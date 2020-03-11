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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ливерпуль - Атлетико
Ливерпуль - Атлетико: обзор матча 11 марта 2020
Ливерпуль
11.03.2020, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
2 : 3
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Атлетико
43'
Д. Вейналдум
94'
Р. Фирмино
97'
М. Льоренте
105+1'
М. Льоренте
120+1'
А. Мората
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Атлетико
120'
+1
ГОЛ! 2:3!
А. Мората
Пас отдал
М. Льоренте
120'
Желтая карточка
С. Ньигес
Желтая карточка
Т. Александер-Арнольд
119'
119'
Желтая карточка
А. Мората
Замена
Т. Минамино
️️️️
Р. Фирмино
113'
Замена
Фабиньо
️️️️
Д. Вейналдум
106'
Замена
Д. Ориги
️️️️
Д. Хендерсон
106'
105'
+1
ГОЛ! 2:2!
М. Льоренте
Пас отдал
А. Мората
103'
Замена
А. Мората
️️️️
Ж. Феликс
97'
ГОЛ! 2:1!
М. Льоренте
Пас отдал
Ж. Феликс
ГОЛ! 2:0!
Р. Фирмино
Пас отдал
Д. Вейналдум
94'
91'
Замена
Ш. Врсалько
️️️️
К. Триппьер
Замена
Д. Милнер
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
82'
56'
Замена
М. Льоренте
️️️️
Д. Коста
ГОЛ! 1:0!
Д. Вейналдум
Пас отдал
А. Окслэд-Чемберлен
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Ливерпуль
22
Эндрю Лонерган
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
18
Тома Лемар
АП
21
Альваро Мората
ЦФ
4-3-2-1
13
Адриан
3
Робертсон
4
ван Дейк
2
Гомес
12
Александер-Арнольд
21
Окслэд-Чемберлен
23
Вейналдум
14
Хендерсон
10
Мане
10
Салах
9
Фирмино
4-3-1-2
13
Облак
2
Триппьер
15
Савич
18
Фелипе
6
Лоди
18
Парти
8
Ньигес
6
Коке
10
Корреа
19
Коста
79
Феликс
23
Вейналдум
6
Фабиньо
6
Фабиньо
23
Вейналдум
21
Окслэд-Чемберлен
20
Милнер
20
Милнер
21
Окслэд-Чемберлен
9
Фирмино
18
Минамино
18
Минамино
9
Фирмино
14
Хендерсон
27
Ориги
27
Ориги
14
Хендерсон
19
Коста
14
Льоренте
14
Льоренте
19
Коста
2
Триппьер
24
Врсалько
24
Врсалько
2
Триппьер
79
Феликс
21
Мората
21
Мората
79
Феликс
Остались в запасе
Ливерпуль
Атлетико
22
Эндрю Лонерган
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
10
Адам Лаллана
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
18
Тома Лемар
АП
1
Антонио Адан
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
22
Эндрю Лонерган
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
10
Адам Лаллана
АП
Остались в запасе
18
Тома Лемар
АП
1
Антонио Адан
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Ливерпуль - Атлетико
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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