Гилерме: «В «Локомотив» я приехал за деньгами, честно говорю»

Вратарь «Локомотива» Гилерме признался, что в 2007 году переходил в московский клуб, преследуя корыстные цели.

«В «Локомотив» я приехал за деньгами, честно говорю. В Бразилии у меня была зарплата 3 тысячи реалов в месяц, это примерно 500 долларов. Контракт в «Локомотиве» был в десятки раз лучше – 20 тысяч евро», – рассказал футболист.

По информации «СЭ», сейчас натурализованный бразилец зарабатывает 2,3 миллиона евро в год.

За «Локомотив» 34-летний голкипер провел 313 матчей и пропустил 303 гола.

Действующий контракт Гилерме с клубом рассчитан до 2022 года.

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