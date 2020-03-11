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    «Локомотив» приостановил продажу билетов на игру с «Оренбургом»

    «Локомотив» сообщил о приостановлении продажи билетов на домашний матч 23-го тура РПЛ с «Оренбургом».

    Решение принято в связи с указом мэра Москвы Сергея Собянина о временном запрете массовых мероприятий численностью свыше 5 тысяч человек.

    «В настоящее время «Локомотив» обсуждает формат проведения матча, чтобы найти оптимальный вариант для болельщиков.

    О решении мы объявим позже на официальном сайте и в социальных сетях», – говорится в сообщении клуба.

    • Матч «Локо» – «Оренбург» запланирован на 21 марта.
    • Ранее сообщалось, что клубы из Москвы самостоятельно примут решение о допуске зрителей на матчи.

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    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    11.03.2020 18:00
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