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    «У меня все хорошо». У игрока «Сампдории» Депаоли обнаружили коронавирус

    Еще один футболист «Сампдории» оказался заражен коронавирусом. Речь идет о полузащитнике Фабио Депаоли.

    «Друзья, привет. К сожалению, мой анализ на коронавирус оказался положительным. Заверяю вас, что у меня все хорошо!» – написал Депаоли в социальной сети.

    Источник: инстаграм Фабио Депаоли

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    14.03.2020 21:55
    Комментарии2
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      Рейтинг: +53

      kl0d 2 часа назад

      Слишком много футболистов. Здоровые молодые лбы с великолепным иммунитетом.
      Брехня.

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      Рейтинг: +4779

      Владислав Vlad > kl0d 1 час назад

      Зимой итальянский футболист перебрался в китай. Что-то нет информации, что он заразился. А здесь - постоянно футболисты заражаются в Италии. Ну, оно и понятно - в Италии денег нет, евросоюз не помогает. Как ещё наладить экономику и получить денег от евросоюза? Объявить себя жертвами коронавируса.

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