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  • Алиев: «Слышал, сегодня 368 людей умерло в Италии. Думаю, что это фейк»

Алиев: «Слышал, сегодня 368 людей умерло в Италии. Думаю, что это фейк»

19 марта 2020, 14:40
12

Бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев высказался об эпидемии коронавируса.

«Прошелся я чуть-чуть по Оболони, здесь машин уйма. В метро спускался, все закрыто. Честно, я в это не верю. А вы как думаете?

Прогулялся я по улице. Что могу сказать – людей много, народу уйма. Детишек очень много. Погода хорошая. Я думаю, что все это фейки. Для кого нужен этот коронавирус, кто все это запустил

Слышал, что сегодня 368 людей умерло в Италии. Но я думаю, что все это фейк. Самое главное – берегите себя, будьте здоровыми», – сказал Алиев.

  • По всему миру выявлено 214 909 случаев заражения коронавирусом, умерли 8 733 человека.
  • На Украине зарегистрировано 14 случаев заражения.

Источник: Инстаграм Александра Алиева
Украина. Премьер-лига Алиев Александр
Комментарии (12)
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Plyash
1584621618
Алиев,я думаю,что ты фейк.
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Давид59
1584622470
Думай так дальше. Только сперва квартиру кому-нибудь отпиши
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DoNAld DUc
1584625884
кто такой Алиев алкаш что он думает мне неинтересно
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knikos
1584710023
Да не фейк это. К сожалению . А официальные данные. Более 400-х сот человек.
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житель СПб
1584767509
Как можно шутить на такие темы? Бедная Италия обошла Китай по числу смертей. Данные совершенно официальные. Это мы все еще раскачиваемся..
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Давид59
1584796126
Вчера уже 627 человек (за день). Хорошенькие шутки
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Hektor 84
1584801748
Алиев опять в запое???
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Рубинище
1584863302
Все смерти на этот вирус списывают-мозги пудрят. вполне возможно. не удивлюсь если скоро оппозиция, противники режимов, начнут вымирать от этого. закроют по домам и бери тёпленькими ни митингов, ни протестов - сразу в утиль-вирус всех спишет.. а то что данные официальные- у нас Путина тоже от 60-70% любят по официальным данным или им тоже верите.
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