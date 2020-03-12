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  • ⚡ Лига чемпионов. «Ливерпуль» вылетел в 1/8 финала от «Атлетико» и не защитил титул

⚡ Лига чемпионов. «Ливерпуль» вылетел в 1/8 финала от «Атлетико» и не защитил титул

12 марта 2020, 01:33
64

«Атлетико» уступал в счете, но победил «Ливерпуль» и в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов. Решающий гол в дополнительное время забил ранее выступавший в АПЛ Альваро Мората, его команда проходит дальше.

«Ливерпуль» не защитил титул Лиги чемпионов, но идет в двух победах от завоевания первого в своей истории чемпионского трофея АПЛ.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Ливерпуль (Англия) – Атлетико (Испания) – 2:3 (1:0; 0:0; 1:2; 0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Вейналдум, 43; 2:0 – Фирмино, 94; 2:1 – Льоренте, 97; 2:2 – Льоренте, 105+1; 2:3 – Мората, 120+1.

«Ливерпуль»: Адриан, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Фабиньо, 106), Вейналдум (Ориги, 106), Окслэд-Чемберлен (Милнер, 82), Салах, Мане, Фирмино (Минамино, 113).

«Атлетико»: Облак, Триппьер (Врсалько, 91), Савич, Фелипе, Лоди, Коке, Тейе, Сауль, Корреа (Хименес, 106), Фелиш (Мората, 103), Коста (Льоренте, 56).

Предупреждения: Александер-Арнольд, 119 – Мората, 119; Сауль, 120.

Первый матч: 0:1.

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Англия. Премьер-лига Ливерпуль Атлетико Ливерпуль Атлетико
Комментарии (64)
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CSKA57
1583966063
Атлетико, с победой!!! Молодцы!!!
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_MATRIX_
1583966320
Жаль Клоппа, но Атлетико - большой молодец. А как вам Симеоне, а? Как он угадал с заменой? Не, ну красава!
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VVM1964
1583966343
Коротко - играл Ливерпуль , а забивал Атлетико , это - футбол .
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andruhs
1583966454
Шикарно! Атлетико - в своем стиле, большие молодцы, Но Ливер лучше по потенциалу! Клоппу нужно сделать нож для вскрытия консервов.
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Artemka444
1583966505
Так всегда бывает когда лидируешь в чемпионате и расслабляешься слегка!!! Адриан Кариус-2!!!! Пусть говорят что Атлетико автобус,но Результат на табло!!! 3 удара 3 гола вот и вся игра!!!! Болельщики Ливерпуля не грустите особо,ваш главный кубок и праздник совсем совсем близко!!!!!
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koli4ka
1583968636
Мегаливер сегодня по делам надрали,а то уж больно нос они в последнее время задрали,а так холодный душ не повредит...
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Ловкий Бубен
1583970544
Вылетели с позором, вот он уровень англицкого футбола, а сколько вложено бабла, позор, а в это время английские бабушки стонут, пока ливерпуль грабит народ
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portero
1583983274
Атлетико в своем стиле, Облак супер, Ливерпуль пусть чемпионство АПЛ спокойно празднует на рассслабоне,
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snaiper1989
1583983981
Вот и расставлены все точки над "И". В прошлом году просто повезло, случайность... Ливерпуль команда ДНО. Фирмино, Салах и Мане - посредственные футболеры без техники, обычные бегунки. И "расхваленный " Ван Дейк просто дырка. Атлетико с офигенной победой, а Ливер пусть чешет ливер свой
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zigbert
1583998471
Надо признать что в этом розыгрыше ЛЧ оборона Ливерпуля действовала не всегда убедительно по сравнению с прошлым турниром. В этом матче сказалось еще и отсутствие Алисона.
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