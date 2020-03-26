Заболотный – о меме с манекеном: «В один момент это перешло все границы. Не понимал, почему забавный эпизод трактуется так, будто я ничего не умею в футболе»

Форвард «Сочи» Антон Заболотный вспомнил эпизод со своим падением на тренировке «Зенита», когда футболист врезался в манекен. Впоследствии ситуация стала популярным мемом среди пользователей интернета.

- Как вы переживали историю с манекеном, ставшую мемом в интернете?

– В начале, когда видео только всплыло в сети, мне было очень весело, это выглядело реально смешно! Я много раз пересматривал тот эпизод и буквально заливался от смеха! На тренировках подобные вещи случаются достаточно часто, и, действительно, дают повод для шуток и подколов. Повторюсь, первое время я смеялся над собой – скажу больше, если бы нечто подобное произошло с кем-то из ребят, я бы тоже не удержался от колкостей и шуток!

– Однако потом эту историю развернули в прямо противоположную сторону.

– Увы, разговоры о манекене в какой-то момент действительно перешли все границы. Я стал напрягаться, не понимал, почему забавный эпизод трактуется так, будто я ничего не умею в футболе. Но как получилось, так получилось, сейчас эту историю я вспоминаю совершенно спокойно.

Кстати, болельщики, с которыми довелось пообщаться, частенько вспоминали тот случай – мол, ты так забавно упал! И, между прочим, ни один из поклонников «Зенита» в глаза не адресовал мне никаких упреков. Напротив, люди были доброжелательны, корректны и вежливы, поддерживали меня и желали всего самого наилучшего, за что я им искренне признателен.

– Признайтесь, у вас не было мысли хайпануть на теме манекена? Бузова, например, совершенно не умеет петь, зато за счет музыки сделала себе целое состояние.

– Да, да, была такая идея! Первое сравнение, между прочим, было именно с Бузовой! Супруга говорит: «Посмотри на Ольгу, она совершенно не комплексует!».

– То есть вы представляли, как можно было раскрутиться на этой теме?

– В теории да, но на практике мне было это не нужно. Тогда я принял твердое решение уйти из информационного пространства, не заходил в интернет, отключился от социальных сетей, не общался с прессой и не хотел хайповать. У меня были другие цели и задачи: я усиленно тренировался и делал все, чтобы доказать свою состоятельность главному тренеру.