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    ❌ В Москве запретили все спортивные мероприятия

    В Москве из-за пандемии коронавируса запрещены все массовые спортивные мероприятия. Об этом сообщается на официальном сайте Сергея Собянина.

    Запрет будет действовать до 10 апреля.

    «Запрещается проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) – с числом участников более 50 человек единовременно. Запрет является временным и будет действовать до 10 апреля 2020 года», — говорится в сообщении.

    • Таким образом, будут отменены матчи РПЛ и ФНЛ.
    • Ранее разрешалось проводить игры с числом участников не более 5000 человек.

    Источник: Официальный сайт Сергея Собянина

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    Сегодня, 17:20
    Комментарии31
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      Рейтинг: +7464

      BRO_football 6 минут назад

      Люди, вы чё паникуете? Никто не говорит об полной ОТМЕНЕ РПЛ и подведению его итогов. Речь идёт лишь о его ПРИОСТАНОВКЕ, как и в остальных чемпионатах европейских стран.
      Ничего страшного не случилось. Запрет коснётся лишь 23 и 24 туров РПЛ, это по 2 матча на команду. Ну ничего плохого не случится, если их перенесут и сыграют летом.

      0
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      Рейтинг: +646

      Semenycch 16 минут назад

      Не знаю зачем это делается? Ведь в общественном транспорте встречаются миллионы людей ежедневно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +155

      zaichkin777@gmail.com 27 минут назад

      Закрывайте к уям метро, вокзалы, аэропорты. Кремль на карантин, что бы не одна .адла от туда не вылазила.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1314

      BANNIKOV1970 44 минуты назад

      а что **** не до 23 апреля?да и метро бы закрыть к куям

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3572

      3a zenit 45 минут назад

      почему крестик,лучше череп нарисуйте

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +89

      БеZуМныЙ 1 час назад

      Капец чемпионату. Половина матчей играется в Москве.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1665

      alarm 1 час назад

      стыдно за спартак)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23276

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Похоже, врут про количество зараженных, если так суетятся.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +124

      Aleksey! > gol_kak_sokol 49 минут назад

      100%

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4564

      GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      Поправки в конституцию скоро... Надо народ подальше держать от неприкосновенности обнулённого царька и его илиты

      16
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +198

      Узб@гоеный > GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      АААА. Так это готовят к 22 апреля. После решенного голосования пройдет коронация царя. И чтобы холопы не доставали решили подстраховаться.

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +360

      Граф2019 > GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      э.литы... а так все правильно! может колбаса подешевеет?

      0
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      ...
      Рейтинг: +4564

      GoldPlayFIFARus9 > Граф2019 1 час назад

      Отчего подешевеет? Наш царь скорее наоборот повысит и заставит плотить нологи.

      0
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      Рейтинг: +360

      Граф2019 > GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      у тебя ник классный! не как прочитать не могу! все время короновирус получаеться...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +38559

      portero 1 час назад

      этого следовало ожидать, надеюсь хватит времени до 10 и не будут продлять до мая.

      2
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