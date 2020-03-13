Ливерпуль - Атлетико

Мадрид Ливеру ливер порвал))))) Ливер дно)))))
|1/8 финала
первый матч
|18 февраля, вторник
|23:00
|Атлетико
|1:0
|Ливерпуль
|Квалификация, 1/2 финала
ответный матч
|29 апреля, четверг
|23:05
|Ливерпуль
|2:1
|Атлетико
|Квалификация, 1/2 финала
ответный матч
|22 апреля, четверг
|23:05
|Атлетико
|1:0
|Ливерпуль
|Группа E
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ливерпуль
|6
|4
|1
|1
|13:8
|+5
|13
|2.
|Наполи
|6
|3
|3
|0
|11:4
|+7
|12
|3.
|Зальцбург
|6
|2
|1
|3
|16:13
|+3
|7
|4.
|Генк
|6
|0
|1
|5
|5:20
|-15
|1
Мадрид Ливеру ливер порвал))))) Ливер дно)))))
2:0 или больше
Сегодня будет жара!
Ливерпуль конечно же!
ливерпуль выиграет...
главное не пропустить.... а иначе беда