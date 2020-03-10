Собянин до апреля запретил проводить в Москве массовые мероприятия с аудиторией больше 5000 человек

Мэр Москвы Сергей Собянин выпустил указ, в котором запретил проводить в городе массовые мероприятия с числом участников больше 5000 человек. Мораторий будет действовать до апреля.

Причина – угроза распространения коронавируса. О том, как в такой ситуации будет действовать РПЛ, станет известно позже.