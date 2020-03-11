Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Локомотив» приостановил продажу билетов на игру с «Оренбургом»

«Локомотив» приостановил продажу билетов на игру с «Оренбургом»

11 марта 2020, 18:00

«Локомотив» сообщил о приостановлении продажи билетов на домашний матч 23-го тура РПЛ с «Оренбургом».

Решение принято в связи с указом мэра Москвы Сергея Собянина о временном запрете массовых мероприятий численностью свыше 5 тысяч человек.

«В настоящее время «Локомотив» обсуждает формат проведения матча, чтобы найти оптимальный вариант для болельщиков.

О решении мы объявим позже на официальном сайте и в социальных сетях», – говорится в сообщении клуба.

  • Матч «Локо» – «Оренбург» запланирован на 21 марта.
  • Ранее сообщалось, что клубы из Москвы самостоятельно примут решение о допуске зрителей на матчи.

«Локомотив» не будет переносить матч с «Оренбургом» в Химки

ЦСКА приостановил продажу билетов на матчи с «Уфой» и «Зенитом»

Источник: Официальный сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Оренбург
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+