Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

❌ В Москве запретили все спортивные мероприятия

16 марта 2020, 17:20
32

В Москве из-за пандемии коронавируса запрещены все массовые спортивные мероприятия. Об этом сообщается на официальном сайте Сергея Собянина.

Запрет будет действовать до 10 апреля.

«Запрещается проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) – с числом участников более 50 человек единовременно. Запрет является временным и будет действовать до 10 апреля 2020 года», — говорится в сообщении.

  • Таким образом, будут отменены матчи РПЛ и ФНЛ.
  • Ранее разрешалось проводить игры с числом участников не более 5000 человек.

Источник: Официальный сайт Сергея Собянина
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (32)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ALEX ML
1584368842
Пи...ц сказал отец и дети побросали ложки
Ответить
rash1959
1584371270
Наступил огромный, затяжной, жестокий (с кучей жертв) расейский ЗАПОЙ
Ответить
alll-1
1584371493
а в метро случайно нет скопления людей или на вокзалах?
Ответить
GoldPlayFIFARus9
1584372331
Поправки в конституцию скоро... Надо народ подальше держать от неприкосновенности обнулённого царька и его илиты
Ответить
zaichkin777@gmail.com
1584377165
Закрывайте к уям метро, вокзалы, аэропорты. Кремль на карантин, что бы не одна .адла от туда не вылазила.
Ответить
zigbert
1584379356
Другого решения трудно было ожидать.
Ответить
Красный Уголок
1584379662
А на заводы ходить работать можно, там нет людей...в метро ездить можно.... в супермаркеты можно и тп.... Бредятина
Ответить
Красный Уголок
1584380641
И вообще у нас в стране всего 1 реально заболевший КОРОНАвирусом..... вон обнуляется=))
Ответить
KIENDJIN
1584384546
Кто бы нашего Царя заразил с его вельможами.
Ответить
morgan59
1584389081
Да здравствует коронавирус головного мозга наших чиновников.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+