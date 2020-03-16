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    Федун: «Наверное, надо чемпионат заканчивать и подводить итоги по текущему положению»

    Президент «Спартака» Леонид Федун высказал мнение по поводу ситуации с коронавирусом в стране.

    • В Москве до 10 апреля запрещены все спортивные мероприятия.
    • В России зарегистрировано около 100 заражений коронавирусом.

    «Конечно, приостановка всех спортивных мероприятий — это плохо. Непонятно, как быть дальше. Похоже, что в апреле все это не закончится. Пандемия только начинается. Думаю, в лучшем случае до середины лета это все продлится, и это оптимистичный прогноз.

    Наверное, надо чемпионат заканчивать и подводить итоги по текущему положению. Да, к сожалению, «Спартак» останется без еврокубков в таком случае. Не знаю, может, Кубок России как-то доиграть. Хотя без зрителей, что за доигрыш?

    Разве можно сейчас утверждать, что УЕФА завтра перенесет Евро на 2021 год? Думаю, мы только в начале вот этого истерического шоу, которое сейчас наблюдается. Да, запретили спорт и массовые мероприятия, а 9 миллионов человек, каждый день едущие в метро — это не массовое мероприятие? Очень много вопросов. Как говорится в «Алисе в стране чудес», все страннее и страннее», — сказал Федун.

    • «Спартак» на данный момент занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
    • Лидирует с большим отрывом «Зенит».

    В Москве запретили все спортивные мероприятия

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:36
    Комментарии25
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      Рейтинг: +10282

      vladimir-7 6 минут назад

      Федун: " спартак останется без еврокубков, если чемпионат закончат
      или подведут итоги по текущему положению". Это какие еврокубки
      у спартака? Или это вариант не улететь в ФНЛ, а остаться в РПЛ?

      0
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      Рейтинг: +7464

      BRO_football 16 минут назад

      Если заканчивать чемпионат сейчас, то это, как минимум, будет нечестно по отношению к аутсайдерам чемпионата. Тамбов и Ахмат вылетают из РПЛ досрочно, не сыграв 8 матчей? Да там всего 1-3 очка разница. А вдруг они отыграются?
      Если и заканчивать полностью чемпионат, то нужно объявлять его как несостоявшимся, а значит без чемпиона и без вылетающих в ФНЛ. Так будет справедливо.

      0
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      Рейтинг: +155

      zaichkin777@gmail.com 21 минуту назад

      Правительство и гос думу в метро! И посмотрим, чей иммунитет сильнее!

      1
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      Рейтинг: +3572

      3a zenit 44 минуты назад

      вот же жидяра,в чемпионате ничего не светит хрякам-закрыть,а вот кубок давайте играть)))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2454

      Томик 1 час назад

      Не понимаю, в чём проблема доиграть чемпионат после того, как вылечится последний из оставшихся в живых?

      1
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      Рейтинг: +155

      zaichkin777@gmail.com > Томик 26 минут назад

      Так не останется никого в живых.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +272

      Правдоруб100 1 час назад

      Непонятного много, даже очень... Жалкие десятки тысяч на стадионах это вообще ничего в сравнении миллионов на улицах, в магазинах, в метро.... Где логика и последовательность?! Или всех самоизолировать (в какой то мере) или не делать крайними спортсменов и болельщиков! Так было бы правильнее, но только не в нашей стране....

      0
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      Рейтинг: +5268

      paracetamol 1 час назад

      Федун: надо чемп заканчивать, а то вылетим нахр!

      1
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      Рейтинг: +99

      Ник Уволен 1 час назад

      Хряки соскочили из опасной зоны.

      5
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      Рейтинг: +23276

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ни в коем случае - только обнуление, и начать снова, а синиту присвоить звание чемпион - коронавирус -судейская зараза..

      -5
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      ...
      Рейтинг: +10175

      Garrincha58 > gol_kak_sokol 1 час назад

      сам ты фуфлоган пога...й

      4
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      Рейтинг: +2286

      Давид59 1 час назад

      Подводить итоги по текущему положению? А как насчёт Ахмата? Думаю кое-кто наложит вето на это решение

      4
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