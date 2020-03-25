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  • «Бавария», «Боруссия», «РБ Лейпциг» и «Байер» выделят 20 миллионов на помощь другим клубам Германии

«Бавария», «Боруссия», «РБ Лейпциг» и «Байер» выделят 20 миллионов на помощь другим клубам Германии

25 марта 2020, 22:36
5

«Бавария», дортмундская «Боруссия», «РБ Лейпциг» и «Байер» окажут помощь командам первой и второй Бундеслиг. Об этом сообщает Bild.

Четыре клуба выделят 20 миллионов. Они пойдут на помощь другим командам в период пандемии коронавируса.

  • «Бавария», «Боруссия», «РБ Лейпциг» и «Байер» – участники нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов от Германии.
  • 12,5 млн евро клубы выделят от суммы, поступившей им от реализации телевизионных прав в ЛЧ. Еще 7,5 млн команды будут добавлены из собственных средств.

Источник: Bild
Германия. Бундеслига Бавария Хоффенхайм РБ Лейпциг Байер
Комментарии (5)
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ZENIT***
1585165526
Уважуха принятому решению!
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werty
1585166644
Ждём от Зенита такого же поступка
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zatonn
1585168424
Сейчас как никогда важно забыть о всех междуусобицах и максимально, в меру возможностей, помочь тем, кто в этом нуждается. Респект!
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jocercrazy
1585173128
молодцы!
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Hektor 84
1585174014
у нас один газпром может и всю страну нашу спасти!!! И народ и экономику и спорт! Всем хватит.
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