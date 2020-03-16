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  • Федун: «Наверное, надо чемпионат заканчивать и подводить итоги по текущему положению»

Федун: «Наверное, надо чемпионат заканчивать и подводить итоги по текущему положению»

16 марта 2020, 17:36
35

Президент «Спартака» Леонид Федун высказал мнение по поводу ситуации с коронавирусом в стране.

  • В Москве до 10 апреля запрещены все спортивные мероприятия.
  • В России зарегистрировано около 100 заражений коронавирусом.

«Конечно, приостановка всех спортивных мероприятий — это плохо. Непонятно, как быть дальше. Похоже, что в апреле все это не закончится. Пандемия только начинается. Думаю, в лучшем случае до середины лета это все продлится, и это оптимистичный прогноз.

Наверное, надо чемпионат заканчивать и подводить итоги по текущему положению. Да, к сожалению, «Спартак» останется без еврокубков в таком случае. Не знаю, может, Кубок России как-то доиграть. Хотя без зрителей, что за доигрыш?

Разве можно сейчас утверждать, что УЕФА завтра перенесет Евро на 2021 год? Думаю, мы только в начале вот этого истерического шоу, которое сейчас наблюдается. Да, запретили спорт и массовые мероприятия, а 9 миллионов человек, каждый день едущие в метро — это не массовое мероприятие? Очень много вопросов. Как говорится в «Алисе в стране чудес», все страннее и страннее», — сказал Федун.

  • «Спартак» на данный момент занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
  • Лидирует с большим отрывом «Зенит».

В Москве запретили все спортивные мероприятия

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (35)
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Nevsky_RU
1584370627
Зассал в ФНЛ вылететь
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Mister_Tomsk
1584370692
Хер там, локо еще поборется. Зенит скинет. мертвые газотрубы!
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oyabun
1584370824
Федун прав, проводя аналогию с метро. Точно так же люди и в магазинах встречаются и в школах, детсадах, театрах. Чемпионат и без зрителей в крайнем случае можно было бы доиграть. Лишь малая часть зрителей видят игры вживую, остальные то по телевизору и через инет. Мы то в чем провинились?
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Давид59
1584373116
Подводить итоги по текущему положению? А как насчёт Ахмата? Думаю кое-кто наложит вето на это решение
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paracetamol
1584374435
Федун: надо чемп заканчивать, а то вылетим нахр!
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Томик
1584375136
Не понимаю, в чём проблема доиграть чемпионат после того, как вылечится последний из оставшихся в живых?
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3a zenit
1584376222
вот же жидяра,в чемпионате ничего не светит хрякам-закрыть,а вот кубок давайте играть)))
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zaichkin777@gmail.com
1584377573
Правительство и гос думу в метро! И посмотрим, чей иммунитет сильнее!
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BRO_football
1584377856
Если заканчивать чемпионат сейчас, то это, как минимум, будет нечестно по отношению к аутсайдерам чемпионата. Тамбов и Ахмат вылетают из РПЛ досрочно, не сыграв 8 матчей? Да там всего 1-3 очка разница. А вдруг они отыграются? Если и заканчивать полностью чемпионат, то нужно объявлять его как несостоявшимся, а значит без чемпиона и без вылетающих в ФНЛ. Так будет справедливо.
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ivany4
1584380972
Серьезная тема обсуждается, а коменты как в палате №6. Совсем сайт загнулся. Пора сказать - давай, до свидания!!! А лучше прощай. Правильно говорят: где появляются "культурные" с северной окраины, хорошего не жди, сплошной дебилизм и разруха.
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