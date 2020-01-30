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«Зенит» объявил об уходе Мака

30 января 2020, 13:40
10

Словацкий полузащитник Роберт Мак покидает «Зенит».

«Зенит» благодарит Роберта Мака за время, проведенное в Петербурге, и желает удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в пресс-релизе на сайте клуба. О том, куда переходит словак, «Зенит» не сообщил.

  • В составе «Зенита» Мак сыграл 72 матча, забил 14 мячей и отдал десять результативных передач, а также стал чемпионом России.
  • Словак играл за питерцев с 2016 года.
  • Рыночная стоимость 28-летнего игрока – 3 миллиона евро.

Yeni Meram: полузащитник «Зенита» Мак близок к переходу в «Коньяспор»

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Мак Роберт
Комментарии (10)
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Давид59
1580381526
На его позиции типа Малком. Дело за малым - начать, наконец, играть
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Валерий1965
1580382613
Очень жаль. Удачи ему!!!!!!
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Hektor 84
1580383144
Еще одна легенда бежит из зенита. Наверно фарм клуб Сочи побежит спасать от вылета.
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Nevsky_RU
1580387143
09.01.2020 "В зимнее окно мы не собираемся никого покупать, продавать или арендовать" – сказал Медведев. 30.01.2020 - Мак, Краневитер - уже покинули Зенит. Близок к этому и Кокорин, при чем не по своей инициативе. На просмотре побывал Исламхан. Складывается впечатление что товарищ Медведев, просто балабол и 3.14здун-фантаст. Его предшественники хоть и воротили такую же блевотень с трансферами, хотя бы трепались поменьше.
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САДЫЧОК
1580395271
Лучше бы ,объявил об уходе Шатова , Дзюбы и Смольникова !
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paracetamol
1580402023
Хороший игрок, успехов ему.
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alexfilatov
1580420883
Динамо бы он не помешал!
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