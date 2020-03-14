Журналист Скира: «ПСЖ» работает над трансферами Кулибали и Пьянича

«ПСЖ» во время летнего трансферного окна может усилиться защитником «Наполи» Калиду Кулибали и хавбеком «Ювентуса» Миралемом Пьяничем.
По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, парижане уже работают над переходами сенегальца и боснийца. В частности, спортивный директор клуба Леонардо контактировал с агентом игроков Фали Рамадани.
- Рыночная стоимость Кулибали оценивается в 70 миллионов евро, а Пьянича – в 65 миллионов.
- В текущем сезоне 28-летний защитник провел 21 игру за «Наполи», результативными действиями не отличался.
- В активе 29-летнего хавбека три гола и четыре ассиста в 32 матчах в составе «Ювентуса».
Источник: Твиттер Николо Скиры
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