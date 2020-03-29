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    Газзаев: «Россия оперативно отреагировала на ситуацию с коронавирусом и оказалась подготовлена»

    Депутат Госдумы Валерий Газзаев прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России. Ранее президент страны Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей.

    «К счастью, наша страна оперативно отреагировала на ситуацию и оказалась подготовлена. По сравнению с государствами, где данные о количестве инфицированных и умерших просто катастрофические, мы находимся на текущий момент в относительно нормальном положении.

    Наш президент Владимир Путин призвал строго соблюдать требования, чтобы граждане как можно скорее и с наименьшими потерями преодолели страшную угрозу. Неслучайно он подчеркнул, что нельзя полагаться на авось. В противном случае, к сожалению, и нас может ждать печальный сценарий.

    Все организационные вопросы, которые озвучили президент, правительство, региональные власти и Минздрав, надо выполнять. Ограничить выход из дома. Тщательно мыть руки. Регулярно проветривать помещение. Вести здоровый образ жизни, заниматься спортом даже в условиях квартиры или дачи. Отказаться от рукопожатий. Носить одноразовые маски. Стараться не прикасаться к лицу и глазам. Избегать контактов, особенно с теми, кто простужен, кашляет, чихает. Важен режим самоизоляции.

    Да, все мы привыкли быть в движении, но сегодня нужно вести особый образ жизни, чтобы мы как можно быстрее преодолели эту эпидемию. Примером служит Китай с населением около 1,5 миллиарда человек, в котором менее недели нет зараженных, кроме тех, кто приезжает из других стран. Китайцы – дисциплинированная нация, это помогло им преодолеть сложности. Мы должны брать с них пример.

    Учитывая то давление, которое испытывает на себе экономика, государство и правительство делают все возможное, чтобы поддержать доходы граждан. Очень правильно, что введены налоговые послабления», – сказал Газзаев.

    • В России на сегодня зарегистрировано 1534 случаев заражения коронавирусом. Восемь человек умерло.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.03.2020 21:09
    Комментарии28
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      Рейтинг: +75800

      zigbert 21 час назад

      Нового ничего не сказал. Однако отчет о проделанной работе делать еще рано Валерий. На борьбу с коронавирусом у нас даже не хватит медицинского персонала.

      1
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      Рейтинг: -203

      Igreks 23 часа назад

      Бред усатого лизоблюдого коня))

      0
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      Рейтинг: +3825

      САДЫЧОК 30 марта, 10:50

      Газзаев твой друг ввёл два новых налога — на проценты по вкладам и на дивиденды,...а во всём мире налоги убирают !

      1
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      Рейтинг: +37790

      MaxRnD 30 марта, 10:35

      Холуй !
      PS Дума - не место для дискуссий

      1
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      Рейтинг: +10233

      Garrincha58 30 марта, 10:34

      жополиз где и что подготовленно только в Москве, а по всей стране элементарно нет антисептиков и масок не говоря уже про серьёзные меры

      2
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      Рейтинг: +2397

      Давид59 30 марта, 09:50

      Не говори гоп! По- моему у нас ещё всё впереди

      2
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      Рейтинг: +3825

      САДЫЧОК 30 марта, 09:25

      Газзаев-тухлая РЕДИСКА!

      3
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      Рейтинг: +10477

      vladimir-7 30 марта, 09:01

      Ну не может Газзаев, не лизнуть президенту и правительству задницы.
      Депутатская крыса готовится к перевыборам в ГД.

      3
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      Рейтинг: +395

      Граф2019 30 марта, 08:23

      от короновируса есть и положительные моменты! пенсионный фонд в экстазе, и ждем заполнение роддомов через 9 месяцев...

      1
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      Рейтинг: +4459

      Viper for CSKA 30 марта, 07:33

      Оперативно отреагировала Северная Корея, а мы ещё хлебнём с полна. Будет как в Италии, Испании или США. Карантин надо было вводить ещё в январе, как и закрывать границы и транспортное сообщение, а не в конце марта. А они, блин, только школы с универами закрыли, а что толку, если все дети и подростки - на площадках, да на шашлыках, как и их безмозглые родители. А уж про готовность нашей медицины вообще и говорить не хочется. Дооптимизировались, теперь беда пришла, и получим по полной. И главное - где обещанные в 90-е эффективные собственники? Маски и антисептики закончились в феврале, сами ничего не производим, зато депутаты без устали дифирамбы поют. Противно.

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