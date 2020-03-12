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  • Семак – о мерах по борьбе с коронавирусом: «Здравый смысл не должен страдать»

Семак – о мерах по борьбе с коронавирусом: «Здравый смысл не должен страдать»

12 марта 2020, 13:39
12

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал распространение коронавируса в России и мире.

«Это форс-мажор. Футбол является частью большого мира. Страны, которые принимают меры, страдают меньше. Мы должны делать все возможное, но не должен страдать здравый смысл. Есть решения, которые касаются Москвы и Татарстана. По Петербургу решений нет. Но мы будем подчиняться законам, которые примут. Но понимаем, что футбол без болельщиков не настолько зрелищный», – сказал Семак.

  • Ранее власти Татарстана решили перенести массовые спортивные и культурные мероприятия из-за коронавируса.
  • В России на сегодняшний день известно о 28 случаях заражения коронавирусом.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (12)
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vladimir-7
1584010509
А как он может быть зрелищным, если нет зрителей на стадионе и его не показывают по ТВ? Кремль с этими поправками к Конституции совсем потерял голову, а цель одна, протолкнуть поправки любым способом.
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bset
1584011108
Если сейчас не перетерпеть пару месяцев без болельщиков, в будущем может вообще болельщиков не остаться.
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kuzen19
1584018652
"и не настолько прибыльный" - крутилось у него в голове
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kl0d
1584023433
Здравый смысл уже изнасилован.
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3a zenit
1584028124
как говорит один персонаж из жизни-ДБ.
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portero
1584033320
Статистика необъективна, изначально всем ставят ОРВИ, и только если случай тяжелый делают тесты, следовательно заболевших в легкой форме в сотни раз больше, так накручивают процент смертности, кто то грамотно разыгрывает шоу.
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paracetamol
1584055960
Керня это все с короновирусом. Кто-то это дело разжигает, получая личные выгоды.
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