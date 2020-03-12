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    Семак – о мерах по борьбе с коронавирусом: «Здравый смысл не должен страдать»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал распространение коронавируса в России и мире.

    «Это форс-мажор. Футбол является частью большого мира. Страны, которые принимают меры, страдают меньше. Мы должны делать все возможное, но не должен страдать здравый смысл. Есть решения, которые касаются Москвы и Татарстана. По Петербургу решений нет. Но мы будем подчиняться законам, которые примут. Но понимаем, что футбол без болельщиков не настолько зрелищный», – сказал Семак.

    • Ранее власти Татарстана решили перенести массовые спортивные и культурные мероприятия из-за коронавируса.
    • В России на сегодняшний день известно о 28 случаях заражения коронавирусом.

    Источник: Sport24

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    12.03.2020 13:39
    Комментарии11
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      Рейтинг: +38234

      portero 4 часа назад

      Статистика необъективна, изначально всем ставят ОРВИ, и только если случай тяжелый делают тесты, следовательно заболевших в легкой форме в сотни раз больше, так накручивают процент смертности, кто то грамотно разыгрывает шоу.

      1
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      Рейтинг: +3513

      3a zenit 5 часов назад

      как говорит один персонаж из жизни-ДБ.

      0
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      Рейтинг: +39

      kl0d 7 часов назад

      Здравый смысл уже изнасилован.

      2
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      Рейтинг: +20

      kuzen19 8 часов назад

      "и не настолько прибыльный" - крутилось у него в голове

      0
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      Рейтинг: +13793

      bset 10 часов назад

      Если сейчас не перетерпеть пару месяцев без болельщиков, в будущем может вообще болельщиков не остаться.

      1
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      ...
      Рейтинг: +39

      kl0d > bset 7 часов назад

      Ну, если все болельщики 80 летние, то может и так.
      До 50 лет, если у тебя нет Диабета и прочей отягощающей херни - смертность около ноля. При этом это общеизвестный факт. Паникеры, блин. Иди купи туалетной бумаги.

      3
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      Рейтинг: +4738

      Владислав Vlad > bset 4 часа назад

      Сколько у вас на ВЭБ приходит? 10-15 тысяч? А сколько в Москве в метро в час пик народа? 5-10 млн.? Да ещё и в закрытом пространстве. Да ещё и ежедневно.
      А теперь сам подумай - что это за меры такие, где не закрывают место где ежечасно проходит около миллиона человек?
      Если бы была эпидемия - в первую очередь закрыли бы во всех городах метро. Что-то я не слышал про закрытие где-то метро...

      0
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      Рейтинг: +10214

      vladimir-7 10 часов назад

      А как он может быть зрелищным, если нет зрителей на стадионе и
      его не показывают по ТВ? Кремль с этими поправками к Конституции совсем потерял голову, а цель одна, протолкнуть поправки любым способом.

      0
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      Рейтинг: +2248

      Давид59 > vladimir-7 10 часов назад

      Думаю, отмены матчей с поправками никак не связаны. Всё же это забота о здоровье. Но вирус для проталкивания поправок для них очень кстати

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      Рейтинг: +10214

      vladimir-7 > Давид59 8 часов назад

      Что-то я не наблюдаю заботу о здоровье, в связи с вирусом, например, в метро, где люди находятся как
      кильки в банке и разговаривают и дышат друг другу
      прямо в лицо. Причем это происходит в течение дня и
      каждый день.

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      Рейтинг: +39

      kl0d > vladimir-7 7 часов назад

      В аэропортах прикол. Вот у тебя приоритетный проход на посадку. Ты первым прошел через турникет, Потом сел в автобус, подождал пока вся толпа залезет в автобус. Подышал вместе с ними. И минут через 15 доедешь до самолета. )
      Все эти ограничения - видимость для паники.

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