У тренера «Фламенго» Жезуша подозрение на коронавирус. Его проверят еще раз

Футболисты, тренеры и персонал «Фламенго» сдали тесты на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.
У игроков бразильской команды заболевание не выявлено, а по состоянию здоровья главного тренера Жорже Жезуша возникли вопросы.
«Фламенго» не подтвердил, что 65-летний специалист болен коронавирусом, но отметил, что результат его теста «неубедительный». В связи с этим португальца проверят еще раз.
- Вся команда как минимум неделю не будет тренироваться.
- Ранее смертельно опасную инфекцию обнаружили у вице-президента клуба Маурисио де Маттоса.
- «Фламенго» – действующий победитель Кубка Либертадорес.
Зараженный коронавирусом вице-президент «Фламенго» во время инкубационного периода встречался с Пересом и Абидалем
Источник: Официальный сайт «Фламенго»