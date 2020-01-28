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  • Yeni Meram: полузащитник «Зенита» Мак близок к переходу в «Коньяспор»

Yeni Meram: полузащитник «Зенита» Мак близок к переходу в «Коньяспор»

28 января 2020, 22:47
3

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак, скорее всего, продолжит карьеру в Турции.

По информации Yeni Meram, в среду словак пройдет медобследование и подпишет контракт с «Коньяспором».

Сообщается, что петербургский клуб согласился отпустить 28-летнего футболиста в другую команду бесплатно.

  • «Зенит» купил Мака у ПАОКа летом 2016 года за 3,5 миллиона евро.
  • Хавбек провел 72 матча, забил 14 голов и сделал 13 ассистов.
  • Его контракт с клубом истекает по окончании текущего сезона.
  • Рыночная стоимость игрока – 3 миллиона евро.

Источник: Yeni Meram

Ежедневная турецкая газета. Основана в 1950 году

Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Коньяспор Зенит Мак Роберт
Комментарии (3)
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MaxKlim
1580245445
Ну и бабло транжирят! Капец! У руля настоящие профессионалы!
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Черкизовский Кот
1580249871
Уже давно считаю его одним из самых недооценённых игроков из нашего чемпионата. Давно пора ему уйти туда, где в него поверят.
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lkha.dmitriyev
1580257006
Пaрни, надeюсь и вaс нacтигнет тaкое же cчaстьe, как и меня. Оргазмы cтали сильнeе нaвeрное в рaз 100! Дa и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я проcто шокирован. Дa и выноcливee стал в нecколько раз и cтояк кaменный, нe упуcти cвой шaнc пoрaдoвать ceбя и eё в пocтeли, а вычитал здeсь ---- https://nnna.ru/man
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