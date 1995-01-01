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    У тренера «Фламенго» Жезуша подозрение на коронавирус. Его проверят еще раз

    Футболисты, тренеры и персонал «Фламенго» сдали тесты на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.

    У игроков бразильской команды заболевание не выявлено, а по состоянию здоровья главного тренера Жорже Жезуша возникли вопросы.

    «Фламенго» не подтвердил, что 65-летний специалист болен коронавирусом, но отметил, что результат его теста «неубедительный». В связи с этим португальца проверят еще раз.

    • Вся команда как минимум неделю не будет тренироваться.
    • Ранее смертельно опасную инфекцию обнаружили у вице-президента клуба Маурисио де Маттоса.
    • «Фламенго» – действующий победитель Кубка Либертадорес.

    Зараженный коронавирусом вице-президент «Фламенго» во время инкубационного периода встречался с Пересом и Абидалем

    Источник: Официальный сайт «Фламенго»

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