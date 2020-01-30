«Зенит» объявил об уходе Мака

Словацкий полузащитник Роберт Мак покидает «Зенит».

«Зенит» благодарит Роберта Мака за время, проведенное в Петербурге, и желает удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в пресс-релизе на сайте клуба. О том, куда переходит словак, «Зенит» не сообщил.

В составе «Зенита» Мак сыграл 72 матча, забил 14 мячей и отдал десять результативных передач, а также стал чемпионом России.

Словак играл за питерцев с 2016 года.

Рыночная стоимость 28-летнего игрока – 3 миллиона евро.

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