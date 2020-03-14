«У меня все хорошо». У игрока «Сампдории» Депаоли обнаружили коронавирус

Слишком много футболистов. Здоровые молодые лбы с великолепным иммунитетом.
Брехня.
Еще один футболист «Сампдории» оказался заражен коронавирусом. Речь идет о полузащитнике Фабио Депаоли.
«Друзья, привет. К сожалению, мой анализ на коронавирус оказался положительным. Заверяю вас, что у меня все хорошо!» – написал Депаоли в социальной сети.
- Ранее инфекцию нашли еще у пятерых игроков «Сампдории».
- Серия А остановлена как минимум до апреля.
- Также коронавирус был найден у защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани.