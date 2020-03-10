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    Собянин до апреля запретил проводить в Москве массовые мероприятия с аудиторией больше 5000 человек

    Мэр Москвы Сергей Собянин выпустил указ, в котором запретил проводить в городе массовые мероприятия с числом участников больше 5000 человек. Мораторий будет действовать до апреля.

    Причина – угроза распространения коронавируса. О том, как в такой ситуации будет действовать РПЛ, станет известно позже.

    • В Италии сезон Серии А приостановили до апреля.
    • Часть ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет без зрителей.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 3000 человек.

    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    10.03.2020 20:45
    Комментарии28
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      Рейтинг: +75241

      zigbert 6 часов назад

      Создает видимость своей работы.

      2
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      Рейтинг: +38196

      portero 16 часов назад

      бред ...даже в метро как селедки миллионы за день проходят, это видимость мероприятий, реально чтоб митинги запретить.
      а так надо и работу и учебу остановить .......

      3
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      Рейтинг: +519

      fhnv 11 марта, 00:04

      козел ты на хера я подписку купил на канал матч премьер

      1
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      Рейтинг: +1526

      Hektor 84 10 марта, 23:50

      А наши то чего переполошились? Говорили же что всё в норме и причин для беспокойства нет.

      0
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      Рейтинг: +9462

      DeStar > Hektor 84 10 марта, 23:55

      да ты прав. но мне кажется что решили перестраховаться. и на сей момент я бы такое поддержал. Лучше сейчас начинать такие меры вводить, чем потом не знать что делать как делают это италия, да и франция испания и немцы уже набирают.. Если не будет в рф жесткой эпидемии скажут все - мол ну и зачем эти все отмены, а никто и не подумает ,что , возможно, благодаря таким мерам хотя бы распространение будет не таким жестким.. хз.

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      Рейтинг: +197

      Armani nn 10 марта, 22:41

      Едем на внеочередные сборы в Ухаеь

      0
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      Рейтинг: +122

      Врундель 10 марта, 22:28

      Да это он очконул,чтобы люди митинги не создавали в честь новых сроков презика

      1
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      Рейтинг: +1858

      general.lizyukov 10 марта, 22:16

      Больше двух не собираться (С) )))

      1
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      Рейтинг: +1127

      richi 10 марта, 22:08

      Даже указ нормально написать не могут. Чего удивляться...

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      Рейтинг: +7026

      mihail200606 10 марта, 22:06

      Идиотизм.. 5 тыс это гарантия того, что он не распространится ? Кто выс читал?

      1
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      Рейтинг: +1179

      kazak161 10 марта, 22:02

      По словам ВАНИ,пустая Европа холодна

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