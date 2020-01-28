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    Yeni Meram: полузащитник «Зенита» Мак близок к переходу в «Коньяспор»

    Полузащитник «Зенита» Роберт Мак, скорее всего, продолжит карьеру в Турции.

    По информации Yeni Meram, в среду словак пройдет медобследование и подпишет контракт с «Коньяспором».

    Сообщается, что петербургский клуб согласился отпустить 28-летнего футболиста в другую команду бесплатно.

    • «Зенит» купил Мака у ПАОКа летом 2016 года за 3,5 миллиона евро.
    • Хавбек провел 72 матча, забил 14 голов и сделал 13 ассистов.
    • Его контракт с клубом истекает по окончании текущего сезона.
    • Рыночная стоимость игрока – 3 миллиона евро.

    Источник: Yeni Meram

    Ежедневная турецкая газета. Основана в 1950 году

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    28.01.2020 22:47
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +137

      MaxKlim 40 минут назад

      Ну и бабло транжирят! Капец! У руля настоящие профессионалы!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +661

      Питерский князь > MaxKlim 34 минуты назад

      Тебе сколько лет?
      Они трудовую бюллетень разгрузили.

      0
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