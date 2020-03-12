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    ⚡ Лига чемпионов. «Ливерпуль» вылетел в 1/8 финала от «Атлетико» и не защитил титул

    «Атлетико» уступал в счете, но победил «Ливерпуль» и в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов. Решающий гол в дополнительное время забил ранее выступавший в АПЛ Альваро Мората, его команда проходит дальше.

    «Ливерпуль» не защитил титул Лиги чемпионов, но идет в двух победах от завоевания первого в своей истории чемпионского трофея АПЛ.

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

    Ливерпуль (Англия) – Атлетико (Испания) – 2:3 (1:0; 0:0; 1:2; 0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Вейналдум, 43; 2:0 – Фирмино, 94; 2:1 – Льоренте, 97; 2:2 – Льоренте, 105+1; 2:3 – Мората, 120+1.

    «Ливерпуль»: Адриан, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Фабиньо, 106), Вейналдум (Ориги, 106), Окслэд-Чемберлен (Милнер, 82), Салах, Мане, Фирмино (Минамино, 113).

    «Атлетико»: Облак, Триппьер (Врсалько, 91), Савич, Фелипе, Лоди, Коке, Тейе, Сауль, Корреа (Хименес, 106), Фелиш (Мората, 103), Коста (Льоренте, 56).

    Предупреждения: Александер-Арнольд, 119 – Мората, 119; Сауль, 120.

    Первый матч: 0:1.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.03.2020 01:33
    Комментарии74
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      Рейтинг: +368

      nelez 8 часов назад

      Ненавижу атлетико.Сам не играет и сопернику не дает.Прототип сб. Греции Отто Рихагела.

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      Рейтинг: +1207

      Из Твери Леха 10 часов назад

      Не являюсь фанатом Ливера и вообще англ. футбола, но мне грустно почему-то, что такая красивая атакующая игра оказалсь в пролете, а дальше идет антифутбол. Но с другой стороны сработал футбольный бумеранг. Если вспомнить стамбульский финал, то там Милан моментов насоздавал на 3 игры, а забил всего лишь 3 гола, так и тут - куча моментов у Ливера было, которые надо было реализовывать. Облак конечно лучший сейчас в мире кипер. Редко сейчас вратари вытаскивают команду.

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      Рейтинг: +3667

      Рубинище 10 часов назад

      Ливер играл отлично, просто Облак творил чудеса.

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      Рейтинг: +596

      O-Z 10 часов назад

      Пора привыкнуть к стилю Атлетико это их оружие. Думаю всё заслуженно, Ливерпуль сам не забил когда надо было.

      0
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      Рейтинг: +9467

      DeStar 11 часов назад

      да, жестко, весь матч ливерпуль божил, много раз прощал атлетико, а по итогу проиграть умудрился! да еще и ведя 2-0.. Честно, офигел, когда второй забили в доп время я уже пошел спать собираться, умылся - уже 2-1, еще минут 8 уже 2-2, жесть. Атлетико тоже молодцы, да, гавно футбол однозначно( особенно в первом матче), да и тут терпели 90 минут а в доп время забили трижды... и хз, язык не повернется сказать что АТМ мудаки. дело сделано, лучший клуб мира вынесен на своем стадионе.. Браво Симеоне..

      1
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      Рейтинг: +75257

      zigbert 14 часов назад

      Надо признать что в этом розыгрыше ЛЧ оборона Ливерпуля действовала не всегда убедительно по сравнению с прошлым турниром. В этом матче сказалось еще и отсутствие Алисона.

      5
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      Рейтинг: +3922

      JTherry > zigbert 12 часов назад

      кроме обороны, вратаря не забудьте, конгениального Адриана... устал Ливер за этот сезон, видно...

      2
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      Рейтинг: +75257

      zigbert > JTherry 12 часов назад

      Да конечно мячи берущиеся.

      2
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      Рейтинг: +13669

      sssrspartak 14 часов назад

      ливер похоже наигрался!а может коронавирус испугал команду!

      3
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      Рейтинг: +3818

      SPACE TRUCKIN 15 часов назад

      Ливерпуль был сильнее и интереснее - надо было использовать свои моменты...у Атлетико ваще не было шансов...и,как обычно бывает в футболе,не ты - так тебе...привезли такую х.йню себе сами...(((

      5
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      Рейтинг: +13669

      sssrspartak > SPACE TRUCKIN 14 часов назад

      моментов было на несколько игр!не использовал,досвидос

      1
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      Рейтинг: +784

      Rus9I 15 часов назад

      Н-да, Ливерпуль был хорош, до того момента, пока в игру не вступил Адриан....
      Первые 20 минут я был немного в шоке от исхода матча, но потом я подумал, что Атлетико с Симеоне, это звери, которые просто так не отдадут матч.
      А когда выходил Марата, уже было видно что это Джокер.
      Но, футбол был очень крутой! Было все, надежда, радость, а потом отчаяние и безнадежность.
      Атлетико монстры!)

      2
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      Рейтинг: +243

      кто там 15 часов назад

      Какие же недоноски у Ливерпуля 2е вратари.
      Странно что после матча нет новости что эту испанскую дыру не выгнали из клуба.
      В соло выкинул Ливерпуль из ЛЧ.

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