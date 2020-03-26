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  • Заболотный – о меме с манекеном: «В один момент это перешло все границы. Не понимал, почему забавный эпизод трактуется так, будто я ничего не умею в футболе»

Заболотный – о меме с манекеном: «В один момент это перешло все границы. Не понимал, почему забавный эпизод трактуется так, будто я ничего не умею в футболе»

26 марта 2020, 16:30
17

Форвард «Сочи» Антон Заболотный вспомнил эпизод со своим падением на тренировке «Зенита», когда футболист врезался в манекен. Впоследствии ситуация стала популярным мемом среди пользователей интернета.

- Как вы переживали историю с манекеном, ставшую мемом в интернете?

– В начале, когда видео только всплыло в сети, мне было очень весело, это выглядело реально смешно! Я много раз пересматривал тот эпизод и буквально заливался от смеха! На тренировках подобные вещи случаются достаточно часто, и, действительно, дают повод для шуток и подколов. Повторюсь, первое время я смеялся над собой – скажу больше, если бы нечто подобное произошло с кем-то из ребят, я бы тоже не удержался от колкостей и шуток!

– Однако потом эту историю развернули в прямо противоположную сторону.

– Увы, разговоры о манекене в какой-то момент действительно перешли все границы. Я стал напрягаться, не понимал, почему забавный эпизод трактуется так, будто я ничего не умею в футболе. Но как получилось, так получилось, сейчас эту историю я вспоминаю совершенно спокойно.

Кстати, болельщики, с которыми довелось пообщаться, частенько вспоминали тот случай – мол, ты так забавно упал! И, между прочим, ни один из поклонников «Зенита» в глаза не адресовал мне никаких упреков. Напротив, люди были доброжелательны, корректны и вежливы, поддерживали меня и желали всего самого наилучшего, за что я им искренне признателен.

– Признайтесь, у вас не было мысли хайпануть на теме манекена? Бузова, например, совершенно не умеет петь, зато за счет музыки сделала себе целое состояние.

– Да, да, была такая идея! Первое сравнение, между прочим, было именно с Бузовой! Супруга говорит: «Посмотри на Ольгу, она совершенно не комплексует!».

– То есть вы представляли, как можно было раскрутиться на этой теме?

– В теории да, но на практике мне было это не нужно. Тогда я принял твердое решение уйти из информационного пространства, не заходил в интернет, отключился от социальных сетей, не общался с прессой и не хотел хайповать. У меня были другие цели и задачи: я усиленно тренировался и делал все, чтобы доказать свою состоятельность главному тренеру.

  • Заболотный ушел из «Зенита» летом.
  • С 2018 по 2019 год форвард провел в РПЛ за «Зенит» 26 матчей, забив один гол.
  • В этом сезоне футболист сыграл 16 матчей, отметившись двумя забитыми мячами.

Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига Сочи Зенит Заболотный Антон
Комментарии (17)
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BlackMurder
1585231800
Ты свою статистику голов посмотри, а дальше сам поймешь, что ты ничего не умеешь в футболе.
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upiter622
1585232966
Выходит,не умеешь!
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Соня Мармеладова
1585233061
Ходячий мем. Футболистом это чудо называть не стоит. Интересно, что ответит манекен?)
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Павелий
1585235653
Так потому что ты и так ничего не представляешь из себя в футболе. Плюс ещё в адрес Спартака говорил незаслуженные гадости. Теперь это твоя карма навсегда.
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житель СПб
1585235970
Ну что тут скажешь?.. Вроде бы и жалко его, но ведь так и не стал хорошим футболистом. И прогресса нет! И будто сам это не понимает... зато о хайпе говорить готов!
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Ziklop
1585240740
Зенит не имеет психолога, это раз, второе не всем психолог поможет.
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Axe111
1585241297
Ты не умеешь ничего в футболе!!!
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Fin035
1585286215
Так как все футболисты и недофутболисты не важно какого уровня считаются все равно футболистами, то можно поделить всех на четыре уровня. 1. Гении. 2.Высокого уровня. 3.Среднего уровня. 4.Низкого уровня. Исходя из этого Заболотного можно отнести к 5-ому уровню. Не хочу обидеть этого футболиста, но мне кажется он занимается не своим делом, поэтому уважаемый В.Высоцкий и сочинил про таких людей ,,Песенку о переселении душ,,(Пускай живёшь ты дворником, Родишься вновь прорабом, А после из прораба До министра дорастёшь. Но если туп, как дерево, Родишься баобабом И будешь баобабом Тыщу лет, пока помрёшь.)
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zigbert
1585306731
Статистика для форварда неубедительная. Хорошо что падать в штрафной научился.
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portero
1585323189
Заболотного ничто уже не исправит, а подавал надежды...
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