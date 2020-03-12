Семак – о мерах по борьбе с коронавирусом: «Здравый смысл не должен страдать»

Статистика необъективна, изначально всем ставят ОРВИ, и только если случай тяжелый делают тесты, следовательно заболевших в легкой форме в сотни раз больше, так накручивают процент смертности, кто то грамотно разыгрывает шоу.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал распространение коронавируса в России и мире.
«Это форс-мажор. Футбол является частью большого мира. Страны, которые принимают меры, страдают меньше. Мы должны делать все возможное, но не должен страдать здравый смысл. Есть решения, которые касаются Москвы и Татарстана. По Петербургу решений нет. Но мы будем подчиняться законам, которые примут. Но понимаем, что футбол без болельщиков не настолько зрелищный», – сказал Семак.
- Ранее власти Татарстана решили перенести массовые спортивные и культурные мероприятия из-за коронавируса.
- В России на сегодняшний день известно о 28 случаях заражения коронавирусом.