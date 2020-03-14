Журналист Скира: «ПСЖ» работает над трансферами Кулибали и Пьянича

«ПСЖ» во время летнего трансферного окна может усилиться защитником «Наполи» Калиду Кулибали и хавбеком «Ювентуса» Миралемом Пьяничем.

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, парижане уже работают над переходами сенегальца и боснийца. В частности, спортивный директор клуба Леонардо контактировал с агентом игроков Фали Рамадани.