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    Защитник «Сампдории» Колли оказался здоров. У него было подозрение на коронавирус

    Защитник «Сампдории» Омар Колли сообщил, что подозрения о его заражении коронавирусом не подтвердились.

    «Дорогая семья, друзья и болельщики. Спасибо за ваши сообщения и вашу заботу обо мне. Я сдавал анализы в четверг и пятницу. Могу подтвердить, что я и моя семья в безопасности от коронавируса.

    Я благодарю «Сампдорию» за помощь и поддержку, которую мы получили и продолжаем получать. Я молюсь за больных и желаю им скорейшего выздоровления. Мое сердце также обращается ко всем смелым докторам, медсестрам и медицинским специалистам, которые работают день и ночь, чтобы бороться с вирусом», – написал гамбиец в инстаграме.

    Источник: Инстаграм Омара Колли

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