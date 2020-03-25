«Бавария», «Боруссия», «РБ Лейпциг» и «Байер» выделят 20 миллионов на помощь другим клубам Германии

«Бавария», дортмундская «Боруссия», «РБ Лейпциг» и «Байер» окажут помощь командам первой и второй Бундеслиг. Об этом сообщает Bild.
Четыре клуба выделят 20 миллионов. Они пойдут на помощь другим командам в период пандемии коронавируса.
- «Бавария», «Боруссия», «РБ Лейпциг» и «Байер» – участники нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов от Германии.
- 12,5 млн евро клубы выделят от суммы, поступившей им от реализации телевизионных прав в ЛЧ. Еще 7,5 млн команды будут добавлены из собственных средств.
Источник: Bild