Семак – о мерах по борьбе с коронавирусом: «Здравый смысл не должен страдать»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал распространение коронавируса в России и мире.

«Это форс-мажор. Футбол является частью большого мира. Страны, которые принимают меры, страдают меньше. Мы должны делать все возможное, но не должен страдать здравый смысл. Есть решения, которые касаются Москвы и Татарстана. По Петербургу решений нет. Но мы будем подчиняться законам, которые примут. Но понимаем, что футбол без болельщиков не настолько зрелищный», – сказал Семак.