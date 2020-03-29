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  • Газзаев: «Россия оперативно отреагировала на ситуацию с коронавирусом и оказалась подготовлена»

Газзаев: «Россия оперативно отреагировала на ситуацию с коронавирусом и оказалась подготовлена»

29 марта 2020, 21:09
19

Депутат Госдумы Валерий Газзаев прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России. Ранее президент страны Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей.

«К счастью, наша страна оперативно отреагировала на ситуацию и оказалась подготовлена. По сравнению с государствами, где данные о количестве инфицированных и умерших просто катастрофические, мы находимся на текущий момент в относительно нормальном положении.

Наш президент Владимир Путин призвал строго соблюдать требования, чтобы граждане как можно скорее и с наименьшими потерями преодолели страшную угрозу. Неслучайно он подчеркнул, что нельзя полагаться на авось. В противном случае, к сожалению, и нас может ждать печальный сценарий.

Все организационные вопросы, которые озвучили президент, правительство, региональные власти и Минздрав, надо выполнять. Ограничить выход из дома. Тщательно мыть руки. Регулярно проветривать помещение. Вести здоровый образ жизни, заниматься спортом даже в условиях квартиры или дачи. Отказаться от рукопожатий. Носить одноразовые маски. Стараться не прикасаться к лицу и глазам. Избегать контактов, особенно с теми, кто простужен, кашляет, чихает. Важен режим самоизоляции.

Да, все мы привыкли быть в движении, но сегодня нужно вести особый образ жизни, чтобы мы как можно быстрее преодолели эту эпидемию. Примером служит Китай с населением около 1,5 миллиарда человек, в котором менее недели нет зараженных, кроме тех, кто приезжает из других стран. Китайцы – дисциплинированная нация, это помогло им преодолеть сложности. Мы должны брать с них пример.

Учитывая то давление, которое испытывает на себе экономика, государство и правительство делают все возможное, чтобы поддержать доходы граждан. Очень правильно, что введены налоговые послабления», – сказал Газзаев.

  • В России на сегодня зарегистрировано 1534 случаев заражения коронавирусом. Восемь человек умерло.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Газзаев Валерий Путин Владимир
Комментарии (19)
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New Life
1585508749
В чем готовность, какие требования, ты сам то знаешь или как попка -дурак ?
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vka1970
1585509810
Это в каком это месте мы своевременно оперативно отреагировали ? Млять, все специалисты говорят открытым текстом, что мы движемся путём Италии только с поправкой на наш менталитет.Народ должен был сидеть сегодня по домам, а в реальности молодёжь пиво трескает и тискают друг друга, мамочки с детьми по дворам с колясками дифелируют, малышня по площадкам носится как огорелая, часть вообще на шашлыки рванула разносить заразу по пригородам.Такое ощущение , что бог лишил нас разума, а этот козёл горный про какие то меры рассказывает.Пипец.Люди, не выбирайте в депутаты бывших спортсменов, а то скоро земля наша вообще обезлюдет.
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Ганнибал Лектор
1585510341
Выдает желаемое за действительное. По факту все пущено на самотек, а надо как в Индии: палками по домам гуляк разгонять.
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Aritmiya
1585512863
Ох врядли всё это просто так закончиться. Я соглашусь с Федуном, который верит пессимистам. Ближе к осени всё это закончится. В этом плане Арнольдыч с богатым опытом работы с людьми и изнутри знает как это всё у нас устроено. Пока мы не преодолели экватор в борьбе с этой напастью.
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3a zenit
1585518272
вообще не врубаюсь,как говнари типо этого типка всё знают о вирусе?Какого хера типо всякие б л я ди стали докторами наук,почему врачи не знают нехера ,а они всё мать его знают?Я сру этим тварям в лицо!За е бло это просто!
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Hektor 84
1585522933
Говорящие усы соревнуется с бузовым кто сильнее лизнет
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Viper for CSKA
1585542834
Оперативно отреагировала Северная Корея, а мы ещё хлебнём с полна. Будет как в Италии, Испании или США. Карантин надо было вводить ещё в январе, как и закрывать границы и транспортное сообщение, а не в конце марта. А они, блин, только школы с универами закрыли, а что толку, если все дети и подростки - на площадках, да на шашлыках, как и их безмозглые родители. А уж про готовность нашей медицины вообще и говорить не хочется. Дооптимизировались, теперь беда пришла, и получим по полной. И главное - где обещанные в 90-е эффективные собственники? Маски и антисептики закончились в феврале, сами ничего не производим, зато депутаты без устали дифирамбы поют. Противно.
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vladimir-7
1585548115
Ну не может Газзаев, не лизнуть президенту и правительству задницы. Депутатская крыса готовится к перевыборам в ГД.
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САДЫЧОК
1585549537
Газзаев-тухлая РЕДИСКА!
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MaxRnD
1585553751
Холуй ! PS Дума - не место для дискуссий
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