Yeni Meram: полузащитник «Зенита» Мак близок к переходу в «Коньяспор»

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак, скорее всего, продолжит карьеру в Турции.

По информации Yeni Meram, в среду словак пройдет медобследование и подпишет контракт с «Коньяспором».

Сообщается, что петербургский клуб согласился отпустить 28-летнего футболиста в другую команду бесплатно.