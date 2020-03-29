Газзаев: «Россия оперативно отреагировала на ситуацию с коронавирусом и оказалась подготовлена»

Депутат Госдумы Валерий Газзаев прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России. Ранее президент страны Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей.

«К счастью, наша страна оперативно отреагировала на ситуацию и оказалась подготовлена. По сравнению с государствами, где данные о количестве инфицированных и умерших просто катастрофические, мы находимся на текущий момент в относительно нормальном положении.

Наш президент Владимир Путин призвал строго соблюдать требования, чтобы граждане как можно скорее и с наименьшими потерями преодолели страшную угрозу. Неслучайно он подчеркнул, что нельзя полагаться на авось. В противном случае, к сожалению, и нас может ждать печальный сценарий.

Все организационные вопросы, которые озвучили президент, правительство, региональные власти и Минздрав, надо выполнять. Ограничить выход из дома. Тщательно мыть руки. Регулярно проветривать помещение. Вести здоровый образ жизни, заниматься спортом даже в условиях квартиры или дачи. Отказаться от рукопожатий. Носить одноразовые маски. Стараться не прикасаться к лицу и глазам. Избегать контактов, особенно с теми, кто простужен, кашляет, чихает. Важен режим самоизоляции.

Да, все мы привыкли быть в движении, но сегодня нужно вести особый образ жизни, чтобы мы как можно быстрее преодолели эту эпидемию. Примером служит Китай с населением около 1,5 миллиарда человек, в котором менее недели нет зараженных, кроме тех, кто приезжает из других стран. Китайцы – дисциплинированная нация, это помогло им преодолеть сложности. Мы должны брать с них пример.

Учитывая то давление, которое испытывает на себе экономика, государство и правительство делают все возможное, чтобы поддержать доходы граждан. Очень правильно, что введены налоговые послабления», – сказал Газзаев.