Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    2 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    3 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?

    Мак стал игроком «Коньяспора»

    Словацкий полузащитник Роберт Мак перешел из «Зенита» в «Коньяспор».

    Турецкий клуб объявил о подписании контракта до конца сезона.

    • В составе «Зенита» Мак сыграл 72 матча, забил 14 мячей и отдал десять результативных передач, а также стал чемпионом России.
    • Словак играл за питерцев с 2016 года.
    • Рыночная стоимость 28-летнего игрока – 3 миллиона евро.

    Yeni Meram: полузащитник «Зенита» Мак близок к переходу в «Коньяспор»

    «Зенит» объявил об уходе Мака

    Источник: Официальный сайт «Коньяспора»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:53
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +899

      Hektor 84 58 минут назад

      Позор бзениту. Покупают игроков за народный газ. А потом они просто уходят из команды.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2014

      Борат > Hektor 84 1 минуту назад

      позор хрякам ! ананидзу 10 лет деньгами с народной нефти баловали, а в итоге даже продать его за копейку не смогли, наоборот ещё ему полтора ляма евро народных денег отвалили чтобы ушёл !
      клуб рабов и тридварасов !!! фу противно !

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106855
    #2
    Chernyi Lis
    81436
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75303
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru