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Судьи
Главный судья:
Данни Маккели (Дордрехт)
Материалы

Ливерпуль - Атлетико

11.03.2020, Среда, 23:00 мск Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд Трансляция: Матч ТВ Лига чемпионов, 1/8 финала , ответный матч Ливерпуль - Атлетико
Первый матч: 0 - 1
Лига чемпионов (2019/2020)
1/8 финала
первый матч		 18 февраля, вторник 23:00 Атлетико 1:0 Ливерпуль
Лига Европы (2009/2010)
Квалификация, 1/2 финала
ответный матч		 29 апреля, четверг 23:05 Ливерпуль 2:1 Атлетико
Квалификация, 1/2 финала
ответный матч		 22 апреля, четверг 23:05 Атлетико 1:0 Ливерпуль
Лига Чемпионов (2008/2009), группа D
4 тур
4 ноября, вторник 22:45 Ливерпуль 1:1 Атлетико
3 тур
22 октября, среда 22:45 Атлетико 1:1 Ливерпуль
Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ливерпуль 6 4 1 1 13:8 +5 13
2. Наполи 6 3 3 0 11:4 +7 12
3. Зальцбург 6 2 1 3 16:13 +3 7
4. Генк 6 0 1 5 5:20 -15 1
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    Рейтинг: +81

    snaiper1989 12 марта 2020, 06:28

    Мадрид Ливеру ливер порвал))))) Ливер дно)))))

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    Рейтинг: +142

    MaxiLeon 12 марта 2020, 01:34

    с Победой ))

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    Рейтинг: +142

    MaxiLeon 12 марта 2020, 01:25

    Молодцы Матрасники ))

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 11 марта 2020, 23:01

    2:0 или больше

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    Рейтинг: +88

    Hustos 11 марта 2020, 12:57

    Сегодня будет жара!
    Ливерпуль конечно же!

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    Рейтинг: +14

    frosya burlakova 11 марта 2020, 12:46

    ливерпуль выиграет...

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    Рейтинг: +1370

    Koshkin@myshkyn > frosya burlakova 11 марта 2020, 18:18

    главное не пропустить.... а иначе беда

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