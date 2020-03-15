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  • Симеоне в плей-офф Лиги чемпионов вылетает только от команд, где играет Роналду

Симеоне в плей-офф Лиги чемпионов вылетает только от команд, где играет Роналду

15 марта 2020, 01:05
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«Атлетико» на этой неделе прошел в 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль». Это означает, что главный тренер испанцев Диего Симеоне по-прежнему вылетает из плей-офф главного еврокубка только от команд, где играет Криштиану Роналду.

Например, в прошлом году «Атлетико» выбил «Ювентус» с португальцем, а ранее выбивал мадридский «Реал» – также с Роналду.

  • После прохода «Атлетико» Лигу чемпионов остановили.
  • Есть вероятность, что европейский футбол возобновится только осенью.
  • «Атлетико» в Примере идет шестым.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Испания. Примера Атлетико Реал Ювентус Симеоне Диего
Комментарии (1)
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Cules2013
1584262608
Может в этом году повезёт больше, если розыгрыш вообще продолжится
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