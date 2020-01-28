Yeni Meram: полузащитник «Зенита» Мак близок к переходу в «Коньяспор»

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак, скорее всего, продолжит карьеру в Турции.
По информации Yeni Meram, в среду словак пройдет медобследование и подпишет контракт с «Коньяспором».
Сообщается, что петербургский клуб согласился отпустить 28-летнего футболиста в другую команду бесплатно.
- «Зенит» купил Мака у ПАОКа летом 2016 года за 3,5 миллиона евро.
- Хавбек провел 72 матча, забил 14 голов и сделал 13 ассистов.
- Его контракт с клубом истекает по окончании текущего сезона.
- Рыночная стоимость игрока – 3 миллиона евро.
Источник: Yeni Meram
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