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    Симеоне в плей-офф Лиги чемпионов вылетает только от команд, где играет Роналду

    «Атлетико» на этой неделе прошел в 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль». Это означает, что главный тренер испанцев Диего Симеоне по-прежнему вылетает из плей-офф главного еврокубка только от команд, где играет Криштиану Роналду.

    Например, в прошлом году «Атлетико» выбил «Ювентус» с португальцем, а ранее выбивал мадридский «Реал» – также с Роналду.

    • После прохода «Атлетико» Лигу чемпионов остановили.
    • Есть вероятность, что европейский футбол возобновится только осенью.
    • «Атлетико» в Примере идет шестым.

    Источник: Бомбардир.ру

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