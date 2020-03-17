У тренера «Фламенго» Жезуша подозрение на коронавирус. Его проверят еще раз

Футболисты, тренеры и персонал «Фламенго» сдали тесты на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.

У игроков бразильской команды заболевание не выявлено, а по состоянию здоровья главного тренера Жорже Жезуша возникли вопросы.

«Фламенго» не подтвердил, что 65-летний специалист болен коронавирусом, но отметил, что результат его теста «неубедительный». В связи с этим португальца проверят еще раз.

Вся команда как минимум неделю не будет тренироваться.

Ранее смертельно опасную инфекцию обнаружили у вице-президента клуба Маурисио де Маттоса .

. «Фламенго» – действующий победитель Кубка Либертадорес.

Зараженный коронавирусом вице-президент «Фламенго» во время инкубационного периода встречался с Пересом и Абидалем