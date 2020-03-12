⚡ Лига чемпионов. «Ливерпуль» вылетел в 1/8 финала от «Атлетико» и не защитил титул

«Атлетико» уступал в счете, но победил «Ливерпуль» и в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов. Решающий гол в дополнительное время забил ранее выступавший в АПЛ Альваро Мората, его команда проходит дальше.

«Ливерпуль» не защитил титул Лиги чемпионов, но идет в двух победах от завоевания первого в своей истории чемпионского трофея АПЛ.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Ливерпуль (Англия) – Атлетико (Испания) – 2:3 (1:0; 0:0; 1:2; 0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Вейналдум, 43; 2:0 – Фирмино, 94; 2:1 – Льоренте, 97; 2:2 – Льоренте, 105+1; 2:3 – Мората, 120+1.

«Ливерпуль»: Адриан, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Фабиньо, 106), Вейналдум (Ориги, 106), Окслэд-Чемберлен (Милнер, 82), Салах, Мане, Фирмино (Минамино, 113).

«Атлетико»: Облак, Триппьер (Врсалько, 91), Савич, Фелипе, Лоди, Коке, Тейе, Сауль, Корреа (Хименес, 106), Фелиш (Мората, 103), Коста (Льоренте, 56).

Предупреждения: Александер-Арнольд, 119 – Мората, 119; Сауль, 120.

Первый матч: 0:1.

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