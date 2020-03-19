Алиев: «Слышал, сегодня 368 людей умерло в Италии. Думаю, что это фейк»

Бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев высказался об эпидемии коронавируса.

«Прошелся я чуть-чуть по Оболони, здесь машин уйма. В метро спускался, все закрыто. Честно, я в это не верю. А вы как думаете?

Прогулялся я по улице. Что могу сказать – людей много, народу уйма. Детишек очень много. Погода хорошая. Я думаю, что все это фейки. Для кого нужен этот коронавирус, кто все это запустил

Слышал, что сегодня 368 людей умерло в Италии. Но я думаю, что все это фейк. Самое главное – берегите себя, будьте здоровыми», – сказал Алиев.