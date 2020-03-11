Клубы из Москвы самостоятельно примут решение о допуске зрителей на матчи

Московские клубы самостоятельно примут решение о допуске зрителей на домашние матчи чемпионата России.

«Клубы как организаторы матча будут определять формат: кого пускать и пускать ли вообще болельщиков на стадион», – сообщил «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об ограничении проведения массовых мероприятий численностью более 5 тысяч человек.

подписал указ об ограничении проведения массовых мероприятий численностью более 5 тысяч человек. Запрет из-за угрозы распространения коронавируса будет действовать до 10 апреля.

Горячая линия болельщиков: «В случае проведения в Москве игр без зрителей вернуть деньги за билеты можно, только если оспорить указ в суде»

ЦСКА приостановил продажу билетов на матчи с «Уфой» и «Зенитом»