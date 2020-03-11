Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Клубы из Москвы самостоятельно примут решение о допуске зрителей на матчи

Клубы из Москвы самостоятельно примут решение о допуске зрителей на матчи

11 марта 2020, 15:00
13

Московские клубы самостоятельно примут решение о допуске зрителей на домашние матчи чемпионата России.

«Клубы как организаторы матча будут определять формат: кого пускать и пускать ли вообще болельщиков на стадион», – сообщил «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

  • Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об ограничении проведения массовых мероприятий численностью более 5 тысяч человек.
  • Запрет из-за угрозы распространения коронавируса будет действовать до 10 апреля.

Горячая линия болельщиков: «В случае проведения в Москве игр без зрителей вернуть деньги за билеты можно, только если оспорить указ в суде»

ЦСКА приостановил продажу билетов на матчи с «Уфой» и «Зенитом»

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Динамо Локомотив Спартак
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
anjaneri
1583929688
Мачо должны пройти без каких-либо ограничений, ввиду того, что стадионы, это не закрытые помещения, они прекрасно проветриваются...
Ответить
vka1970
1583930337
Решения приняты на самом высоком уровне.Зрители нашему футболу просто не нужны.
Ответить
FanatSerj
1583930938
значит со зрителями, а то панику развели, какой резон клубам без зрителей играть, ну подумаешь умрет 10 фанатов, для московских клубов не такая уж и большая потеря в рядах болельщиков ))) А на Динамо могут и вообще в лимит 5 тысяч вписаться )))
Ответить
titata
1583936367
зато какое раздолье , теперь арестовывать может не только полиция по каким либо основаниям, а закрывать по подозрению на пару недель любого(больной, прибор показал температуру ).
Ответить
Fnatiik91
1583937837
ДБ."Сергей Лавров"
Ответить
vladimir-7
1583937925
Вот и правильно, забили хороший болт на этого придворного Собянина
Ответить
portero
1583941573
не понял , могут пускать в рамках 5000 человек или могут пускать всех кто придёт?
Ответить
vladimir-7
1583943835
В указе Собянина ничего не сказано о площади, на которой могут находиться люди в количестве 5 000 человек, поэтому на стадионах можно разместить до 5000 болельщиков на каждой трибуне. Из указа понятно, что это направлено не для обеспечения защиты от заражения коронавирусом, а от проведения митингов против поправок по изменению конституции РФ.
Ответить
vladimir-7
1583999404
Раз пошла такая пьянка, то московским клубам нужно показывать свои игры на клубном видио, причем бесплатно, таким образом, косяки судей во время матча не будут скрыты.
Ответить
zigbert
1584000634
Не совсем понятное решение. Во всяком случае клубы хозяева поля конечно заинтересованы в присутствии зрителей.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+