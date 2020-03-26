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  • Гилерме: «В «Локомотив» я приехал за деньгами, честно говорю»

Гилерме: «В «Локомотив» я приехал за деньгами, честно говорю»

26 марта 2020, 22:52
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Вратарь «Локомотива» Гилерме признался, что в 2007 году переходил в московский клуб, преследуя корыстные цели.

«В «Локомотив» я приехал за деньгами, честно говорю. В Бразилии у меня была зарплата 3 тысячи реалов в месяц, это примерно 500 долларов. Контракт в «Локомотиве» был в десятки раз лучше – 20 тысяч евро», – рассказал футболист.

  • По информации «СЭ», сейчас натурализованный бразилец зарабатывает 2,3 миллиона евро в год.
  • За «Локомотив» 34-летний голкипер провел 313 матчей и пропустил 303 гола.
  • Действующий контракт Гилерме с клубом рассчитан до 2022 года.

Гилерме: «Спартак» предлагал гораздо больше, чем «Локомотив»

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Источник: Ютуб-канал «КраСава»
Россия. Премьер-лига Локомотив Гилерме
Комментарии (1)
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vladimir-7
1585294798
Вот хоть один честно признался, что приехал в Россию за деньгами. а то другие-по мечте поиграть в России или по зову сердца.
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