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Мак стал игроком «Коньяспора»

30 января 2020, 13:53
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Словацкий полузащитник Роберт Мак перешел из «Зенита» в «Коньяспор».

Турецкий клуб объявил о подписании контракта до конца сезона.

  • В составе «Зенита» Мак сыграл 72 матча, забил 14 мячей и отдал десять результативных передач, а также стал чемпионом России.
  • Словак играл за питерцев с 2016 года.
  • Рыночная стоимость 28-летнего игрока – 3 миллиона евро.

Yeni Meram: полузащитник «Зенита» Мак близок к переходу в «Коньяспор»

«Зенит» объявил об уходе Мака

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный сайт «Коньяспора»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Зенит Коньяспор Мак Роберт
Комментарии (3)
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Hektor 84
1580385159
Позор бзениту. Покупают игроков за народный газ. А потом они просто уходят из команды.
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