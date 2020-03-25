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    «Бавария», «Боруссия», «РБ Лейпциг» и «Байер» выделят 20 миллионов на помощь другим клубам Германии

    «Бавария», дортмундская «Боруссия», «РБ Лейпциг» и «Байер» окажут помощь командам первой и второй Бундеслиг. Об этом сообщает Bild.

    Четыре клуба выделят 20 миллионов. Они пойдут на помощь другим командам в период пандемии коронавируса.

    • «Бавария», «Боруссия», «РБ Лейпциг» и «Байер» – участники нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов от Германии.
    • 12,5 млн евро клубы выделят от суммы, поступившей им от реализации телевизионных прав в ЛЧ. Еще 7,5 млн команды будут добавлены из собственных средств.

    Источник: Bild

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    25.03.2020 22:36
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2850

      zatonn 29 минут назад

      Сейчас как никогда важно забыть о всех междуусобицах и максимально, в меру возможностей, помочь тем, кто в этом нуждается. Респект!

      0
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      Рейтинг: +110

      werty 59 минут назад

      Ждём от Зенита такого же поступка

      0
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      Рейтинг: +3360

      Yurok161 > werty 49 минут назад

      Долго ждать придется

      1
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      Рейтинг: +353

      ZENIT*** 1 час назад

      Уважуха принятому решению!

      0
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