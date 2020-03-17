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  • У тренера «Фламенго» Жезуша подозрение на коронавирус. Его проверят еще раз

У тренера «Фламенго» Жезуша подозрение на коронавирус. Его проверят еще раз

17 марта 2020, 01:45

Футболисты, тренеры и персонал «Фламенго» сдали тесты на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.

У игроков бразильской команды заболевание не выявлено, а по состоянию здоровья главного тренера Жорже Жезуша возникли вопросы.

«Фламенго» не подтвердил, что 65-летний специалист болен коронавирусом, но отметил, что результат его теста «неубедительный». В связи с этим португальца проверят еще раз.

  • Вся команда как минимум неделю не будет тренироваться.
  • Ранее смертельно опасную инфекцию обнаружили у вице-президента клуба Маурисио де Маттоса.
  • «Фламенго» – действующий победитель Кубка Либертадорес.

Зараженный коронавирусом вице-президент «Фламенго» во время инкубационного периода встречался с Пересом и Абидалем

Источник: Официальный сайт «Фламенго»
Бразилия. Серия А Фламенго Жезуш Жорже
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