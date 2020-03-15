Симеоне в плей-офф Лиги чемпионов вылетает только от команд, где играет Роналду

«Атлетико» на этой неделе прошел в 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль». Это означает, что главный тренер испанцев Диего Симеоне по-прежнему вылетает из плей-офф главного еврокубка только от команд, где играет Криштиану Роналду.

Например, в прошлом году «Атлетико» выбил «Ювентус» с португальцем, а ранее выбивал мадридский «Реал» – также с Роналду.