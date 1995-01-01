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    Алиев: «Слышал, сегодня 368 людей умерло в Италии. Думаю, что это фейк»

    Бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев высказался об эпидемии коронавируса.

    «Прошелся я чуть-чуть по Оболони, здесь машин уйма. В метро спускался, все закрыто. Честно, я в это не верю. А вы как думаете?

    Прогулялся я по улице. Что могу сказать – людей много, народу уйма. Детишек очень много. Погода хорошая. Я думаю, что все это фейки. Для кого нужен этот коронавирус, кто все это запустил

    Слышал, что сегодня 368 людей умерло в Италии. Но я думаю, что все это фейк. Самое главное – берегите себя, будьте здоровыми», – сказал Алиев.

    • По всему миру выявлено 214 909 случаев заражения коронавирусом, умерли 8 733 человека.
    • На Украине зарегистрировано 14 случаев заражения.

    Источник: Инстаграм Александра Алиева

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    Сегодня, 14:40
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2306

      Давид59 6 минут назад

      Думай так дальше. Только сперва квартиру кому-нибудь отпиши

      -1
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      Рейтинг: +2353

      playsh 20 минут назад

      Алиев,я думаю,что ты фейк.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +488

      Cleaner 28 минут назад

      Алиев, слетай в Италию, прогуляйся там по улочкам. Может хоть тогда дойдет до тебя...

      0
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      Рейтинг: +1881

      solodealer 28 минут назад

      А , если "по уму", вообще нехер "думать фейк это млм не фейк"...и перекрывать всё, что необходимо, ПОКА ВООБЩЕ НИКТО НЕ БУДЕТ УМИРАТЬ...
      Ведь, факт остаётся фактом: вакцины нет, а судьба заразившихся зависит тупо от способности их рганизма к сопротивлению.... Так... кто там ещё против снижения количества заразившихся?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1881

      solodealer 32 минуты назад

      Я тоже думаю, что это фейк...и умерло больше...

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