыл в клубе два месяца

Бывший хавбек «Зенита» Мак ушел из «Коньяспора». Он пробыл в клубе два месяца

30 марта 2020, 14:35
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Бывший полузащитник «Зенита» Роберт Мак расторг контракт с «Коньяспором», в который перешел в конце января.

Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию, сообщает пресс-служба турецкого клуба. Мак решил покинуть клуб, так как беспокоится о своей семье и хочет быть с ней в период пандемии коронавируса.

  • В составе «Зенита» Мак сыграл 72 матча, забил 14 мячей и отдал десять результативных передач, а также стал чемпионом России.
  • Словак играл за питерцев с 2016 года.

Мак стал игроком «Коньяспора»

Источник: Официальный сайт «Коньяспора»
Россия. Премьер-лига Коньяспор Зенит Мак Роберт
Комментарии (4)
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PNZ1985
1585570720
испортил карьеру в бомжатне
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New Life
1585576123
После синита трудно устроиться даже в турецкую команду. Все время делает подачи на зюбу для рикошета от дерева, а турки так и не отучили его от этой привычки и не хотят держать в команде испорченного синитом парня.
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Hektor 84
1585584878
Легенда синита
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