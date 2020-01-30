Мак стал игроком «Коньяспора»

Словацкий полузащитник Роберт Мак перешел из «Зенита» в «Коньяспор».
Турецкий клуб объявил о подписании контракта до конца сезона.
- В составе «Зенита» Мак сыграл 72 матча, забил 14 мячей и отдал десять результативных передач, а также стал чемпионом России.
- Словак играл за питерцев с 2016 года.
- Рыночная стоимость 28-летнего игрока – 3 миллиона евро.
Yeni Meram: полузащитник «Зенита» Мак близок к переходу в «Коньяспор»
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Источник: Официальный сайт «Коньяспора»