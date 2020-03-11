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    Клубы из Москвы самостоятельно примут решение о допуске зрителей на матчи

    Московские клубы самостоятельно примут решение о допуске зрителей на домашние матчи чемпионата России.

    «Клубы как организаторы матча будут определять формат: кого пускать и пускать ли вообще болельщиков на стадион», – сообщил «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

    • Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об ограничении проведения массовых мероприятий численностью более 5 тысяч человек.
    • Запрет из-за угрозы распространения коронавируса будет действовать до 10 апреля.

    Горячая линия болельщиков: «В случае проведения в Москве игр без зрителей вернуть деньги за билеты можно, только если оспорить указ в суде»

    ЦСКА приостановил продажу билетов на матчи с «Уфой» и «Зенитом»

    Источник: «Р-Спорт»

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    11.03.2020 15:00
    Комментарии16
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      Рейтинг: +10182

      vladimir-7 5 часов назад

      В указе Собянина ничего не сказано о площади, на которой могут находиться люди в количестве 5 000 человек, поэтому на стадионах
      можно разместить до 5000 болельщиков на каждой трибуне.
      Из указа понятно, что это направлено не для обеспечения защиты
      от заражения коронавирусом, а от проведения митингов против
      поправок по изменению конституции РФ.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38196

      portero 6 часов назад

      не понял , могут пускать в рамках 5000 человек или могут пускать всех кто придёт?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10182

      vladimir-7 7 часов назад

      Вот и правильно, забили хороший болт на этого придворного Собянина

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Fnatiik91 7 часов назад

      ДБ."Сергей Лавров"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +521

      titata 7 часов назад

      зато какое раздолье , теперь арестовывать может не только полиция по каким либо основаниям, а закрывать по подозрению на пару недель любого(больной, прибор показал температуру ).

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2816

      Литейный4 8 часов назад

      На свиней и так мало ходит. Разве что меньшИнства. Гыгыгы

      11
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    • ...
      Рейтинг: +6282

      FanatSerj 9 часов назад

      значит со зрителями, а то панику развели, какой резон клубам без зрителей играть, ну подумаешь умрет 10 фанатов, для московских клубов не такая уж и большая потеря в рядах болельщиков )))
      А на Динамо могут и вообще в лимит 5 тысяч вписаться )))

      1
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      ...
      Рейтинг: +521

      titata > FanatSerj 7 часов назад

      главное проспиртоваться до и после стадиона.
      так люди постоянно умирают и фанаты, главное какой диагноз поставить.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12293

      vka1970 9 часов назад

      Решения приняты на самом высоком уровне.Зрители нашему футболу просто не нужны.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +28

      kl0d > vka1970 8 часов назад

      На самом высоком уровне паника нужна. Для этого все и делается.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1165

      anjaneri 9 часов назад

      Мачо должны пройти без каких-либо ограничений, ввиду того, что стадионы, это не закрытые помещения, они прекрасно проветриваются...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2197

      Борат 9 часов назад

      рылы красно-белые могут дома сидеть !
      поросей никто не пустит !
      гыгы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +929

      Klaido > Борат 9 часов назад

      и тут ты, п.дарас, отметился)))) гомосек немытый с бараньим отростком во рту....

      6
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      ...
      Рейтинг: +2197

      Борат > Klaido 9 часов назад

      ты уже пообедал в отхожем углу из дырявой миски ?
      тебе петуху место за занавеской - спрячься !
      гыгы

      0
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      Рейтинг: -96

      Аденн > Борат 6 часов назад

      рылы ты у родаков своих видишь, баран безмозглый. бу-га-га

      0
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      ...
      Рейтинг: -96

      Аденн > Борат 6 часов назад

      моромойка залезь под шконку. Вылезешь когда твой рот понадобится. бу-га-га

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