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Журналист Скира: «ПСЖ» работает над трансферами Кулибали и Пьянича

14 марта 2020, 08:24

«ПСЖ» во время летнего трансферного окна может усилиться защитником «Наполи» Калиду Кулибали и хавбеком «Ювентуса» Миралемом Пьяничем.

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, парижане уже работают над переходами сенегальца и боснийца. В частности, спортивный директор клуба Леонардо контактировал с агентом игроков Фали Рамадани.

  • Рыночная стоимость Кулибали оценивается в 70 миллионов евро, а Пьянича – в 65 миллионов.
  • В текущем сезоне 28-летний защитник провел 21 игру за «Наполи», результативными действиями не отличался.
  • В активе 29-летнего хавбека три гола и четыре ассиста в 32 матчах в составе «Ювентуса».

Источник: Твиттер Николо Скиры

Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (65,7 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

Франция. Лига 1 Италия. Серия А ПСЖ Ювентус Наполи Пьянич Миралем Кулибали Калиду
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