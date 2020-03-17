Куман сможет уйти в «Барселону» только после Евро-2021

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман сообщил, что сможет возглавить «Барселону» только после завершения ближайшего чемпионата Европы.
«Пункт в моем контракте об уходе в «Барсу» начнет действовать после выступления на Евро. Конкретная дата не указана, поэтому теперь речь идет о 2021 годе. Впрочем, я не думал об этом ни секунды», – сказал Куман.
- Сейчас «Барселону» тренирует Энрике Сетьен.
- Будучи игроком, Куман выступал за каталонский клуб с 1989 по 1995 год.
- С 1998 по 2000 год 56-летний специалист входил в тренерский штаб Луи ван Гала, когда тот возглавлял «Барсу».
Источник: Voetbal Primeur