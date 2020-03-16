Защитник «Сампдории» Колли оказался здоров. У него было подозрение на коронавирус

Защитник «Сампдории» Омар Колли сообщил, что подозрения о его заражении коронавирусом не подтвердились.
«Дорогая семья, друзья и болельщики. Спасибо за ваши сообщения и вашу заботу обо мне. Я сдавал анализы в четверг и пятницу. Могу подтвердить, что я и моя семья в безопасности от коронавируса.
Я благодарю «Сампдорию» за помощь и поддержку, которую мы получили и продолжаем получать. Я молюсь за больных и желаю им скорейшего выздоровления. Мое сердце также обращается ко всем смелым докторам, медсестрам и медицинским специалистам, которые работают день и ночь, чтобы бороться с вирусом», – написал гамбиец в инстаграме.
- Первым в «Сампдории» диагноз подтвердился у Маноло Габбиадини.
- Затем сообщалось о заражении Мортена Торсби, Альбина Экдаля и Антонино ла Гумины.
- В субботу заболевание обнаружили у Фабио Депаоли.
Источник: Инстаграм Омара Колли