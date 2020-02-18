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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Атлетико - Ливерпуль
Атлетико - Ливерпуль: обзор матча 18 февраля 2020
Атлетико
18.02.2020, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 0
Ответный матч – 3 : 2
Завершен
Ливерпуль
4'
С. Ньигес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Ливерпуль
80'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Д. Хендерсон
78'
Травма
Д. Хендерсон
Замена
Д. Коста
️️️️
А. Корреа
77'
72'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
М. Салах
Замена
Витоло
️️️️
А. Мората
70'
59'
Желтая карточка
Д. Гомес
46'
Замена
Д. Ориги
️️️️
С. Мане
Замена
М. Льоренте
️️️️
Т. Лемар
46'
Желтая карточка
А. Корреа
45'
40'
Желтая карточка
С. Мане
ГОЛ! 1:0!
С. Ньигес
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
4-3-2-1
13
Облак
6
Лоди
15
Савич
18
Фелипе
24
Врсалько
8
Ньигес
18
Парти
6
Коке
18
Лемар
10
Корреа
21
Мората
4-1-2-2-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
2
Гомес
4
ван Дейк
3
Робертсон
6
Фабиньо
14
Хендерсон
23
Вейналдум
10
Салах
10
Мане
9
Фирмино
18
Лемар
14
Льоренте
14
Льоренте
18
Лемар
21
Мората
7
Витоло
7
Витоло
21
Мората
10
Корреа
19
Коста
19
Коста
10
Корреа
10
Салах
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
10
Салах
14
Хендерсон
20
Милнер
20
Милнер
14
Хендерсон
10
Мане
27
Ориги
27
Ориги
10
Мане
Остались в запасе
Атлетико
Ливерпуль
1
Антонио Адан
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Адриан
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
8
Наби Кейта
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
8
Наби Кейта
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Атлетико - Ливерпуль
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Где смотреть матч:
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