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  • Собянин до апреля запретил проводить в Москве массовые мероприятия с аудиторией больше 5000 человек

Собянин до апреля запретил проводить в Москве массовые мероприятия с аудиторией больше 5000 человек

10 марта 2020, 20:45
25

Мэр Москвы Сергей Собянин выпустил указ, в котором запретил проводить в городе массовые мероприятия с числом участников больше 5000 человек. Мораторий будет действовать до апреля.

Причина – угроза распространения коронавируса. О том, как в такой ситуации будет действовать РПЛ, станет известно позже.

  • В Италии сезон Серии А приостановили до апреля.
  • Часть ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет без зрителей.
  • По всему миру от коронавируса умерло более 3000 человек.

Источник: телеграм-канал Василия Конова
Россия. Премьер-лига
Комментарии (25)
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Alejandrrro
1583864166
5 000 тысяч - это 5 тысяч тысяч или 5 000 000. Ничего страшного))
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JTherry
1583864540
Причина – угроза распространения коронавируса... то есть, 5000 человек не могут распространить вирус, а вот 5001 - уже точно могут) все просчитано в мэрии...
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3a zenit
1583865010
а метро и наземный транспорт закрыть?Да ты что оно же бабло приносит и там крановирус не заражает.Вот на футболе и концертах это да.
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vladimir-7
1583865627
Собянин, а метро закрывается, а как же футбол, хоккей и другие виды спорта? Готовь деньги по неустойке прекращения спортивных мероприятий.
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Кузьмич на трибуне
1583866554
Если читать внимательно, то в указе написано 5000 тысяч человек. Люди вы в школах учились, это не много не мало 5 миллионов человек.
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general.lizyukov
1583867811
Больше двух не собираться (С) )))
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AtticusFinch1
1583868511
Да это он очконул,чтобы люди митинги не создавали в честь новых сроков презика
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fhnv
1583874284
козел ты на хера я подписку купил на канал матч премьер
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portero
1583903750
бред ...даже в метро как селедки миллионы за день проходят, это видимость мероприятий, реально чтоб митинги запретить. а так надо и работу и учебу остановить .......
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zigbert
1583939717
Создает видимость своей работы.
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