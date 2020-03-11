Клубы из Москвы самостоятельно примут решение о допуске зрителей на матчи

В указе Собянина ничего не сказано о площади, на которой могут находиться люди в количестве 5 000 человек, поэтому на стадионах
можно разместить до 5000 болельщиков на каждой трибуне.
Из указа понятно, что это направлено не для обеспечения защиты
от заражения коронавирусом, а от проведения митингов против
поправок по изменению конституции РФ.
Московские клубы самостоятельно примут решение о допуске зрителей на домашние матчи чемпионата России.
«Клубы как организаторы матча будут определять формат: кого пускать и пускать ли вообще болельщиков на стадион», – сообщил «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.
- Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об ограничении проведения массовых мероприятий численностью более 5 тысяч человек.
- Запрет из-за угрозы распространения коронавируса будет действовать до 10 апреля.
Горячая линия болельщиков: «В случае проведения в Москве игр без зрителей вернуть деньги за билеты можно, только если оспорить указ в суде»
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