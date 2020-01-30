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    «Зенит» объявил об уходе Мака

    Словацкий полузащитник Роберт Мак покидает «Зенит».

    «Зенит» благодарит Роберта Мака за время, проведенное в Петербурге, и желает удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в пресс-релизе на сайте клуба. О том, куда переходит словак, «Зенит» не сообщил.

    • В составе «Зенита» Мак сыграл 72 матча, забил 14 мячей и отдал десять результативных передач, а также стал чемпионом России.
    • Словак играл за питерцев с 2016 года.
    • Рыночная стоимость 28-летнего игрока – 3 миллиона евро.

    Yeni Meram: полузащитник «Зенита» Мак близок к переходу в «Коньяспор»

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +506

      Semenycch 21 минуту назад

      С презрением отношусь к Медведеву!

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      Рейтинг: +422

      Nevsky_RU 25 минут назад

      09.01.2020 "В зимнее окно мы не собираемся никого покупать, продавать или арендовать" – сказал Медведев.
      30.01.2020 - Мак, Краневитер - уже покинули Зенит. Близок к этому и Кокорин, при чем не по своей инициативе. На просмотре побывал Исламхан.
      Складывается впечатление что товарищ Медведев, просто балабол и 3.14здун-фантаст. Его предшественники хоть и воротили такую же блевотень с трансферами, хотя бы трепались поменьше.

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      Рейтинг: +899

      Hektor 84 1 час назад

      Еще одна легенда бежит из зенита. Наверно фарм клуб Сочи побежит спасать от вылета.

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      Рейтинг: +6226

      ilichkadr > Hektor 84 51 минуту назад

      Уже побежал спасать от вылета «Коньяспор».

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      Рейтинг: +1584

      Валерий1965 1 час назад

      Очень жаль. Удачи ему!!!!!!

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      Рейтинг: +1859

      Давид59 1 час назад

      На его позиции типа Малком. Дело за малым - начать, наконец, играть

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      Рейтинг: +4689

      3a zenit > Давид59 1 час назад

      на его позиции...это на лавке что-ли?

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