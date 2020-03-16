Федун: «Наверное, надо чемпионат заканчивать и подводить итоги по текущему положению»

Президент «Спартака» Леонид Федун высказал мнение по поводу ситуации с коронавирусом в стране.

В Москве до 10 апреля запрещены все спортивные мероприятия.

В России зарегистрировано около 100 заражений коронавирусом.

«Конечно, приостановка всех спортивных мероприятий — это плохо. Непонятно, как быть дальше. Похоже, что в апреле все это не закончится. Пандемия только начинается. Думаю, в лучшем случае до середины лета это все продлится, и это оптимистичный прогноз.

Наверное, надо чемпионат заканчивать и подводить итоги по текущему положению. Да, к сожалению, «Спартак» останется без еврокубков в таком случае. Не знаю, может, Кубок России как-то доиграть. Хотя без зрителей, что за доигрыш?

Разве можно сейчас утверждать, что УЕФА завтра перенесет Евро на 2021 год? Думаю, мы только в начале вот этого истерического шоу, которое сейчас наблюдается. Да, запретили спорт и массовые мероприятия, а 9 миллионов человек, каждый день едущие в метро — это не массовое мероприятие? Очень много вопросов. Как говорится в «Алисе в стране чудес», все страннее и страннее», — сказал Федун.

«Спартак» на данный момент занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Лидирует с большим отрывом «Зенит».

В Москве запретили все спортивные мероприятия