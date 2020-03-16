❌ В Москве запретили все спортивные мероприятия

В Москве из-за пандемии коронавируса запрещены все массовые спортивные мероприятия. Об этом сообщается на официальном сайте Сергея Собянина.

Запрет будет действовать до 10 апреля.

«Запрещается проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) – с числом участников более 50 человек единовременно. Запрет является временным и будет действовать до 10 апреля 2020 года», — говорится в сообщении.